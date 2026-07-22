Как на Алтае прошел Всероссийский день поля

Губернатор Виктор Томенко и министр Оксана Лут вместе с делегацией осмотрели экспозиции выставки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 16 по 18 июля в Алтайском крае на площадке Сибирского агропарка с размахом прошел Всероссийский день поля. Старт крупнейшему отраслевому мероприятию дали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.

Передовые достижения отрасли

- Всероссийский день поля, который в этом году проходит в Алтайском крае, - самое масштабное событие в сфере сельского хозяйства в нашей стране. Более 200 компаний представили свою продукцию. Благодарен Минсельхозу РФ за доверие и возможность организации этого мероприятия. Алтайский край - один из лидеров страны в сфере сельского хозяйства и безусловный лидер в Сибири. Наши предприятия вносят свой значительный вклад и в обеспечение продовольственной безопасности России, и в развитие сельхозмашиностроения, и в научной сфере - в том числе в областях селекции и семеноводства. Наш рекордный урожай прошлого года в объеме 10 миллионов тонн тому подтверждение, - отметил в своей приветственной речи Виктор Томенко.

- Здесь представлено множество инновационных решений в части селекции и генетики, систем питания и средств защиты растений, механизации. Агропромышленный комплекс является гордостью России. Мы производим много продуктов питания, полностью обеспечиваем себя продовольствием и поставляем нашу продукцию в 160 стран мира, внося вклад в мировую продовольственную безопасность. Нам точно есть чем гордиться, и Всероссийский день поля - прекрасная возможность узнать больше об агропромышленном комплексе нашей страны, - отметила министр Оксана Лут, приветствуя гостей выставки.

После этого Виктор Томенко и Оксана Лут вместе с делегацией осмотрели экспозиции выставки и ознакомились с современными достижениями отрасли. Так, на стенде АО «Петербургский тракторный завод» гостей встречал директор Сергей Серебряков. Он доложил о сотрудничестве предприятия с Алтайским краем, поставках тракторов «Кировец» и новинке сезона - тракторе с двигателем КАМАЗ. На стенде компании «Сибур холдинг» гостям представили полимерные решения для капельного орошения с экономией воды до 60% и ростом урожайности до 300%. Председатель совета директоров компании «Агроцентр» Александр Костин рассказал о производстве посевных комплексов - предприятие выпускает 96 наименований техники, поставляемой в Монголию и Казахстан, и активно модернизирует производство с господдержкой. Компания «ТД Комплекс Агро» представила на форуме расширенную линейку зерноочистительного и зерносушильного оборудования, обновленную модель посевного комплекса, технику для почвообработки и зернотранспортные системы.

Дмитрий Беляев, директора «ТД Комплекс Агро», вспомнил, что в свое время «День поля» начинался с агровыставок во Дворце спорта Барнаула, и тогда это еще не было серьезным бизнес-форумом:

- Сейчас же «День сибирского поля» - это самая крупная в России деловая площадка для прямого диалога между аграриями, переработчиками, производителями техники и представителями власти. Здесь не просто демонстрируют новинки селекции, агрохимии и сельхозмашин, а заключают реальные контракты и обсуждают детали будущего сотрудничества. Мы рассматриваем это событие не как фестиваль, а как максимально эффективный бизнес-инструмент, который позволяет всем сторонам обменяться мнениями и выйти на конкретные соглашения. Огромная заслуга в том, что выставка состоялась и достигла такого уровня, принадлежит Министерству сельского хозяйства РФ.

На форуме представили новинки агротехники Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый завод

На площадке группы компаний «Сигма» прошла презентация маслоэкстракционного завода по переработке семян подсолнечника и рапса, который сейчас строится в селе Леньки Благовещенского района. Это один из крупнейших инвестпроектов региона.

- Общий объем вложений в проект оценивается в 17 миллиардов рублей. Планируется, что уже в этом году на предприятии будут выпускать растительное масло прямого отжима с производительностью переработки более 300 тонн маслосемян в сутки. Сейчас завершается строительство объектов первой очереди проекта. А на полную мощность завод должен начать работать в 2027 году, - отметил губернатор Виктор Томенко.

