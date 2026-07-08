Парк с нуля

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.
В Барнауле в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство общественной территории по адресу: ул. Шумакова, 9. На данный момент здесь строят дорожки, укладывают асфальт и устанавливают светильники.
Ход выполнения работ проверила комиссия под руководством главы города Вячеслава Франка. В выездном совещании также приняли участие депутат Госдумы Даниил Бессарабов, депутат АКЗС Александр Локтев, председатель Гордумы Галина Буевич, представители районной администрации, подрядчик, предприниматели и активные жители.
Депутат Даниил Бессарабов отметил, что преображение краевой столицы стало возможным благодаря участию в федеральных программах. За последние годы Барнаул получил финансовую поддержку на благоустройство общественных территорий в размере почти полмиллиарда рублей.
- Город меняется - и на это обращают внимание жители и гости краевой столицы. Объединение усилий федерального центра, бюджетов региона и города, - а самое главное, умение воплотить это в жизнь - дает свои плоды, - отметил депутат.
Стоит отметить, что работа по развитию общественных территорий в краевой столице идет на системной основе. Особое внимание уделяется зеленым зонам, паркам, скверам, аллеям и дворам.
- За последние семь лет мы благоустроили 18 зон, общий объем затрат составил полтора миллиарда рублей, - рассказал глава города Вячеслав Франк. - В этом году мы работаем над тремя локациями, на которые запланировано выделить 230 миллионов рублей. Одна из них - этот парк, который сейчас находится на втором этапе благоустройства. Важно, что благодаря активности горожан мы впервые за долгие годы создаем общественное пространство с нуля.
Напомним, работы на объекте стартовали в 2025 году. На начальном этапе подрядчики уложили 2955,7 кв. м тротуарной плитки и 1376,3 кв. м резинового покрытия. Были установлены 51 светильник, 6 опор видеофиксации. Закуплены спортивные и игровые зоны (7 и 5 комплексов соответственно), а также 20 скамеек, 20 урн, 6 качелей и туалетный модуль. Проведено масштабное озеленение - высажено 2 788 растений, засеян газон площадью 48 тыс. кв. м. Общая стоимость первого этапа составила 67,9 млн рублей.
Этим летом начался второй этап преображения территории. Контракт на сумму 71,3 млн рублей заключен с ООО «Рустрой». Завершить работы планируют к 15 октября.
В планах - обустройство 982,26 кв. м плиточного покрытия с формированием сети дорожек, строительство велобеговой дорожки и оборудование площадки для выгула собак. Для безопасности и комфорта в парке установят 49 светильников и 15 камер видеонаблюдения. Кроме того, пространство дополнят малые архитектурные объекты, будут установлены ранее закупленные детские игровые и спортивные элементы, а также общественный туалет. В рамках работ по озеленению планируется высадить 550 деревьев и засеять 3334 кв. м газона. Также будет проведена расчистка оврага.
Вячеслав Франк анонсировал, что название парка выберут горожане путем электронного голосования:
- Определять название парка мы будем, безусловно, с участием жителей. Мы планируем запустить электронное голосование. Возможно, приурочим выбор названия ко Дню города.
Депутат Александр Локтев отметил, что парк становится «сердцем района» и точкой притяжения для спорта.
- Жители активно участвовали в выборе этой территории для благоустройства: весь район буквально поднялся, люди голосовали и хотели, чтобы именно здесь появилось современное общественное пространство. Проект непростой, комплексный, с множеством нюансов, но через какое-то время здесь будет востребованный парк - не только для местных жителей, но и для всех горожан, - отметил депутат АКЗС.
За два года на благоустройство общественной территории по ул. Шумакова, 9, направлено 139,2 млн рублей: 71,4 млн рублей - из федерального бюджета, 56,5 млн рублей - из краевого, 11,3 млн рублей - из городского.