Ситуация с бензином в Республике Алтай на 17 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июля в Республике Алтай начала работу интерактивная карта АЗС. Накануне власти рассказали о ситуации с топливом в регионе.

Ситуация с бензином в Республике Алтай на 17 июля 2026

По словам главы региона Андрея Турчака, для транспорта коммунальных служб и структур жизнеобеспечения на автозаправочных станциях введен «зеленый коридор». Чтобы не перегружать работу АЗС днем и вечером, авто заправляют утром с 5 до 7 часов. У всех экстренных служб (пожарная охрана, спасатели, полиция, скорая помощь) по-прежнему приоритетная заправка.

Для всех служебных машин органов власти действуют такие же лимиты, как для всех.

«Исключений нет и быть не может. Этих принципов мы придерживались с самого начала, - подчеркнул глава республики. - Выезды чиновников за пределы своих муниципалитетов и республики на служебных авто запрещены».

Сельхозтоваропроизводители заправляются топливом на основе заявок, которые региональный Минсельхоз отрабатывает с каждым муниципалитетом. Заготовка кормов идет в штатном режиме.

По словам Андрея Турчака, в регионе обеспечен резервный запас топлива. Топливные компании увеличивают поставки бензина и дизеля.

Контроль цен на заправках в Республике Алтай

Особое внимание уделяется контролю цен. Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев поручил Минэкономразвития и ФАС ежедневно анализировать ситуацию: пресекать спекуляции и необоснованный рост стоимости на отдельных АЗС.

«Проведены переговоры с Министерством энергетики России, в том числе с заместителем председателя правительства Александром Новаком. Совместно с федеральными коллегами и топливными компаниями выработаны решения, которые уже стабилизируют ситуацию. Наши коммунальные службы, сельхозпредприятия, больницы, общественный транспорт должны работать спокойно, а жители — знать, что ситуация под контролем», - сказал Александр Прокопьев.

Интерактивная карта АЗС Республики Алтай

К интерактивной карте https://kot.04gov.ru подключены 230 операторов АЗС по всей республике. Она показывает все заправки в Горно-Алтайске и районах, наличие на них бензина и дизтоплива, перерывы в работе.

Есть отдельная форма для комментариев. Автомобилисты могут указать, есть ли на заправке очередь, а сотрудники АЗС сообщить информацию о дате планируемых поставок.

Как отметил Андрей Турчак, карту создали на базе информационной системы контроля отпуска топлива, которую запустили в регионе на прошлой неделе.

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