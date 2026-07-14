Держала в страхе сокамерницу: волонтеры спасли в Таиланде барнаульскую туристку, а та пригрозила им отрезать уши крышечкой от кофе

В феврале этого года волонтерам удалось устроить депортацию Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таиланде волонтеры помогли спастись из заключения туристке из Барнаула, однако та оказалась крайне неблагодарной. Когда женщина вернулась в родной город, она потребовала вернуть ее обратно и даже пригрозила волонтерам, что может отрезать им ухо крышечкой от кофе.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 54-летняя Левана три месяца назад вернулась из Таиланда, где на протяжении полугода находилась в заключении. За решетку женщина попала из-за нарушения миграционного законодательства и сразу начала конфликтовать с сокамерницами, а одну из них – пожилую женщину – она даже регулярно избивала. По итогу заключенные миграционного центра взмолились и обратились к волонтерам, чтобы те отправили дебоширку на родину.

В феврале этого года волонтерам удалось устроить депортацию: для Леваны собрали средства на авиабилет до Барнаула, купили ей новую одежду и помогли вернуться на родину. При этом сама женщина, с их слов, от помощи не отказывалась и согласилась вернуться в Барнаул добровольно. Но потом начались странности…

«Ты в РФ, мне ехать до Красноярска сутки, а ухо я отрезаю крышечкой от кофе – это очень больно! Кто? Подумай, ты рили хочешь жить без уха? Нужная вещь так-то», - такие сообщения спустя три месяца после возвращения в Россию стала писать Левана спасшим её от заключения волонтерам.

Также она добавила, что никого не трогала и предпринимала все действия, чтобы волонтеры не узнали о ее существовании. С ее слов, ее вернули в Барнаул без ее желания. На вопрос волонтера о том, зачем она принимала новую одежду из рук, в том числе обувь 45-го размера, та заявила, что «надо было 49 купить».

Помимо отрезания ушей Левана угрожала волонтерам, что подбросит им наркотики или посадит в тюрьму.

Планируют ли волонтеры обращаться в правоохранительные органы по поводу угроз, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульских туристок выпустили из таиландской тюрьмы под залог

Однако уехать из страны девушки не смогут (подробнее)