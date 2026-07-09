В 1990 были трещины. Почему в сталинке боятся стройки ЖК и что говорит девелопер

Проект ЖК "Достоевский". Фото: предоставлено "Толку"

Жильцы сталинки на пр. Ленина, 35 в Барнауле опасаются, что строительство нового ЖК на ул. Партизанской, 60 – рядом с их домом – навредит ему. О проблеме сообщили городские паблики со ссылкой на домовой чат и комментарии жильцов. Они посетовали на то, что представители застройщика с ними не контактировали. "Толк" разобрался в ситуации.

Опыт настораживает

На участке по ул. Партизанской, 60 уже пытались вести строительство, однако из-за допущенных нарушений здания демонтировали. Пустырь выкупила компания группы "Мой Дом" и подготовила проект семиэтажного ЖК "Достоевский" с 13 квартирами и подземным паркингом на 41 машино-место. Эскизный проект согласован на градостроительном совете.

Это вызвало беспокойство собственников квартир в доме на пр. Ленина, 35. Здание со статусом памятника архитектуры регионального значения известно своим голубым фасадом, муралом "Небо Родины" и тем, что построено в 1939 году. Жильцы сообщают: в годы перестройки в их четырехэтажке повредили фундамент, по периметру дома пошла трещина. Капитального ремонта добивались через суд. Они не исключают, что новое строительство приведёт к вибрации грунта и схожим проблемам.

В компании "Мой Дом" понимают беспокойство собственников квартир в доме на пр. Ленина, 35. Их опыт справедливо указывает на то, что нужно четко понимать и представлять, какие работы и каким образом будут организованы по соседству.

Пр. Ленина, 35. Фото: Виталий Барабаш / СИ "Толк"

Основание дома без свай

О ЖК "Достоевский" рассказал технический директор Валентин Петренко. Он пояснил, что в настоящее время строительные работы на площадке не ведутся. Реализация проекта находится на стадии подготовки и согласования — разрабатывается проектная документация, каждый раздел оценивается и проходит экспертизу.

"После получения положительного заключения проектной документации от экспертной организации и разрешения на строительство мы приступим к работам", — уточнил Петренко.

Если в процессе проектирования станет понятно, что близлежащие к стройке здания расположены в зоне влияния строительства, будут приняты меры. До начала строительства независимые эксперты специальной организации с соответствующими сертификатами обследуют их и организуют последующий мониторинг технического состояния объектов.

"Проще говоря, они изучат состояние соседних зданий, в том числе на пр. Ленина, 35, зафиксируют его. Если будет необходимо – поставят маяки (метки, которые могут показать, например, подвижки трещин). Далее будет проводиться регулярный мониторинг состояния этих объектов экспертной организацией под контролем инспекции государственного строительного надзора", — добавляет Валентин Петренко.

Ул. Партизанская. Фото: Виталий Барабаш / СИ "Толк"

Он заверяет горожан – новое строительство никак не повредит соседнему дому.

Во-первых, стройка расположена на нормативном расстоянии от него, как того требуют нормы и регламенты проектирования. Во-вторых, проведенные геологические изыскания показали, что в границах строительной площадки грунт не требует дополнительных мероприятий для увеличения несущей способности. Поэтому строители только разработают котлован, выполнят фундамент и приступят к возведению каркаса здания. В-третьих, девелопер уже имеет большой опыт строительства на подобных площадках.

"В случае, если в ходе работ возникнет необходимость увеличения несущей способности основания дома, мы применим специальную технологию армирования грунтового основания. Никаких забивных свай и вибрации почвы. Так ведется строительство на ЖК "Вышка", "Искра". Рядом с этими комплексами также есть здания советского периода постройки, и с ними ничего не происходит. Уверяю вас, все они целы. То есть щадящий подход к работам на участках с плотной застройкой – это не ноу-хау, а отработанная технология, которая успела зарекомендовать себя", — подчеркивает Валентин Петренко.

В ГК "Мой Дом" редакции "Толка" сообщили, что готовы держать горожан в курсе этапов строительства ЖК "Достоевский" и других комплексов компании. Также обратиться за комментариями по ходу работ можно по телефону +7 (3852) 533-991 или письмом на почту info@moydom.su.