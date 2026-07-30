Гигантские моллюски из Китая захватывают водоемы Алтайского края

Моллюски встречаются в бассейне реки Обь. Фото: ФИЦКИА УрО РАН

Ареал обитания гигантских двустворчатых моллюсков-беззубок Синанодонта вудиана и Синанодонта лаута значительно расширился по территории России, в том числе они стали все чаще встречаться в Алтайском крае. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в научном журнале Hydrobiologia.

Российские ученые-малакологи, специализирующиеся на изучении моллюсков, провели очередное масштабное исследование и установили, что по территории Российской Федерации продолжается масштабное распространение крупных азиатских двустворчатых моллюсков-беззубок, что совершенно нехарактерно для местных водоемов. Главная проблема заключается в том, что они могут негативно влиять на баланс наших пресноводных экосистем.

Впервые гигантские моллюски-беззубки были обнаружены учеными Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН в 2020 году. Тогда их заметили в бассейнах Волги, Оби и Енисея. Генетический анализ Синанодонта вудиана показал, что их родиной является бассейн реки Янцзы, а Синанодонта лаута «доплыла» из китайского притока Амура, реки Сунгари.

Проверка показала, что моллюски, вероятнее всего, попали на территорию РФ с рыбопосадочным материалом из Казахстана, а туда они были доставлены как раз из Китая. Анализ выловленных вселенцев показал, что экземпляры, встречающиеся в Волге, начали развиваться в конце 1990-х – начале 2000-х. И согласно последним исследованиям, численность моллюсков значительно увеличилась.

Азиатские моллюски. Фото: ФИЦКИА УрО РАН

«Расселение идет очень активно: мы встречаем новые популяции в разных регионах. Сейчас они развиваются уже на территории Московской и Свердловской областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского и Алтайского краев и других регионов России, – говорит директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. – Мы проследили тенденцию: из отеплённых искусственных водоёмов, куда сбрасываются воды ТЭЦ, моллюски-вселенцы уходят в естественные водоёмы. Они адаптируются к местным условиям, натурализуются, а их ареал расширяется. В ближайшие десятилетия можно ожидать, что практически все речные бассейны, кроме самых северных, будут заселены чужеродными видами моллюсков».

При благоприятных условиях обитания Синанодонты могут вырастать до огромных размеров – до 25 см в диаметре, что в разы больше местных видов. Это приводит к их вытеснению.

По мнению Болотова, дальнейшее распространение может привести к тому, что произойдет полное видовое замещение. А это станет причинной к снижению биоразнообразия. Разрушатся пищевые сети, экосистема будет разрушена, поскольку азиатские моллюски трансформируют ее под свои потребности: они фильтруют воду, забирая питательные вещества у других организмов. Также они поглощают фитопланктон, который является кормом для зоопланктона. Соответственно, у рыб пропадает корм – это грозит массовой гибелью.

Вдобавок ко всему, личинки (глохидии) Синанодонт паразитируют на рыбах. Ученые считают, что уже сейчас моллюски могут уничтожать пресноводные водоемы на территории нашей страны. Поэтому следующим шагом должна быть разработана программа по борьбе с этими вредителями.

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