28-й Крестный ход к чудотворной иконе в Коробейниково. Фото: Мария Стрыгина

5 июля на Алтае завершился 28-й Крестный ход в Коробейниково к чудотворной иконе Казанской Божьей Матери. За семь дней около двух тысяч паломников преодолели более 200 километров.

К святыне топали по жаре. Дождик освежил дорогу в первый день 28 июня и хлынул потопом на уставших путников на ночевке с 3 на 4 июля. Но наутро было уже жарко, поэтому последние 15 километров от Елбанки до Коробейниково, вновь шли по духоте. Именно в этот день я присоединилась к путникам.

Иоанн

Идти тяжко, чувствуешь себя как на сковородке в аду, где тебя решили поджарить за грехи. Рядом оводы - как назойливые мысли. Но это поначалу. «Сыне Божий, помилуй нас», - поем в шествии. Впереди качаются хоругви. Когда поешь – идти легче.

На выходе из деревни Елбанка ход возглавили митрополит Сергий, владыка Роман из Рубцовска, священник Константин, руководитель Крестного хода и другие священнослужители. Схимонаха Иоанна, который в первый день по традиции шел во главе с церковным фонарем, в жару пытаются поберечь, усаживают в автомобиль. Но тот выныривает из машины со словами «Я здесь как труп» и выходит на дорогу. Идет, улыбаясь и бодрячком (и это в черном облачении!). Рядом с ним и моя поступь легче становится. Стыдно быть квашней.

Схимонах Иоанн. Фото: Мария Стрыгина

На привалах многие паломники подбегают к Иоанну с житейскими вопросами. Одна путница рассказала, что сама мама пятерых детей и давно помогает другой матери бедной многодетной, выслала, мол, 200 рублей, а та пишет, что еще нужно 600… Не отправила, сразу получила неприятность, срочно отправила, все устаканилось. Спрашивала женщина от бога это все или от бесов. «Ты милостыню как богу подавай…» - с улыбкой ответил старец.

Идем к иконе каждый со своими чаяниями и одновременно все молимся за родину и мир, вспоминая слова Иоанна Кронштадтского о спасительной силе крестных ходов.

28-й Крестный ход к чудотворной иконе в Коробейниково. Видео Натальи Лапиной

«Божья матерь обняла»

Удивительно, что жара не только не отпугнула православных - паломников в этом году, пожалуй, еще больше, чем в прошлом. Среди них люди разного возраста, разных профессий. Одна женщина прилетела из Болгарии через Стамбул. Кто-то в инвалидных колясках. Один из крестоходцев молчаливо идет на костылях, другой - с тросточкой слепого.

- Я из Великорецкого хода сюда сразу приехал, - говорит Олег Карев, слепой поэт из Пензы. - Там шли к Николаю Чудотворцу 38 тысяч человек! Великорецкий ход кажется вообще бесконечным. Представьте, вот мы заходили в село по пути. Пришли мы не самые первые, жители нас покормили. Поели мы, легли спать, отдохнуть. Через два часа встали, пошли. А люди всё идут, а ход ещё идёт, мы как будто бы и не выходили из него…

По словам незрячего поэта, когда в прошлом году он приехал на Алтай и в первый раз прошел путь из Бийска в Коробейниково, то было незабываемое ощущение.

Незрячий поэт Олег Карев Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Божья Матерь как будто меня обняла и прижала к себе, - вспоминает Олег. После этого, говорит, много хорошего случилось в жизни. Замечательные артисты читали его стихи, на них записывали песни, ставили спектакли и т.д.

Уже второй раз пошла к иконе Коробейниковской Казанской Божьей матери и гражданка России и США Екатерина Маленченко, жена известного космонавта Юрия Маленченко.

28-й Крестный ход к чудотворной иконе в Коробейниково. Видео Натальи Лапиной

Семья Екатерины эмигрировала в 1979-м, когда девочке, родившейся в Санкт-Петербурге, было три года. К моменту свадьбы ее мать работала в НАСА специалистом по орбитальным программам, отец преподавал в одном из университетов штата Оклахома. В Россию Екатерина вернулась в 2003 году, выйдя замуж. Самым сильным детским впечатлением девочки Кэт были свечки в православном храме в Калифорнии. И это ощущение тайны, волшебства и чего-то большего вернулось к ней в крестных ходах в России.

