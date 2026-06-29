Экваториальная Гвинея стала 193 страной, которую посетил Евгений Лавров (в центре) Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Барнаулец Евгений Лавров - путешественник, который исполнил мечту миллионов. Он посетил все 193 страны мира. На это ушло 34 года, за которые он преодолел около 2 миллионов километров и 7 раз поменял загранпаспорт - просто потому, что страницы заканчивались.

В мире не больше тысячи человек, посетивших все 193 страны ООН. Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В его списке и Антарктида с ее лютым холодом, и пустыня Сахара – с адским пеклом, и даже один из самых изолированных островов в мире, на котором живут всего 27 человек - потомки мятежников с легендарного корабля «Баунти». А еще однажды он попал в Ирак в момент начала гражданской войны - пришлось уносить ноги.

Несмотря на весь этот экстрим, Евгений по сей день живет в Барнауле. Говорит, что в любом путешествии всегда хочется домой.

В интервью «Комсомолке» он рассказал, где живут самые красивые женщины, какая экзотическая еда запомнилась больше всего, и в каких необычных местах ему доводилось ночевать.

Остров Сан-Томе Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Евгений, 193 страны ООН – это жирная точка? Или все только начинается? Пойдете на «второй круг»?

- На второй круг, наверное, я не пойду. Но это промежуточный итог, по которому хочется сделать выводы и наметить другие путешествия. Есть так называемые зависимые территории, где я еще не был. Например, Токелау – маленькое государство, которое находится под управлением Новой Зеландии. С начала пандемии они закрылись от всего мира. Возможно, съезжу туда.

Источник «Бассейн с шампанским» на острове Новой Зеландии Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- В вашем списке почти 200 стран. Вы считали, сколько километров намотали за эти годы? Или сколько раз это до Луны и обратно?

- До Луны и обратно, думаю, получится раз шесть. Это примерно 2 миллиона километров.

- А сколько раз за 34 года вы меняли загранпаспорт?

- Сейчас у меня седьмой загранпаспорт. Последние паспорта уходят очень быстро - иногда за год. Это одна из главных головных болей.

- Сколько месяцев в году вы проводите в путешествиях?

- Раньше я путешествовал два-три месяца в год, но сейчас стал проводить в поездках больше - порядка пяти-шести месяцев. То есть примерно полгода.

Путешественник Евгений Лавров Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- А дома вас часто видят?

- Дома меня видят полгода в году. Это нормально.

- А работать когда успеваете?

- Я руководитель консалтинговой фирмы. У меня получается организовывать работу удаленно: я всегда беру с собой ноутбук, ставлю задачи подчиненным и контролирую их выполнение. Благодаря тому, что лет 20 назад мне удалось так наладить рабочий процесс, я могу много путешествовать и одновременно зарабатывать.

- Путешествуете один или с компанией?

- По-разному. Часто езжу один, но со временем сформировалось несколько компаний попутчиков. Вместе интереснее, безопаснее и дешевле. Например, в некоторые страны можно попасть только с туром: для одного человека это стоит несколько тысяч долларов, а когда нас десять - выходит примерно по тысяче на каждого. В таких поездках я выступаю как лидер группы. Но и в одиночку я чувствую себя комфортно.

- Многие боятся ехать в одиночку в чужую страну. А вы с самого начала так легко путешествовали?

- Мое первое путешествие в 2008 году было сразу кругосветным, и я поехал один. Тогда я вообще не представлял, как покупать билеты, бронировать отели или получать визы, а их нужно было в десять стран. У меня были знакомые, которые что-то умели, они подсказывали, но для меня это стал настоящий квест. Я распланировал все поминутно, купил единый билет на 16 сегментов. Если бы я пропустил хотя бы один перелет, то остался бы в чужой стране без понимания, что делать, ведь это было в первый раз.

- Первая поездка - и сразу кругосветка. Как вы на это решились?

