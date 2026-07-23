Алтайский экзамен: как агротехнологии помогают получать стабильные урожаи даже в засуху

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

В Алтайском крае завершился форум «Всероссийский день поля - 2026», ставший, по оценкам наблюдателей, одним из крупнейших в истории этого мероприятия.

Свои стенды в Сибирском агропарке развернули более 200 компаний, которые привезли свыше 300 единиц различной техники. Специалисты могли увидеть также новые гибриды и сорта сельхозкультур - на опытных участках высадили больше 250 видов растений. Параллельно актуальные вопросы АПК обсуждались на 30 деловых сессиях.

Мероприятие, приуроченное к Году народного единства и собравшее более 80 тысяч гостей, стало не просто смотром достижений, а настоящим штабом по спасению урожая. В условиях засухи, охватившей в этом году многие регионы России и, в частности, Алтайский край, технологии минерального питания стали главной темой обсуждения. Стенд компании «ФосАгро», которая в девятый раз выступила генеральным партнером агрофорума, стал настоящим экскурсом в мир новых агротехнологий: на демонстрационных посевах здесь вырастили шесть сельхозкультур более чем на 20 системах питания, составленных экспертами «ФосАгро-Регион», российской сети дистрибуции минеральных удобрений.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Почему удобрения сегодня - это основа рентабельных урожаев

Нынешний сезон на Алтае, как и в некоторых других регионах России, стал суровым испытанием для аграриев. Высокие температуры и суховеи стремительно выдули продуктивную влагу из почвы. В таких реалиях главным фактором успеха становится грамотно выстроенная система минерального питания: растения, которые вовремя получили необходимые для роста элементы, лучше переносят стрессы и реализуют свой потенциал.

Аграрии с интересом разглядывали посевы рапса, сои, кукурузы, подсолнечника, гречихи на стенде «ФосАгро», фотографировали поясняющие таблички, обсуждали. «ФосАгро-Регион» работает более чем в 70 регионах страны, и здесь, на алтайском поле, собрала примеры лучших агропрактик за последние несколько лет. Здесь можно было найти решения для интенсивных, суперинтенсивных технологий - все это готовые решения, которые уже сейчас позволяют хозяйствам получать результат.

На выставке также были представлены демонстрационные посевы, заложенные «ФосАгро-Регион» совместно с Алтайским государственным аграрным университетом, включая новые сорта, которые только проходят госсортоиспытания.

Системы питания, разработанные «ФосАгро-Регион», учитывали почвенно-климатические особенности региона. Они показали: изменить погоду невозможно, но сделать так, чтобы растение максимально эффективно использовало ту влагу, которая есть в почве, вполне реально. Благодаря комплексным системам питания от «ФосАгро-Регион» растения сохранили интенсивность роста даже под палящим солнцем.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Новоалтайский хаб меняет логистику Сибири

Стенд «ФосАгро» на выставке посетили министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк рассказал о специфике применения минеральных удобрений в текущем агросезоне и перспективах развития компании в Алтайском крае: важнейшим событием для аграриев стало официальное открытие первого за Уралом центра дистрибуции «ФосАгро-Регион» в Новоалтайске.

- Буквально накануне отгружены первые 10 тысяч тонн минеральных удобрений, - рассказал Андрей Вовк. - Уверен, наличие специализированного логистического актива здесь позволит обеспечить заблаговременные закупки и создание межсезонных накоплений для аграриев Сибири и Дальнего Востока.

Для хозяйств региона это означает переход на новый уровень планирования, более удобную и выгодную логистику, стабильность и соблюдение агротехнических сроков.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

От простых удобрений до питательных коктейлей для растений

В рамках деловой программы выставки «ФосАгро-Регион» организовала панельную сессию, посвященную новой культуре минерального питания, на которой эксперты рассказали о ключевых технологиях современного поля.

- В современных условиях сельхозпроизводители переходят от выбора марки удобрений к выбору системы питания и интеграции ее в комплекс агротехнологий, включающий обработку почв, работу с семенами, защиту растений. Сегодня у аграриев нет задачи внести больше удобрений - есть задача внести их правильно, чтобы получить максимальный эффект от вложенных средств, - объяснил Максим Заточный, директор по развитию «ФосАгро-Регион».

