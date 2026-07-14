«Выбежали люди в масках и начали обстреливать джип»: в Барнауле полиция проводит проверку после ЧП со стрельбой

Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Барнаула сообщил в соцсетях об инциденте со стрельбой. Как сообщил подписчик Barnaul 22 Алишер, на глазах у его семьи неизвестные люди в масках якобы обстреляли джип. Правоохранительные органы уже разбираются в ситуации.

По словам Алишера, ЧП произошло на перекрестке улиц Попова и Семенова поздним вечером 1 июня, однако о нем стало известно лишь в середине июля. Мужчина вместе со своими семьей стали свидетелями сцены, как в настоящих блокбастерах: неизвестные в масках выбежали из двух автомобилей черного цвета и начали обстреливать джип. Какое оружие при этом использовалось, не известно.

Алишер уточнил, что инцидент произошел на проезжей части. В этот момент рядом с местом стрельбы, на остановке, находились людей. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Также он прикрепил к посту в соцсетях видео, на котором видно выбежавших на дорогу людей. Что происходит далее – не разобрать.

Место ЧП. Скриншот видео Barnaul22

По данным правоохранительных органов, информация была поставлена на контроль. Сообщение было зарегистрировано в органах внутренних дел, по нему проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и участников конфликта.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Инцидент поставлен на контроль в других правоохранительных органах региона», - говорится в сообщении.

В соцсетях ситуацию активно обсуждают. Так как ранее о ЧП не было никакой информации, некоторые всерьез предполагают, что сообщение может оказаться фейком:

«Они в него из игрушечных пистолетов стреляли что ли?»

«Кино снимают?»

«На видео ничего толком непонятно, кто в кого стрелял. Да и вообще – стреляли ли?»

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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