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Общество27 июля 2026 6:37

На Алтае волонтеры спасают крайне истощенных собак, которых не кормила хозяйкавидео

Зоозащитники на Алтае ищут семью для собак, которых хозяйка заморила голодом
Марина КОЧНЕВА
Собак хозяйка морила голодом. Фото Марины Гейко

Собак хозяйка морила голодом. Фото Марины Гейко

В селе Озерки Тальменского района волонтеры забрали у хозяйки двух крайне истощенных собак. Подробности в материале «КП-Барнаул».

«Сигналы о том, что в Озерках на территории одного из домов страдают две собаки, которых не кормит их хозяйка мне поступили еще весной, - рассказывает Марина Гейко, зоозащитница из Тальменки. - Я тогда пыталась связаться этой женщиной. Она объяснила, что собак этих еще муж заводил, а она вынуждена их теперь держать, добавила, что кормит, если есть возможность».

По словам Марины, волонтеры попробовали договориться с соседкой, чтобы та кормила животных.

«Но когда соседка попыталась их покормить, хозяйка собак заругалась, что та заходит на ее территорию, - рассказывает волонтер. - Я тогда снова позвонила ей и сказала, что обращусь к участковому. В ответ услышала: «Достали вы уже с этими собаками, пишите куда хотите».

В конце прошлой недели Марина, приехав в Озерки зашла во двор, где поскуливали две собаки и была шокирована увиденным.

«Одна была ходячим скелетом, торчали кости с боков, другой «мальчик» также был очень истощен. На корм, который я привезла, они набросились с жадностью.

В тот же день волонтеры обратились к участковому и выставили «крик о помощи» в сообществе «Барнаул 22».

«Собаки хозяйке не нужны, и она просто ждёт их медленной смерти», - написали авторы поста.

В понедельник, 27 июля, волонтеры приехали в Озерки и вместе с участковым забрали заморенных собак из жестокого дома.

Волонтеры привезли корм голодным собакам. Видео Марины Гейко

«Пока одна из местных женщин согласилась из взять на передержку», - рассказала «КП-Барнаул» волонтер Ольга Черкесова.

Сейчас зоозащитники ищут постоянную семью для животных.

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