«Кое-кто в моем рюкзаке». Книги Елены Клишиной вошли в Топ-100 лучших детских книг России

Детская писательница Елена Клишина. Фото: Антон Губанов

Две книги алтайской писательницы Елены Клишиной вошли в списки лучших книг для детей и подростков. Книга «Шот, или Кое-кто в моем рюкзаке» включена в список «Топ-100 лучших детских книг России» газеты «Комсомольская правда». Она же и книга «День Сияющего шара» вошли в каталог Гайдаровки (Московская Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара) «Сто лучших новых книг для детей и подростков».

«Книга «Шот, или Кое-кто в моем рюкзаке» - повесть в жанре реализм для читателей примерно 10-12 лет, - рассказывает Елена Клишина. - Она о бездомной кошке, которую приютил нелюдимый мальчик, и о том, как человек помог кошке, а кошка помогла человеку. О том, как наши питомцы делают нас лучше. Она выросла из истории о том, как мои дети принесли домой бездомную кошку, как мы ее лечили, а воображение подсказало, какое у этой истории могло бы быть развитие, продолжение. Однажды эту повесть я указала в заявке на получение стипендии Министерства культуры РФ и Союза российских писателей, получила эту стипендию, издала на нее книгу тиражом сто экземпляров. И думала, что на этом путь повести и остановится. Но рукопись заметили в старейшем российском детском издательстве «Детская литература» и решили издать еще раз, уже большим тиражом. Книга вышла в ноябре, накануне всероссийской книжной выставки «Нон/фикш», которая проходит в Гостином дворе, она вошла в топ-лист выставки, и вот в июне еще в два важных списка».

Книга «День Сияющего шара» - сказка для читателей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (6+). По словам писательницы, эта книга выросла из сотрудничества с известным хореографом Ларисой Любивой и студией танца «Лариса».

«Я помогала готовить сценарий для их новогоднего детского танцевального шоу с названием «Тайна волшебного шара, - рассказывает Елена. - Спектакль получился потрясающий, в самом деле волшебный. Правда, текста было написано больше, чем мог вместить сценарий танцевального шоу, поэтому с разрешения Ларисы Витальевны я написала еще и сказку, и в 2025 году подала рукопись на конкурс «Зимняя сказка» издательства «Нигма». Она вошла в число победителей и была издана с иллюстрациями художника Олега Пахомова – очень яркая, солнечная. В издательстве ее анонсировали как классическую сказку в духе Андерсена. Она про поиски счастья и про то, что оно может быть совсем рядом».

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