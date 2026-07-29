«Поезд Победы» в Барнауле: когда прибудет, что посмотреть, как получить бесплатный билет

«Поезд Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 26 июля по 9 августа выставочный комплекс «Поезд Победы» будет проходить по территории Западно-Сибирской железной дороги. Состав сделает остановки на шести станциях, сообщает Минтранс Алтайского края.

Даты, билеты

Экспозицию можно будет увидеть в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. В Барнауле поезд будет стоять на ж/д вокзале три дня - с 31 июля по 2 августа.

Для посещения экспозиции необходимо заранее зарегистрироваться на сайте poyezd-pobedy.ru и получить бесплатный пригласительный электронный билет. Регистрация открывается за сутки до прибытия состава. То есть для барнаульцев регистрация должна открыться завтра, 30 июля. Количество мест в группе ограничено.

Распечатывать электронный билет не обязательно, можно просто показать его на экране телефона. На всякий случай лучше взять с собой документ, удостоверяющий личность. Экскурсия длится 40-45 минут.

Что посмотреть

В состав поезда входят 10 тематических вагонов. Уникальная инсталляция погружает посетителей в историю через реалистичные декорации, звук и подлинные предметы.

Основная программа включает посещение вагонов с тематическими сценами по этапам: жизнь — война — победа. Проводником в путешествии выступает аудиогид: девушка Лидия рассказывает о героях войны и их подвигах. У Лидии есть реальный прототип — возившая эшелоны на фронт машинист Елена Чухнюк. Через наушники посетители услышат ее рассказ. Лидия говорит голосом артистки Екатерины Гусевой.

«Поезд Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщают создатели проекта, в первом вагоне «Мирное время» рассказывается о последних часах перед войной. За окном еще мирная жизнь, городской вокзал, летний день. В вагоне едут люди из разных социальных слоев, самых разных возрастов и профессий: инженеры, пионеры, лётчики.

Во втором вагоне «Брестская крепость» - резкий переход от мира к войне. За окном виднеется армада немецких бомбардировщиков. Участники героической обороны крепости — солдаты и командиры Красной армии, а также женщины и даже дети — члены семей военнослужащих.

В следующем вагоне «Поезд на фронт» совсем юные мальчишки едут защищать Родину. На их лицах — тревога. Впереди — неизвестность, холод надвигающейся беды. В руках – медальоны с указанием данных бойца. В начале вагона плачет женщина, в ней воплощен образ всех солдатских матерей.

«Поезд Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Есть и экспозиция под названием «Концлагерь». Это напоминание об одном из самых страшных преступлений Третьего рейха — концентрационных лагерях, местах массового заточения и уничтожения людей. Узников нацистских лагерей ожидали бесчеловечные эксперименты, пытки, голод, расстрелы, газовые камеры.

А через несколько вагонов можно узнать о преступлениях японских милитаристов. Эпизод воссоздает интерьер биолаборатории, где японскими военными врачами разрабатывалось бактериологическое оружие и проводились нечеловеческие медицинские опыты на живых людях.

«Поезд Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Идея пятого вагона – «Наука». Труд ученых и конструкторов в предвоенные и военные годы позволил осуществить разработку первоклассных самолетов и танков, артиллерийского и стрелкового вооружения, реактивных систем залпового огня и наладить их массовое производство. Гигантский прорыв в науке позволил Красной армии получить преимущество на поле боя.

В экспозиции «Банно-прачечные поезда» можно увидеть душевые кабины, сушилки, дезинфекционные камеры. Зачастую для солдат это было единственной возможностью помыться в периоды долгих походов. Банно-прачечные поезда в годы войны стали важнейшим средством соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в армии.

В вагоне «Блокада» рассказывается о блокаде Ленинграда. Почти на 900 дней немецко-фашистские войска отрезали город с суши. Единственное, что соединяло Ленинград с большой землей, —это «Дорога жизни».

«Поезд Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В восьмом вагоне представлен Нюрнбергский трибунал. Послевоенное мироустройство требовало суда над военными преступниками и осуждение нацистской захватнической политики, направленной на уничтожение целых народов. Именно благодаря военным трибуналам 1945-1949 годов — Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому — весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии.

Самая радостный – 9 вагон, посвященный Победе. 1418 дней войны позади, они оставили не только шрамы на теле, но и глубокий след в душах людей. На фронт уходили молодые, порой неопытные пареньки и девушки, а возвращаются возмужавшие, уверенные в своей силе и правоте победители.

«Поезд Победы» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Примечание

Экспозиция имеет возрастные ограничения — 12+. Дети от 6 до 11 лет могут посетить музей только в сопровождении взрослых. Дети до 6 лет не допускаются в поезд даже вместе со взрослыми.

Фото- и видеосъемка разрешена, но без вспышки и специального оборудования вроде штатива.

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