Заместитель председателя Правительства региона Александр Лукьянов отметил, что открытие крупного производства станет важным событием для развития масложировой отрасли и экономики региона в целом, будет способствовать достижению показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Стоит отметить, что новый завод - это еще и сотни новых рабочих мест. Уже сейчас предприятие набирает сотрудников: от рабочих до инженерно-технических кадров. Всего планируется создать около 400 вакансий.

Экспортный поезд

Одной из самых популярных площадок стал павильон «Алтайские продукты +100 к здоровью!», который был представлен несколькими тематическими площадками: «Алтай - сырный край», «Алтай - хлебный край», «Дом меда и оздоровительной продукции». Свою продукцию представили 47 местных производителей.

Инсталляция экспортного поезда Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продуктовый потенциал региона на «Дне поля» был представлен в виде необычного арт-объекта - «Экспортного поезда». Его четыре виртуальных вагона были заполнены настоящими алтайскими продуктами. Стилизованная инсталляция наглядно показывала, чем регион кормит другие страны.

- Арт-объект стилизован под своеобразный экспортный коридор, который из Алтайского края направляет нашу продукцию в разные точки мира - а это 52 государства. Наши ключевые партнеры - Китай, Казахстан, Монголия, Беларусь, Киргизия, но мы активно развиваем и другие направления, - отметил Андрей Выборнов, замначальника отдела развития пищевой промышленности Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Помимо зерновых (пшеница, гречиха, овес, ячмень), край активно поставляет на экспорт бобовые (горох, чечевицу) и масличные (подсолнечник, лен, рапс). Постоянно растет спрос на продукцию перерабатывающей промышленности - муку, крупы, макароны, растительные масла и жмыхи. Китайцы, например, «распробовали» алтайскую овсянку и значительно увеличили ее закупки. Интересно, что пачки для этого рынка специально адаптируют - на упаковках печатают иероглифы.

- Также Китай охотно берет куриные лапки и крылья, которые у нас не особо востребованы. Предприятие «Алтайский бройлер» наращивает мощности, чтобы увеличить поставки именно этих субпродуктов, - рассказал Андрей Выборнов.

Алтайские продукты расходятся по очень разным направлениям. Например, в страны Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Киргизию) активно растут поставки муки, круп и подсолнечного масла. В Иран уходит в первую очередь чечевица и другие зернобобовые. А в Европу и даже США отправляется, казалось бы, неожиданный продукт - филе алтайского окуня: его выращивают в местных озерах, разделывают, замораживают и в готовом виде везут за границу.

Гастрофестиваль

В рамках агрофорума «День поля» в Алтайском крае прошел масштабный гастрофестиваль «Кухни народов России». Местные производители объединились с известными шеф-поварами (Сергеем Терновым, Артемом Агафоновым, Андреем Мытником и другими), чтобы представить гостям лучшие блюда из алтайских продуктов.

Гостей угощали блюдами из алтайских продуктов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Меню фестиваля впечатляло разнообразием: блины, вареники с разными начинками, скоблянка из мраморной говядины, сростинские пироги и знаменитый «Завтрак Калашникова». Особый гастрономический интерес вызвали деликатесы от местных производителей: мраморная говядина от кооператива «Дружба», осетрина от компании «Сибирский осетр 22», раки от «Раковой фермы Алтая» и вареники с сыром от Куяганского маслосырозавода.

Но фестиваль - это не только дегустации. Для всех желающих работали кулинарные мастер-классы, где можно было не просто попробовать, а научиться готовить разные блюда.

В отдельном шатре расположился «Дом сибирского чаепития». Там гостей знакомили с исконно русскими напитками: морсами, квасами, сбитнем и травяными чаями от «Алтайской чайной компании» и «Магии трав». А в лекционной зоне проходили беседы и мастер-классы, посвященные традициям русской кухни - от истории рецептов до секретов приготовления.

Так что Всероссийский день поля его посетители запомнят надолго, ведь здесь было все: от хлеба до зрелищ, от достижений агросектора до вкусных блюд из алтайских продуктов.