«ФосАгро-Регион» развивает комплексный подход, включающий поставки минеральных удобрений (в ассортименте представлено свыше 60 марок), разработку системы питания индивидуально для каждого поля, сервис агрохимического обследования полей с автоматизированным отбором проб и анализом в собственной агрохимической лаборатории, поставки семян российской селекции с рекомендациями по выбору сортоориентированных систем питания растений.

- Наша линейка удобрений позволяет подобрать эффективную систему питания для любого вида почв и задач сельхозпредприятия. В лидерах по востребованности сегодня классические гранулированные фосфорные удобрения: диаммофоска, аммофос, сульфоаммофос «ФосАгро». Растет популярность жидких и водорастворимых минеральных удобрений, которые технологичны и высокоэффективны, аграрии успешно интегрируют их в свои технологии и получают прибавки урожая, - подчеркнул Максим Заточный.

О важности системного подхода в минеральном питании растений говорили и на пленарном заседании с участием министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут.

- «ФосАгро» сегодня удается наиболее активно продвигаться в части инноваций. Раньше подход был довольно простым: азот, фосфор, калий - классический набор, который все знают и применяют. Но сегодня этого уже недостаточно. Нам нужны не просто удобрения, а более точные, адресные решения, учитывающие особенности конкретной почвы, погодных условий, климата и тот урожай, который хозяйство планирует получить. Наша задача - не просто вносить больше удобрений, а добиваться большей эффективности их применения, чтобы каждая тонна работала на результат. Такие разработки мы сегодня обсуждаем с «ФосАгро», и они нам очень интересны. Надеемся, что и другие российские производители минеральных удобрений будут активно двигаться в этом направлении. За такими технологиями будущее, - уверена Оксана Лут.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Аграрии готовы к новому сезону

Сельхозпроизводители Алтайского края - от руководителей небольших фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов, делегации из Омской, Томской, Новосибирской, Амурской областей, аграрии Юга России, Поволжья, Центрального Черноземья - в течение трех дней работы выставки на стенде компании все желающие находили ответы на любые вопросы, связанные с растениеводством. «ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, гости из любого населенного пункта России могли найти представителей из своих регионов и договориться об условиях поставок.

Объемы закупок на новый сезон обсудил Олег Панькин, коммерческий директор ООО «Агро-Сибирь» Алтайского края. Сельхозпредприятие много лет стабильно работает с региональной «ФосАгро-Сибирь».

- Применяем комплексные удобрения, азотно-фосфорные с серой при посеве. Также 3 - 4 года проводим листовые подкормки жидким комплексным удобрением производства «ФосАгро» - NP 11:37 (ЖКУ) и КАС-32, видим эффективность этого приема: прибавка в пределах 5 - 10 ц/га, удобрения хорошо влияют на качество, благодаря этому мы всегда получаем продовольственное зерно. Фосфор, который мы вносим при посеве озимых, хорошо влияет на перезимовку. Мы получаем на озимой пшенице до 60 ц/га. Удобрения «ФосАгро» высокого качества, внимательный подход со стороны менеджеров, руководства, обратная связь всегда быстрая, - оценил Олег Панькин.

Он отметил, что открытие центра дистрибуции в Новоалтайске улучшает условия для работы сельхозпредприятия: удобно воспользоваться услугой хранения удобрений. Кроме того, комфортная логистика: плечо доставки сокращается.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Представитель ООО «КХ Теслина Н. И.» Алексей Теслин рассказал, что уже на следующей неделе планирует начать убирать яровую пшеницу:

- Это рановато для нее, созревание ускорилось из-за засухи. Удобрения «ФосАгро» знаю, применяю сульфоаммофос для всех культур - яровой пшеницы, ячменя, льна, рапса, гороха. Пришел сюда договориться о прямых поставках. Про жидкое комплексное удобрение NP 11:37 я слышал, но пока не применял. Взял материалы для изучения, также ознакомлюсь с логистикой доставки удобрений с нового комплекса в Новоалтайске.

Практически все участники отметили масштаб мероприятия и высокий уровень организации. Форум «Всероссийский день поля» стал площадкой для обмена опытом, который открывает новую веху в развитии российского АПК: здесь учились преодолевать любые сложности, от погодных рисков до поиска доступных финансовых инструментов для реализации своих планов. И каждый находил нужное решение и поддержку профессионалов.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Реклама. ООО «Фосагро-Сибирь». ИНН 5406815028. erid: 2W5zFGy3avm