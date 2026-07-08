Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля, в День семьи, любви и верности, в барнаульском парке «Изумрудный» прошел Всероссийский парад семей. Самые яркие фотографии события запечатлел фотокорреспондент «КП»-Барнаул».

Программа парада семей была обширная — торжественное шествие, праздничные концерты и анимационные мероприятия. Принять участие в параде могли люди любого возраста. Акция направлена на укрепление семейных ценностей, создание атмосферы взаимоподдержки и солидарности в обществе.

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инициатива проведения Всероссийского парада семей начала реализовываться по всей стране с 2022 года по указу президента РФ. Праздник Дня семьи, любви и верности официально утвержден в том же году. В прошлом году парад собрал более 400 тысяч участников в 140 городах России, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В нынешнем году к акции присоединились более 90 городов.

Кстати, руководитель парка Владислав Вакаев у себя на странице рассказал, что этот праздник для него лично имеет большое значение:

«Так совпало, что буквально накануне Дня семьи, любви и верности я познакомился со своей будущей женой. Это произошло на день Ивана Купалы в 1996 году – ровно 30 лет тому назад. И уже через год мы поженились. Все эти годы мы прошли вместе, как бы порой сложно не было. У нас растет двое замечательных детей, мы любим и ценим друг друга. Так что как человек с немаленьким семейным стажем имею право дать совет: один из главных секретов семейного счастья – взаимное уважение».

Праздничные программы прошли сегодня по всему городу. Редакция «КП»-Барнаул» поздравляет всех барнаульцев с праздником!

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парад семей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП