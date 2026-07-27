Собак хозяйка морила голодом. Фото Марины Гейко

В селе Озерки Тальменского района волонтеры забрали у хозяйки двух крайне истощенных собак. Подробности в материале «КП-Барнаул».

«Сигналы о том, что в Озерках на территории одного из домов страдают две собаки, которых не кормит их хозяйка мне поступили еще весной, - рассказывает Марина Гейко, зоозащитница из Тальменки. - Я тогда пыталась связаться этой женщиной. Она объяснила, что собак этих еще муж заводил, а она вынуждена их теперь держать, добавила, что кормит, если есть возможность».

По словам Марины, волонтеры попробовали договориться с соседкой, чтобы та кормила животных.

«Но когда соседка попыталась их покормить, хозяйка собак заругалась, что та заходит на ее территорию, - рассказывает волонтер. - Я тогда снова позвонила ей и сказала, что обращусь к участковому. В ответ услышала: «Достали вы уже с этими собаками, пишите куда хотите».

В конце прошлой недели Марина, приехав в Озерки зашла во двор, где поскуливали две собаки и была шокирована увиденным.

«Одна была ходячим скелетом, торчали кости с боков, другой «мальчик» также был очень истощен. На корм, который я привезла, они набросились с жадностью.

В тот же день волонтеры обратились к участковому и выставили «крик о помощи» в сообществе «Барнаул 22».

«Собаки хозяйке не нужны, и она просто ждёт их медленной смерти», - написали авторы поста.

В понедельник, 27 июля, волонтеры приехали в Озерки и вместе с участковым забрали заморенных собак из жестокого дома.

Волонтеры привезли корм голодным собакам. Видео Марины Гейко

«Пока одна из местных женщин согласилась из взять на передержку», - рассказала «КП-Барнаул» волонтер Ольга Черкесова.

Сейчас зоозащитники ищут постоянную семью для животных.

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