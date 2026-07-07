На стене дома - предупреждение об опасности Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В Барнауле летят кирпичи не со старой сталинки или хрущевки, а с нового многоквартирного дома. Речь идет о здании на проспекте Ленина, 195а, который был сдан в эксплуатацию всего пять лет назад.

Осколки повреждали автомобили

Рядом с домом - тротуары, парковки, детские площадки. Сегодня на фасаде висит табличка, извещающая об опасности падения кирпичей.

«Есть уже судебные решения, связанные с возмещением ущерба, причиненного падением элементов фасада, - рассказал «КП-Барнаул» Виктор Омелянчук, руководитель ООО «Алтайское бюро оценки. - К примеру, осколки повреждали припаркованные у дома автомобили, ущерб должна выплатить УК «ООО Наш дом».

Осколки падали и на автомобили Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Фасад продолжает разрушаться

Жильцы уже обращались в суд на застройщика, и суд обязал ООО «Монтажная Компания ПР-Холдинг» устранить строительные недостатки. Но воз и ныне там.

«У этой строительной компания долгов почти 130 миллионов рублей и почти 500 исполнительных производств. Получается парадоксальная ситуация: судебное решение существует, но фасад продолжает разрушаться, а жители продолжают ежедневно проходить под опасными участками здания», - комментирует Виктор Омелянчук.

«Предугадать невозможно»

Среди многочисленных судебных документов в этом деле есть и пояснения от управляющей компании ООО «Наш дом», которое было прислано в одно из судебных заседаний. Там тоже говорится о бездействии застройщика, а также о том, что один из рациональных способов устранения проблемы - установление кирпичной кладки по периметру всего дома. Уточняется при этом, что это в текущий ремонт не входит.

Осколки летят на детскую площадку Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Была ориентировочно посчитана форма для производства работ - сумма составляет более 30 миллионов рублей. Осуществить данные работы в рамках текущего ремонта невозможно. Предугадать, где в следующий раз произойдет отслоение так невозможно», - говорится в этом документе. А также сообщается о том, что «были предприняты попытки организации общих собраний по предмету финансирования таких работ, а собственники пассивны».

Дважды оплачивать один и тот же дом?

«Наиболее болезненным вопросом для собственников стало предложение организовать обследование фасада и последующие работы за счет средств самих жителей, - комментирует Виктор Омелянчук. - По мнению собственников, подобный подход означает фактическое переложение финансовой ответственности с лиц, которые могли допустить нарушения при строительстве либо обязаны были осуществлять строительный контроль, на обычных граждан. При этом люди задают простой вопрос: если строительные недостатки возникли не по их вине, почему именно они должны оплачивать миллионы рублей на устранение последствий?

Даже крыльцо разваливается по швам Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Фактически складывается ситуация, при которой добросовестный покупатель квартиры рискует дважды оплачивать один и тот же дом: сначала при покупке жилья, а затем при устранении возможных дефектов, возникших еще на этапе строительства».

«Если государственный контроль не предотвратил возможные нарушения при строительстве, судебное решение не исполняется, а оплачивать последствия предлагают самим гражданам, то кто в такой ситуации должен нести ответственность?» - написали жильцы многострадального дома в письме к президенту, которое отправили несколько дней назад.

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