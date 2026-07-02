После атаки алабая (слева) той-терьер Даня очень долго восстанавливался. Фото: Ольга Шейкман

Несколько барнаульцев намерены обратиться с коллективной жалобой в полицию. Все они напуганы алабаем, который на своем пути растерзал несколько мелких собак и кошку.

В компании с бульдогом

На этой неделе белый алабай (среднеазиатская овчарка) был замечен в компании с бульдогом. Пара гуляла сама по себе, людей не трогала, но горе было мелким животным, встречающимся на пути.

Прохожий заснял, как алабай и бульдог гуляют без хозяина. Видео: предоставлено "КП"

30 июня вечером в районе улицы Северо-Западной собака вылетела на женщину, гуляющую с той-терьером, прижала мелкую собачку к земле и начала рвать. Очевидцы пытались спасти жертву, однако безрезультатно.

После того, как новость появилась в сообществе «Инцидент Барнаул», в комментариях посыпались сообщения от других пострадавших.

«Нашего тоя два года назад тоже чуть не загрыз этот же алабай на Северо-Западной (тоже был с чёрным бульдогом, они бегают вместе). Нашу собаку помогли спасти соседи тогда, есть свидетели, фото и видео»- написала в сети Анастасия Шейкман.

Собака целенаправленно бежала к нам

«Это было 10 июля, - рассказала «Комсомолке» Ольга Шейкман, мама Анастасии, - На поводке были два той-терьера, и вдруг увидела, что бежит алабай далековато, я свернула к подъезду, прибавила шага, но собака целенаправленно спешила к нам. Подбежала, схватила мою собачку за бок, хорошо, рядом оказался бесстрашный сосед, удалось отбить. Там ужас творился, бульдог в запале меня за ногу цапнул. Но о себе я тогда меньше всего думала. Помчались в клинику, была операция, лечение, собаку мою, слава богу, спасли. Но мы долго восстанавливались от ран и стресса».

«Мои сидели дома»

По словам Ольги, сразу же после случившегося они разыскали дом, где живет хозяин собаки.

«Сначала с соседями поговорили, те сказали, что хозяина нет дома, и собаки, видимо, гуляют сами по себе, - рассказывает женщина. - Потом удалось поговорить с самим хозяином. Мужчина сначала сказал, что был в Горном Алтае в командировке, а в следующий раз вообще заявил: «Это были не мои собаки, отстаньте, от меня. Мои сидели дома». Я только спросила, вакцинированы ли они, хозяин ответил, что вакцинированы».

Ольга слабо верит, что сейчас коллективное обращение сработает.

«Мы в прошлый раз тоже с другими пострадавшими обращались и к участковому, и в управление ветеринарии, но увы, - вздыхает хозяйка пострадавшей собаки, - Несмотря на то, что мы предоставили и фото, и видео, и справки медицинские, и свидетельства - в ответе от управления говорится, что в возбуждении уголовного дела отказано, так как не хватает доказательной базы…»

«Объяснений от владельца пока нет»

«Я в курсе этой ситуации, вчера мы с волонтерами подъезжали к дому, где живет хозяин алабая и бульдога, - комментирует Ольга Камнева, хозяйка приюта «Территория спасения». Соседи сказали, что хозяева дома, было слышно, что за высоким забором лают две собаки, но нас никто не пустил».

Камнева особо отметила, что более 20 лет содержала и являлась заводчиком подобных среднеазиатских овчарок и хорошо знает их норов и характер.

«Это очень умные собаки, которые по своей природе обязаны быть лояльны к человеку, при этом защищают свою территорию, свою «отару». Потому и бульдожку она защищает, как свое «имущество», - комментирует профессионал. - Но в рамках города на вольном выгуле эта собака в любом случае представляет опасность. В любом случае! Начиная с того, что раздирает других животных, заканчивая тем, что ребенка может испугать даже своим видом».

По словам Ольги Камневой, к хозяину алабая и бульдога много вопросов.

«Мы проехали и обошли там весь периметр вокруг дома, - рассказывает Ольга. - Высокие заборы надёжные, и собака, тем более французский бульдог через такой забор перемахнуть никак не в состоянии. Значит, кто-то открыл… Объяснений от владельца пока нет».

В момент подготовки материала с владельцем собак корреспонденту поговорить не удалось, но мы готовы выслушать его версию событий.

«Я сейчас пытаюсь понять вообще, что происходит в этой ситуации, - говорит хозяйка приюта «Территория спасения». - Второй момент. Если вдруг собака по каким-то причинам хозяину не нужна, я готова была вчера её забрать. Потому что, повторюсь, с 2000-го года являлась владельцем и заводчиком именно среднеазиатских овчарок. Я профессионально этим занималась и сейчас продолжаю их спасать. Это любовь моя особая. У меня на данный момент в приюте пять подобных собак - отказников и брошенных».

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