«Скинь фото, получишь деньги»: как подростков вербуют в интернете

Из-за 5-10 тысяч рублей подростки идут на серьезные преступления Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

17 лет колонии строгого режима. Первые три - в тюрьме. Именно такой срок недавно получил алтайский студент за то, что выполнил задание «куратора» и попытался совершить теракт в Барнауле.

- Молодой человек, действуя по заданию «куратора», нанес на стены зданий в Барнауле надписи антиправительственного характера, собрал сведения об интересующих заказчика объектах, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил России, а также предпринял попытку поджога с использованием зажигательной смеси одного из военных комиссариатов края. При попытке теракта возле здания военного комиссариата он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

К сожалению, это не единичный случай. Проблема особенно обостряется в летнее время года, когда дети и подростки часто остаются без контроля взрослых и предоставлены сами себе. Этим нередко пользуются злоумышленники, которые самыми изощренными способами пытаются завербовать подростков в экстремисты. Чем может обернуться для них эта история и как избежать неприятностей? Об этом мы говорим с начальником отделения по делам несовершеннолетних Алтайского линейного управления МВД России, майором полиции Алёной Наумовой.

- Насколько эта проблема актуальна для Алтайского края? Как часто вербуют наших детей?

- К сожалению, проблема стала очень актуальной. С марта 2025 года на территории региона начали фиксироваться первые поджоги объектов железнодорожного транспорта. И, к большому сожалению, в эту противоправную деятельность вовлекают несовершеннолетних, как правило, в возрасте от 14 лет.

- Есть ли уже случаи, когда школьники были осуждены за такие преступления?

- Да, конечно. В нашем регионе есть случаи, когда подростки не просто осуждены, а уже отбывают наказание. Приведу пример: один несовершеннолетний парень увлекался программированием, умел это делать и искал на разных сайтах подработку. Однажды ему поступило сообщение от девушки, которая предложила работу. Он согласился. Сначала он должен был присылать фото разных объектов города. Потом его попросили сделать фото релейных шкафов, а позже он получил задание поджечь их. Сделать все самостоятельно он побоялся, поэтому привлек более взрослых товарищей в возрасте 18 до 20 лет. Совместно они совершили поджог и отправили фотоотчет куратору. После чего несовершеннолетний даже успел получить незначительную сумму денег.

- «Незначительная сумма» - это сколько? Ради чего подростки соглашаются на такие тяжкие преступления?

- По-разному. В одном случае речь шла о 5 тысячах рублей, в другом — о 10 тысячах. Но бывает и так, что обещанные деньги вообще не перечисляют. А вот преступления раскрываются очень быстро: буквально в течение суток подростка задержали. В таких случаях избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. В итоге ребенок прощается с домом, отправляясь в следственный изолятор.

- Уголовная ответственность наступает с 14 лет. Наказание для несовершеннолетних более мягкое, чем для взрослых?

- Сроки отбывания наказания для несовершеннолетних действительно мягче. В упомянутом случае, если я не ошибаюсь, подростку дали 10 лет лишения свободы, а взрослым соучастникам - до 17 лет.

- Какими еще способами вербовщики выходят на связь с подростками?

- Очень часто дети увлекаются играми и в период каникул проводят много времени за компьютером или телефоном. В виртуальном общении внутри игр вербовщики могут предлагать, например, покупку игрового оружия. Затем они переходят в личные сообщения и начинают предлагать заработать. Изначально задания выглядят безобидными: прислать фото, нарисовать граффити на заборе. Ребенок думает, что серьезной ответственности за это не будет. Когда контакт налажен, подростка затягивает, и вербовщики переходят к шантажу, поручая уже уголовно наказуемые деяния.

- А как шантажируют?

- Например, был случай, когда девушку начали шантажировать угрозой «отобрать квартиру». Под этим давлением она решилась на поджог релейного шкафа.

- Что она потом говорила - думала о последствиях или ей было страшнее то, чем ее запугивали?

- В таких ситуациях оказывается серьезное психологическое давление. Злоумышленники чувствуют, кто психологически сломлен, а кто может дать отпор. В данной ситуации они поняли, что девушка поддается манипуляциям и склонили ее к совершению преступления. Она испугалась угроз и в итоге сама стала преступницей.

- Какие аргументы чаще всего используют вербовщики, чтобы убедить подростков?

- Аргументы бывают разными. Первый и главный - это заработок. Каждый ребенок хочет заработать на свои «хотелки», и за несерьезное задание предлагают деньги. Второй - это манипуляции. Поэтому я хочу предостеречь: дети никогда не должны раскрывать свои личные данные и присылать незнакомцам свои фотографии или видео. Именно через это потом начинается шантаж.

- Как родителям вовремя заметить опасный момент? На что обратить внимание в поведении или фразах ребенка?

- В первую очередь с ребенком нужно разговаривать и устанавливать доверительные отношения. Интересоваться, в какие игры он играет, с кем общается. Дети обычно рассказывают о своих виртуальных друзьях. Приведу пример своего сына: ему 16 лет, он играет. Я спрашиваю, из какой страны его друг, на какие тему они общаются. В этом возрасте требовать переписку уже нельзя, это нарушает определенные границы, но в ходе разговора я интересуюсь его увлечениями, и он делится. Главное - доверие.

- Если ребенку нет 14 лет, он совершил преступление, будет ли наказан его родитель?

- Конечно. Во-первых, поджоги, как правило, совершались в ночное время. На территории Алтайского края действует закон об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах без родителей ночью. За это родителей привлекают к административной ответственности. Если ребенок не достиг возраста уголовной ответственности, его ставят на профилактический учет, а органы внутренних дел могут ходатайствовать о помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) до 30 суток.

- А с какого возраста помещают в такие центры?

- С любого, но не малолетних детей, разумеется.

- Должны ли родители возмещать ущерб от поджога релейного шкафа?

- В гражданско-правовом порядке администрация железной дороги может подать иск о взыскании компенсации с родителей.

- Какая ответственность грозит за поджог объектов транспортной инфраструктуры, если возраст уголовной ответственности уже наступил?

- Здесь рассматриваются две статьи Уголовного кодекса в зависимости от умысла: статья 281 («Диверсия») либо статья 205 («Террористический акт»). Санкции по ним достаточно жесткие, вплоть до пожизненного лишения свободы.

- На что обратить внимание, чтобы не попасть на удочку вербовщиков? Дайте практические советы.

- Во-первых, в интернете дети ни в коем случае не должны распространять свои персональные и личные данные, не выкладывать фотографии и видео, по которым их можно идентифицировать. Во-вторых, следует ограничить доступ к своим страницам в соцсетях. В-третьих, нельзя поддаваться на провокации, вступать в контакт и переписку с незнакомцами. Если такая ситуация произошла, нужно немедленно сообщить родителям. Родителям, в свою очередь, следует сделать скриншоты переписки и сообщить в органы внутренних дел.

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