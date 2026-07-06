«Фу, мужик!» Внучка алтайского писателя Шукшина рассказала о постоянном хейте и заветной мечте весить 100 кг

Анна сейчас и в 2018-м - два разных человека. Скриншот выпуска шоу «Пусть говорят» от 02.07.2026

36-летняя внучка знаменитого алтайского писателя Василия Шукшина Анна стала одним из героев шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Новый выпуск был посвящен фэтшеймингу – осуждению тех, кто страдает от лишнего веса. О хейте, признании и отношениях женщины с родными – в материале «Комсомолки».

Еще несколько лет назад Анна была воплощением идеала женской красоты – хрупкая, милая, худенькая девушка, которая весила всего 58 кг. Но в один момент внучка знаменитого писателя и режиссера решила измениться до неузнаваемости. Теперь вместо женственного образа – гора мышц, а на весах – все 90. Под воздействием бесконечного числа добавок и препаратов изменился даже ее голос – он стал более грубым и низким.

«Я с детства хотела мышечные ноги, мышечные руки. А беременность, роды, дряхлое тело дали хороший пинок пойти в зал. Меня перестало устраивать тело после родов - все обвисло и стало отвратительным, - рассказала дочь заслуженной артистки России Марии Шукшиной. - Мне кажется, что еще повлияло то, что я рассталась с молодым человеком, с которым были крепкие отношения. Чтобы забыть, я с головой ушла (в спорт, прим. ред.), и даже не заметила, как идут годы. Я сфокусировалась настолько, что мир вокруг не вижу».

Не так давно Анна достигла заветной цели и стала мастером спорта по жиму лежа. В студии даже показали видео, как она жмет от груди 150-килограммовую штангу. Однако ни мама Мария, ни тетя Ольга, ни звездная бабушка Лидия Федосеева-Шукшина с достижением ее так и не поздравили.

«С мамой общаемся, а папа меня не воспринимает. Говорит, что это все чушь, что я гроблю свое здоровье, и оно закончится через пять лет. Я с ним категорически не согласна, здоровье у меня богатырское - я тренер, - отметила Анна Шукшина, отвечая на вопрос об отношениях с родными. - Никто из родных меня такую не принимает, эта тема не обсуждается, хотя я, несмотря на это, не буду давать заднюю - хочу 100 кг набрать после сушки. Вернее, 120 кг нужно набрать и потом сушиться. Мне интересно как это будет».

Женщина призналась, что в нынешнем весе чувствует себя вполне комфортно. Но порой окружающие реагируют на ее форму неадекватно.

«Меня постоянно хейтят. Причем даже на улице хейтят. Мне навстречу едет на велосипеде человек и мне кричит: «Фу, мужик». Проезжает мимо меня. Вот если бы он был не на велосипеде, я бы догнала. Но он ускорился».

Зато сын Анны, которому уже 11 лет, знает, что «мама – чемпионка», и очень ей гордится. Вместе с ней он даже старается придерживаться правильного рациона и, к материнскому счастью, просто обожает брокколи и ферментированную капусту. Шукшина призналась, что хотела бы, чтобы у сына было спортивное начало, но пока физические нагрузки его не привлекают.

«У меня вот такая батарея добавок, лекарств - это то, что меня держит и дает мне прогресс. Плюс строгий контроль питания, я не пропускаю тренировки и много сплю <…> Я жму платформу в 500 килограмм – полтонны».

В конце концов, Анна отметила, что хейтеры были, есть и будут всегда. А если женщине комфортен ее собственный вес, то не нужно обращать внимания на злые языки.

«Нужно принимать себя в таком теле, в котором вы есть», - посоветовала внучка известного писателя.

Кстати, не так давно спортсменка попробовала себя в роли модели и вышла на подиум в рамках модного проекта Fashion Meets Music в Москве. Анна представилась публике в летнем мини-платье с цветочным принтом и не постеснялась показать фигуру, над которой так усердно работала. После модного показа Шукшина отметила, что «это был интересный опыт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На съемках фильма «Живет такой парень» чуть не сгорела костюмерша

Найдены рисунки эпизодов жизни Василия Шукшина, сделанные его троюродным братом (подробнее)