Надували плавательный круг. Годовалый малыш получил смертельный удар от провода компрессора

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следком по Республике Алтай возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка от удара током. Трагедия произошла 18 июля в селе Усть-Кан, годовалый малыш взялся за оголенный провод, сообщили в региональном СУ СКР.

Как стало известно «КП-Барнаул», в тот жаркий день семья с тремя детьми собиралась ехать купаться. Глава семейства достал плавательный круг и включил компрессор, чтобы надуть его. В какой-то момент, увидев в круге дырки, мужчина пошел в сарай за клеем, чтобы заклеить их.

Возвращаясь обратно с клеем, отец с ужасом увидел своего полуторогодовалого ребенка, лежащего рядом с кругом. Игравший на траве мальчик перед этим коснулся провода компрессора. Мужчина бросился делать искусственное дыхание, но ребенок был бездыханным. Приехавшая скорая доставила малыша в больницу, где констатировали смерть…

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, которые привели к гибели ребенка. Ведомство призывает жителей строго соблюдать правила электробезопасности, не использовать неисправное оборудование и не оставлять детей без присмотра в местах с доступом к электроприборам и проводам.

Напомним, что в марте в Барнауле от удара током погиб 11-летний мальчик, а его друг получил ожог. Вечером школьник вместе с другом играл на улице. Дети залезли на крышу гаражей, расположенных во дворе дома на улице Шукшина, и в какой-то момент один из них поскользнулся и, пытаясь удержаться на ногах, схватился за оголенный провод, который был протянут от балкона квартиры до гаража.

68-летнему владельцу гаража было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчина самовольно провел электричество от квартиры к гаражу, при этом использовал кабель, подключенный при помощи розетки на балконе. Как выяснилось, хозяин уже два года гаражом не пользовался, но электричество не отключил.

Читайте также

11-летний мальчик погиб в Барнауле от удара током

Его друга с ожогами доставили в больницу (подробнее)