Смены эпох. Какие здания становились символами Барнаула и какие претендуют на это

Проект "Колизей". Фото: Предоставлено "Толку"

Барнаул подбирается к празднованию своего 300-летия. Проследить историю города и даже заглянуть в его будущее можно по зданиям с узнаваемой архитектурой. Интересно, что новые проекты, которые только начинают строить, опираются на уже проверенные принципы градостроительства.

Царские времена

Барнаульский сереброплавильный завод — первый и самый знаменитый архитектурный ансамбль в городе (работал с 1744 по 1893 г.г.). Его особенность — выразительность и нарядность фасадов с их знаменитыми колоннадами и арками даже для утилитарных зданий. Проект уникален тем, что это не одно здание, а целый комплекс со своей логистикой, идеей, планировкой — пример комплексного развития территории. Сейчас комплекс находится в процессе реновации: его исторические здания получат новые функции.

Барнаульский сереброплавильный завод. Средняя часть. Фото: goskatalog.ru, архив АГКМ, Казанский П.А.

Также интересно посмотреть на купеческий период в истории барнаульской архитектуры. Он представлен каменными зданиями и одно из самых известных — магазин "Красный" на пр. Ленина. Он отличается проработкой деталей кирпичной кладки и своей значимостью: здание формирует угол на пересечении улиц, и его архитектурный образ соответствует месту. Также оно органично сочетало личное пространство на втором этаже с коммерческими помещениями на первом. Сейчас здание эксплуатируется как магазин.

Дом народов Алтайского края Дом народов Алтайского края. Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Советская эпоха

В советский период Барнаул значительно вырос: застраивался новыми спальными районами с простой архитектурой и формировал главные улицы города. Символом тех лет стал Дом под шпилем на пр. Ленина. Его значимость определили три фактора.

Первое — участие в большом градостроительном ансамбле площади Октября. Через площадь проходит много транспортно-пешеходных связей, у нее гармоничная объемно-пространственная композиция.

Второе — продуманная, торжественная архитектура, отсылающая к лучшим столичным образцам, с обилием деталей, не создающих "архитектурного" шума.

Третье — сочетание жилой и социальной функций: первые этажи проектировались под магазины с отдельными входами. Это решение актуально до сих пор, хотя есть проблема дефицита парковок.

Дом под шпилем. Фото: barnaul.org

Еще один значимый объект — Центральный универмаг (ЦУМа) на пр. Ленина. Построенное с учетом актуальных требований к торговле советских времен, оно пережило реновацию, но физически устаревшие конструкции и новые запросы ритейла привели к полной замене здания.

Сейчас строится новый комплекс — две башни на стилобате с магазинами, ресторанами, офисами, фитнесом, гостиницей и подземным паркингом. Его первые этажи имеют высокие витражные окна с арочными проемами – решение отчасти перекликается с историческими фасадами. Разрешение на строительство действует до 2028 года.

Строительство ЦУМа в Барнауле. Фото: Валерия Ванюшкина/"Толк"

Постсоветские мотивы

С появлением рыночной экономики градостроительство получило новый толчок. Появился запрос на уникальные проекты — в пику типовым. Горожане хотели дома с узнаваемой архитектурой, интересными планировками, большими комнатами.

Пример — красно-кирпичный дом "Три богатыря" на пр. Ленина. Его выразительная форма и силуэт, увенчанный куполами, словно богатырскими шлемами, не спутать с другими.

Комплекс формирует угол пересечения улиц и имеет небольшую площадь-сквер. Недавно ее украсил памятник Федору Достоевскому. Здание имеет помещения для торговли и офисов. Большая часть их сегодня занята, однако часть пустует и ждет переосмысления.

Ул. Партизанская. "Три богатыря". Фото: Виталий Барабаш / СИ "Толк"

Новая эпоха

Среди новых проектов, претендующих на роль архитектурных символов Барнаула, особенно выделяется квартал "Колизей". Он занимает большую площадь в центре и хорошо просматривается с разных точек, в том числе с въезда в город – с Нового моста и Змеиногорского тракта. Благодаря разной высоте зданий, силуэт ансамбля выглядит динамично и выразительно, что усиливает "приветственную" роль архитекторы.

На градостроительном совете проект назвали "классикой вне времени". "Такой подход позволяет комплексу органично восприниматься в историческом контексте города, оставаться уместным сегодня и сохранять архитектурную актуальность в перспективе", – отмечал архитектор Александр Деринг на защите.

Проект "Колизей". Фото: Предоставлено "Толку"

Один из ключевых "исторических" приемов — синтез жилой, коммерческой и социальной функций. По внешнему периметру квартала расположены помещения для магазинов, ресторанов и просторных холлов. Отдельное бизнес-здание выходит фасадом на проспект Красноармейский.