Алтайский онколог объяснил, зачем нужно писать шпаргалки

Стоит фиксировать все, что говорит и объясняет врач Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шпаргалки запрещены на экзаменах, а вот в кабинете врача, наоборот, приветствуются. Бывает, что на приеме пациенты попросту забывают половину из того, что хотели бы сообщить. А покинув кабинет, сожалеют, что многое не сказали, не спросили, не уточнили. Именно поэтому главный онколог Алтайского края, главный врач Алтайского онкодиспансера Игорь Вихлянов советует писать шпаргалки.

По его словам, начинать это делать лучше за несколько дней до приема, чтобы было время дополнить список, если вдруг что-то упустили. Что нужно написать:

- что именно вас беспокоит,

- где болит и как болит (постоянно или периодами, связана ли с чем-то боль),

- характер боли: тянет, стреляет, колет, режет и т. д,

- как давно это началось,

- какие у вас и у ваших кровных родственников хронические заболевания,

- есть ли у вас аллергия и на что,

- какие препараты принимаете и в каких дозировках (утаивать ничего не нужно, даже если это лекарства от запора),

- какие операции перенесли,

- были ли недавно поездки в другую страну или регион с распространенной инфекцией.

Также запишите все вопросы, которые хотели бы задать доктору. И не забудьте взять с собой результаты предыдущих обследований и анализов (не позднее одного года).

«Зачем это нужно? Во-первых, это поможет сэкономить время на приеме. Во-вторых, сложив воедино всю картину, врач сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение. В-третьих, все ваши вопросы и тревоги не останутся без ответов», - говорит Игорь Вихлянов.

Он также советует фиксировать все, что говорит и объясняет врач.

«Попробуйте на следующем приеме, и увидите, как это удобно и результативно!» - отмечает онколог.

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