Катрин счастлива, что прошла Крестный ход в Коробейниково Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Здесь испытываешь глубокие чувства, и происходит много чудес, - говорит Катерина. - После молитвы у Коробейниковской иконы, год получился супер! Мне удалось открыть в Москве собственный репетиторский центр, много чего хорошего случилось.

- Не страдаешь ли от жары? – спрашиваю паломницу.

- Зато худеешь, - улыбается обаятельная женщина. - И тут же благодать, молитва, великолепные люди.

При этом добавила, что супчик, который готовят на походной кухне, она бы всю жизнь ела - такой вкусный.

История от семьи звонаря

- В Крестный ход пройдешь один раз, и в следующий раз с нового года начинаешь собираться, уже руки чешутся, - говорит Влад Пашков, звонарь крестного хода.

В этом году в шествии - звонница. Именные колокола заказала отлить в честь своих покойных родных одна из верующих женщин. И захотела, чтобы они звучали в Крестном ходе.

Жена звонаря Виктория Гальцева (прима музыкального театра Алтая) вечером записывает интересные истории из нынешнего крестного хода. Например, про крест:

«Однажды ветер вырвал небольшую перекладину из крестика позолоченного купола походного храма и унёс в неизвестном направлении. Объявили тревогу. Что делать? Нужен столярный инструмент, руки золотые, да и материал подходящий. Первыми откликнулись неравнодушные жители славного села Калманка:«Что вы, не переживайте, поможем! Ничего себе, крест сломан».

Виктория и Влад в Крестном ходе - не новички Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда Влад приехал по указанному адресу, навстречу вышла целая бригада. «Всё нормально, две лиственницы нашли, рубщики бензопилы приготовили, кран наготове, сделаем! Давайте размеры».

- Длинную паузу прервал наш сын Серёжка, - улыбается Вика. - 118 миллиметров в длину и 20 миллиметров по ширине. Я штангенциркулем измерил.

- Такого раскатистого хохота, - говорит Влад, - ещё не слышало село.

- Мы ж подумали, поклонный крест повредило, а он метров пять-шесть высотой, - объяснили калманцы. - Решали, справимся до утра или нет. А теперь ясно, тут без подмоги не обойтись. Не, мы пас, вам к пчеловоду Петровичу надо.

Петрович, по словам звонаря всё сделал с ювелирной точностью. Причём, использовал для изготовления детали медовую рамку из улья.

- Так что даже красить не пришлось. Пчёлы покрыли дерево воском и прополисом - на солнце горит золотым светом!- радуется Влад.

28-й Крестный ход к чудотворной иконе в Коробейниково Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Истории о чудесах

В крестном ходу на привалах можно услышать истории, которые кажутся невероятными.

- Скажешь кому в городе, не поверят, - рассказал один мужчина, - у меня сосуды на ногах были забиты, не ходил почти, мучился, врачи ничего хорошего не обещали. Жена взяла в прошлом году в Крестный ход, думал сначала на автомобиле проехать, а сам пошел потихоньку. Все больше и больше стал расстояния проходить. А потом и про боль в ногах забыл, сам обалдел. К доктору пришел, тот посмотрел, удивился спросил, чем я лечился. А как тут ответишь?

Крестный ход в Коробейниково, выход из Елбанки Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Или вот еще история от женщины из Кислухи:

- У меня памяти совсем не было, ничего не могла запомнить, чуть ли не умственно-отсталой в школе считали. Стала читать молитвослов, псалтырь, к Богородице обратилась и вдруг однажды почувствовала, будто с моей головы кто-то словно пленку или шлем снимает… Сейчас удивляются все, как я молитвы самые долгие быстро запоминаю, на память вообще не жалуюсь,-говорит паломница. И подобных историй немало.

Воистину!

В Коробейников заходим под колокольный звон. Вечером после встречи с чудотворной иконой несколько шустрых бабушек поднимаются ночевать на колокольню большого Коробейниковского храма. Представьте себе, шустро залезли с баулами по очень крутым лестницам. А так народ, в основном, ночует в палатках рядом с храмом. Тут же могилы упокоенных монахов, кресты, цветы.

Рядом с храмом – могилы упокоенных монахов Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока ставлю свою палатку, слышу разговор двух пацанов лет десяти:

- Христос родился в жаркой стране, потом умер и воскрес.

- Слушай, а что такое воистину?

- Это значит - правда про него.

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