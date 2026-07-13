Любили «консервы» из костного мозга и ели носорогов. Чем питались древние люди в Денисовой пещере

В Денисовой пещере остались кости от добычи, которую ели древние люди Фото: Анна СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

Учёные из Института археологии и этнографии СО РАН познакомились с «кухней» древних людей, которые в разное время жили в Денисовой пещере на Алтае. Исследуя их рацион, специалисты сделали неожиданное открытие.

Дробили кости ради деликатеса

Денисова пещера находится на территории Алтайского края в Солонешенском районе. Здесь были впервые найдены ископаемые останки вымершего вида людей — денисовцев, которые теперь считаются отдельной ветвью человечества. Доказано, что они поселились в этом укромном уголке как минимум 300 тысяч лет назад. При этом в разные периоды в Денисовой пещере обитали сразу также неандертальцы и ранние Homo sapiens.

Что было в меню древних людей, ученые выясняют с помощью костей и зубов животных, которые нашли в пещере. Как пишет журнал «Наука в Сибири», выяснилось, что главной добычей были олени и косули.

Любопытно, что климат на территории древнего Алтая был более мягкий и теплый, нежели в нынешнее время. Как рассказывает ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Максим Козликин, сейчас здесь растут в основном растут сосново-березовые леса, а в то время они были широколиственные. На территории современного Алтайского края росли дуб, бук, граб, лещина.

«Это больше похоже на то, что сейчас можно увидеть на Кавказе. Животные тоже были другими, в основном лесные: разные виды оленей, косуль. Они и являлись главной добычей древних людей. На костях таких животных часто видны следы разделки: порезы, раскалывание, следы обжига», – рассказывает ученый.

Животный мир тоже в те времена был иной. Примерно от 300 до 10-12 тысяч лет назад рядом с пещерой жили бизоны и шерстистые носороги. Достоверное неизвестно, охотились ли древние люди на них, но точно употребляли в пищу. Возможно, они находили уже погибших животных и использовали туши. Это видно по порезам на костях. Каменными орудиями древние «повара» дробили кости, чтобы достать настоящий деликатес – костный мозг. Особенно ценился желтый костный мозг из крупных трубчатых костей. Ученые поясняют, что это один из самых питательных продуктов животного происхождения, так как он богат жирами и витаминами и долго сохраняется внутри кости.

«По сути, такие кости служили своеобразными природными консервами. Именно поэтому в слоях Денисовой пещеры археологи находят огромное количество костных осколков», – отмечает Максим Козликин.

Ели даже хищников

Неожиданным открытием для ученых оказалось то, что в Денисовой пещере обнаружили следы разделки человеком хищников. Обычно древние люди предпочитали добывать травоядных. Изредка встречаются подтверждения охоты на хищных животных на территории Франции и Германии.

В Денисовой пещере ученые обнаружили кости медведя и волка со следами порезов. Эти находки показывают, что древние обитатели Алтая охотились на хищников. Для региона это первое подобное подтверждение.

Археологи отмечают, что люди не всегда хозяйствовали в пещере. В разные периоды ее занимали медведи, гиены и волки.

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