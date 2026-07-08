Парк с нуля

Преображение краевой столицы стало возможным благодаря участию в федеральных программах Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство общественной территории по адресу: ул. Шумакова, 9. На данный момент здесь строят дорожки, укладывают асфальт и устанавливают светильники.

Ход выполнения работ проверила комиссия под руководством главы города Вячеслава Франка. В выездном совещании также приняли участие депутат Госдумы Даниил Бессарабов, депутат АКЗС Александр Локтев, председатель Гордумы Галина Буевич, представители районной администрации, подрядчик, предприниматели и активные жители.

Федеральная поддержка

Депутат Даниил Бессарабов отметил, что преображение краевой столицы стало возможным благодаря участию в федеральных программах. За последние годы Барнаул получил финансовую поддержку на благоустройство общественных территорий в размере почти полмиллиарда рублей.

- Город меняется - и на это обращают внимание жители и гости краевой столицы. Объединение усилий федерального центра, бюджетов региона и города, - а самое главное, умение воплотить это в жизнь - дает свои плоды, - отметил депутат.

Стоит отметить, что работа по развитию общественных территорий в краевой столице идет на системной основе. Особое внимание уделяется зеленым зонам, паркам, скверам, аллеям и дворам.

- За последние семь лет мы благоустроили 18 зон, общий объем затрат составил полтора миллиарда рублей, - рассказал глава города Вячеслав Франк. - В этом году мы работаем над тремя локациями, на которые запланировано выделить 230 миллионов рублей. Одна из них - этот парк, который сейчас находится на втором этапе благоустройства. Важно, что благодаря активности горожан мы впервые за долгие годы создаем общественное пространство с нуля.

Первый этап: цифры и факты

Напомним, работы на объекте стартовали в 2025 году. На начальном этапе подрядчики уложили 2955,7 кв. м тротуарной плитки и 1376,3 кв. м резинового покрытия. Были установлены 51 светильник, 6 опор видеофиксации. Закуплены спортивные и игровые зоны (7 и 5 комплексов соответственно), а также 20 скамеек, 20 урн, 6 качелей и туалетный модуль. Проведено масштабное озеленение - высажено 2 788 растений, засеян газон площадью 48 тыс. кв. м. Общая стоимость первого этапа составила 67,9 млн рублей.

Второй этап: что еще появится

Этим летом начался второй этап преображения территории. Контракт на сумму 71,3 млн рублей заключен с ООО «Рустрой». Завершить работы планируют к 15 октября.

В планах - обустройство 982,26 кв. м плиточного покрытия с формированием сети дорожек, строительство велобеговой дорожки и оборудование площадки для выгула собак. Для безопасности и комфорта в парке установят 49 светильников и 15 камер видеонаблюдения. Кроме того, пространство дополнят малые архитектурные объекты, будут установлены ранее закупленные детские игровые и спортивные элементы, а также общественный туалет. В рамках работ по озеленению планируется высадить 550 деревьев и засеять 3334 кв. м газона. Также будет проведена расчистка оврага.

Название выберут горожане

Вячеслав Франк анонсировал, что название парка выберут горожане путем электронного голосования:

- Определять название парка мы будем, безусловно, с участием жителей. Мы планируем запустить электронное голосование. Возможно, приурочим выбор названия ко Дню города.

Депутат Александр Локтев отметил, что парк становится «сердцем района» и точкой притяжения для спорта.

- Жители активно участвовали в выборе этой территории для благоустройства: весь район буквально поднялся, люди голосовали и хотели, чтобы именно здесь появилось современное общественное пространство. Проект непростой, комплексный, с множеством нюансов, но через какое-то время здесь будет востребованный парк - не только для местных жителей, но и для всех горожан, - отметил депутат АКЗС.

Денежки

За два года на благоустройство общественной территории по ул. Шумакова, 9, направлено 139,2 млн рублей: 71,4 млн рублей - из федерального бюджета, 56,5 млн рублей - из краевого, 11,3 млн рублей - из городского.