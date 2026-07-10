В Московском кластере центре видеоигр и анимации в Сколково прошло награждение победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее». Фото: Александр Кулага

Редактор алтайской «Комсомолки» Ольга Ведерникова стала победителем конкурса Ростелекома «Вместе в цифровое будущее», заняв 3 место в номинации «Социальные медиа».

Редактор алтайской «Комсомолки» Ольга Ведерникова вошла в число победителем конкурса Ростелекома «Вместе в цифровое будущее». Фото: Александр Кулага

Награждение проходило в Московском кластере центре видеоигр и анимации в Сколково. Пространство было открыто в ноябре 2025 года и пока что не имеет аналогов в мире. Здесь финалисты конкурса погрузились в мир высоких технологий: оценили огромный экран-«гриб» в атриуме, заглянули в студию захвата движений и фотограмметрии, где рождаются цифровые копии людей, а также посетили капсульный отель для разработчиков. А завершился день импровизированным кибертурниром «Журналист меняет профессию», где медийщики попробовали себя в роли киберспортсменов, комментаторов и даже операторов игровых трансляций.

Студия захвата движений в Сколоково. Фото: Александр Кулага

Кроме того, в рамках пресс-тура журналисты-победители побывали в Тульской области, где посетили музей-заповедник художника Василия Поленова и Тульский музей оружия. Оба музея являются давними партнерами «Ростелекома» - на объектах используются умные цифровые сервисы компании.

Студия фотограмметрии в Сколково. Фото: Александр Кулага

Кибертурнир журналистов в Московском кластере центре видеоигр и анимации в Сколково. Фото: Александр Кулага

Огромный экран-«гриб» в атриуме Сколково Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Капсульный отель в Сколково Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киберарена в Сколково Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дом-музей художника

Василий Поленов - выдающийся русский пейзажист. В 1887 году, путешествуя по Оке, он влюбился в местные пейзажи, решив, что в этих местах может жить только очень счастливый человек.

Дом-музей художника Василия Поленова Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Красивые места на Оке под Серпуховом и дальше, — писал художник жене. — Вот где бы нам поселиться. <…> Мечтал я о домике на берегу Оки, о том, как мы его устроим, как мы там заживём, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека. Рядом будет столярная мастерская, адмиралтейство, рыболовство и терраса, а над этим будет моя живописная мастерская и твой маленький кабинет… Чудесные мечты, может быть, и сбудутся…», - писал мастер в письме совей жене.

В музее находится графический вариант главной работы Поленова - «Христос и грешница» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вскоре Поленовы купили имение в тех края. И до сих пор туда не зарастает народная тропа. А музей художника сейчас возглавляет уже его правнучка знаменитого художника.

Симфонион - большая музыкальная шкатулка Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это место, где суета городской жизни растворяется в аромате луговых трав и цветов, где на старых верандах половицы поют под ногами, где ветер с Оки уносит с собой все тревоги, где душа наполняется. Настолько здесь душевно и уютно, - рассказывает Ольга Ведерникова, редактор «КП-Барнаул», побывавшая в пресс-туре в этих местах. - Когда ходишь по этим тропкам, понимаешь, откуда известный пейзажист черпал вдохновение».

Усадьба дома-музея Поленова Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, именно в этой усадьбе находится графический вариант главной работы Поленова - «Христос и грешница». А ее живописный вариант хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Сюжет картины основан на евангельской истории о Христе и женщине, обвинённой в прелюбодеянии. Кстати, первоначальное название картины было – «Кто без греха?».

Дом-музей художника Василия Поленова Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это, конечно надо увидеть и почувствовать воочию - полото во всю стену, от которого мурашки…» - отметила Ольга.

В мастерской художника до сих пор сохранился настоящий симфонион. Это музыкальный инструмент, ставший прообразом современного проигрывателя грампластинок. По сути, большая музыкальная шкатулка в плей-листе которой 60 мелодий!

Симфонион - большая музыкальная шкатулка. Видео: Ольга Ведерникова

Кстати, музей-заповедник используются умные цифровые сервисы. Так, например, за сохранность экспонатов круглосуточно отвечают датчики движения, дыма и протечек, открытия и закрытия окон и дверей. Подсчет гостей, определение их пола и возраста осуществляют умные камеры видеонаблюдения, расположенные на главной аллее усадьбы.

Дом-музей художника Василия Поленова Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Музей оружия

Еще одним местом, которое посетили финалисты журналистского конкурса, стал Тульский музей оружия, входящий в десятку самых продвинутых музеев страны.

Стреляющий портсигар Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Здание музея в народе прозвали «Шлем» - из-за внешнего сходства. Здесь собраны уникальные образцы вооружения (от древнего до современного), которые органично дополнены цифровыми технологиями - движущиеся экспонаты, вырастающие перед зрителем голограммы, комнаты со звуками и видео, виртуальная и дополненная реальности и многое другое.

Стреляющий нож разведчика Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В музее очень много уникальных экспонаты. Например, стреляющий нож разведчика или стреляющий портсигар, сделанный по заказу КГБ. Или, например, миниатюрный пистолет всего в 2,5 см, который стреляет по-настоящему! К нему даже есть патроны калибром аж в целый 1 мм!

Винтовка длиной 3 миллиметра под микроскопом Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А еще здесь есть настоящий шедевр - винтовка Мосина длиной всего 3 миллиметра! Она лежит на рисовом зёрнышке! А рассмотреть это чудо можно только через микроскоп. Это оружие хоть и не стреляет, но все механизмы винтовки сохранены.

Кроме того, в музее хранится оттиск правой ладони Петра I, которую можно сравнить со своей.