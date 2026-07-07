Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульцы встретили ночь Ивана Купалы громко, мокро и весело! Традиции древних славян живы: горожане обливались и лихо перепрыгивали через костер. Самые яркие фото – в материале «КП»-Барнаул».

Одним из мест в Барнауле, где встречали праздник Ивана Купалы, стал барнаульский зоопарк «Лесная Сказка». Вечером 6 июля посетители не только могли понаблюдать за обитателями зверинца, но и сплести венок из ромашек и папоротника, станцевать народные пляски и прыгнуть через костер! А это, по поверьям, очищало от сглаза, спасало от болезней, привлекало удачу, укрепляло любовь.

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Досталось в этот вечер радости и животным. Посетители зоопарка на мастер-классе изготовили зверюшкам игрушки.

Ну и какая же ночь на Ивана Купала без мистики? За нее в этот вечер в зоопарке отвечала Баба-Яга. Она угощала всех желающих охлаждающим зельем.

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна традиция этого народного праздника – обливание водой. И барнаульская духота как никогда этому благоприятствовала. Как раз незадолго до праздника, на территории зоопарка появились импровизированные фонтаны. Из труб били освежающие струйки воды. Особенный восторг это вызвало у малышей.

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер Ивана Купала в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП