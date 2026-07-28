Какие специальности стали самыми популярными у абитуриентов в 2026 году на Алтае

Около 70 тысяч заявления в вузы было подано в Алтайском крае. Фото из архива АГАУ

На Алтае завершена приемная кампания. В ближайшие дни определятся точные списки новоявленных студентов. В этом сезоне в высшие учебные заведения края было подано около 70 тысяч заявлений. Плюс более 16 тысяч - в техникумы, колледжи и училища. Об этом сообщил губернатор Витор Томенко в МАХ.

В каждом из ВУЗов есть специальности, где конкурс просто зашкаливал. К примеру, в техническом вузе на 15 мест бюджетного набора «Инноватики» к 22 июля уже подали 365 заявлений, то есть конкурс составил 24 человека на место. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Также, по данным Министерства образования и науки региона, среди популярных специальностей в Алтайском техническом университете - «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Программная инженерия», «Энергетическое машиностроение».

В приёмной комиссии Алтайского государственного медицинского университета отмечают, что традиционно самыми популярными стали «Лечебное дело» и «Стоматология». Кроме этого, в лидерах «Клиническая психология», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия» и «Фармация».

В Алтайском государственном университете популярны «IT-технологии», «Биотехнологии», «Биология», «Химия».

В педагогическом университете востребованы специальности: «Педагогическое образование: английский и китайский язык», «Педагогическое образование: физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка)», «Практическая психология».

В Аграрном университете лидируют специальности «Землеустройство и кадастры», «Агроинженерия», «Агрономия».

В Алтайском государственном институте культуры - «Социально-культурная деятельность», «Актёрское искусство» и «Туризм».

Кстати, судя по поданным заявлениям, в этом году было много абитуриентов в такие средне-специальные учебные заведения, как Алтайский архитектурно-строительный колледж, Алтайская академия гостеприимства, Алтайский государственный колледж, Бийский государственный колледж, Алтайский промышленно-экономический колледж.

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