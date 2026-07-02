Брайан выразил свое восхищение игрой нашего земляка. Скриншот видео на странице Андрея в VK

«Да ладно!» - именно так отреагировал барнаульский музыкант Андрей Ашкинадзе, когда увидел под одним из своих видео комментарий гитариста группы Queen Брайана Мэя. Мужчина выложил на своей странице в запрещенной соцсети ролик, где он исполняет соло гитариста из композиции под названием «I was born to love you».

По всей видимости, Андрей давно ждал, когда его заметит прославившийся на весь мир музыкант:

«Играю соло Брайана Мэя, пока он не оставит комментарий», - гласит подпись одного из роликов в рамках челленджа, устроенного музыкантом.

На своей странице он опубликовал несколько видео и под каждым отметил Брайана в надежде, что тот заметит музыканта из России.

Андрей опубликовал несколько видео и под каждым отметил Брайана в надежде, что тот заметит музыканта из России Видео: личный архив

«Вообще изначально я просто увидел тренд в Instagram (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, прим. ред.) - люди выкладывали видео в стиле «если мне оставит комментарий знаменитость, я сделаю то-то». Спонтанно возникла мысль, а почему бы тоже не попробовать так сделать. К тому же я знаю, что Брайан лично ведет свой профиль и периодически отвечает на видео, где люди играют его музыку, так что надежда, безусловно, была. Спустя примерно месяц мне повезло», - рассказал Андрей «Комсомолке».

Эта история наглядно доказывает, что все возможно, и мечтам суждено сбываться. Брайан выразил свое восхищение игрой нашего земляка:

«Красиво сделано, Энди! Ты прочувствовал это!» – написал британский рок-музыкант.

От увиденного Андрей просто потерял дар речи:

«Большое спасибо, Сэр <…> Я знаю, что вы слышали это миллион раз, но именно вы вдохновили меня взять гитару и стать тем, кем я являются сейчас. Это так важно для меня! Я обожаю вашу музыку и вашу игру. Вы всегда будете для меня номером один».

По словам Андрея, он вырос на музыке Queen. Эта британская рок-группа добилась широчайшей известности в середине 1970-х годов и до сих пор считается одной из наиболее успешных групп в истории рок-музыки. Молодой человек признался, что реакция такой звезды, как Брайан, крайне приятна:

«Для меня это сродни тому, как если бы сам бог спустился с небес и погладил меня по голове», - говорит барнаулец.

Кстати, это не единственное видео Андрея, где отметился посвященный в рыцари гитарист. Под другим роликом Брайан вновь отметил мастерство исполнения:

«Мне нравится, как ты не спешишь - прекрасные бенды (в гитарной терминологии бенд - это приём, при котором гитарист оттягивает струну, повышая её звучание до нужной высоты, прим. ред.)» - говорится в комментарии.

На данный момент Андрей работает преподавателем в школе Rock School, играет в группах «Фогель и Ко», «Skайф», сотрудничает с автором-исполнителем Родионом Сафоновым и его группой «Твой День», а также ведет авторский музыкальный канал на популярном хостинге. Ранее Андрей работал учителем английского языка в школе.

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