- Говорят, надо начинать с малого: выйти из дома, доехать до соседней улицы, потом в соседний город… Но я решил, что это не мой путь. Тогда меня, может быть, привлекало не столько само путешествие, сколько идея - отправиться в кругосветку.

- Зачем? Чтобы потом сказать «я участвовал в кругосветке»? Или ради эмоций?

- Эмоции от той поездки были самыми сильными в моей жизни. Сейчас, чтобы добиться таких же ощущений, нужно очень постараться. Тогда все было в новинку: маршрут был максимально контрастным - Япония, Австралия, Новая Зеландия, Чили. Совершенно разные страны: футуризм, горы, пустыни, райские острова, дикий холод, пингвины.

За 34 года путешествий Лавров намотал около 2 млн километров. Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- А сейчас можно купить кругосветные билеты от авиаальянсов? Это все еще актуально?

- Да, вполне. Если тогда я отдавал за кругосветку около 3 тысяч долларов, то сейчас, думаю, это обойдется уже в 5 тысяч. Но я уже не вижу большого смысла покупать готовый пакет - гораздо дешевле собрать билеты самостоятельно. В свое время мне удавалось слетать из Москвы в Аргентину всего за 3 тысячи рублей. Просто у авиакомпании случился глюк на сайте. Некоторые перевозчики потом аннулируют такие билеты, но мне тогда повезло - репутация для этой компании оказалась важнее.

- То есть нужно постоянно мониторить сайты авиакомпаний?

- Да, чаще всего о таких вариантах узнаешь из специализированных форумов или Telegram-каналов. Иногда на принятие решения у тебя есть всего несколько минут - едешь ты или нет. Схватываешь билеты, а потом ждешь: аннулируют их или нет.

- А после почти двухсот стран не стало скучно жить?

- Раньше как было - ты просто приезжаешь в любую страну - и уже ходишь с открытым ртом. Сейчас впечатления даются с трудом. Поэтому я заранее готовлюсь к каждой стране, изучаю, что такого необычного там можно посмотреть. Например, что в Бенине есть деревня на воде – надо туда съездить, другое место славится необычными национальными танцами и т.д.

Подводный мир Палау Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- В какие государства было тяжелее всего попасть?

- Все течет, все меняется. За 20 лет многое изменилось. Какие-то страны раньше были труднодоступны, а теперь туда попасть легко. Например, Саудовская Аравия до 2019 года была закрыта - туда пускали только паломников в Мекку. Потом сменился лидер – папа умер, к власти пришел принц. Сын решил диверсифицировать экономику и открыл страну. Сначала нужна была виза, а сейчас для россиян визы вообще не нужны. То же самое с Туркменистаном: в свое время мне несколько раз отказывали в визе, а после смены власти доступ открыли.

Бывают ситуации, которые возникают внезапно и длятся недолго. Например, когда в Сирии свергли Башара Асада. В течение месяца-двух у властей просто не было понимания, что делать дальше, и они пускали в страну всех туристов подряд. Я успел воспользоваться этим моментом — бросил всё, купил билет и поехал.

- Но бывает и обратное: страны закрываются из-за политики или войн?

- Да, безусловно. Отношение к России может ухудшаться, может начаться гражданская война - всё это тормозит процессы.

- А попадали ли вы в страну, где начиналась война?

- Да, это было в Ираке. Я съездил к древнему Вавилону, вернулся в Багдад, вышел на улицу и увидел демонстрацию. Сначала подумал: «Ну, демонстрация и демонстрация – люди чего-то хотят». И я пошел гулять по дворам. Через какое-то время вернулся на главный проспект, а там горят машины. Дальше - люди бегут, слышны выстрелы. Я понял, что что-то не так, окольными путями вернулся в отель, включил телевизор - и узнал, что протестующих начали разгонять. Вот так попал в небольшой замес.

- Вы бывали в одно из самых изолированных мест на Земле - на острове Питкэрн, где живут потомки мятежников с «Баунти». Расскажите, как там живут люди?

- На острове живут всего 27 человек. Мы жили в доме женщины, которая является пра-пра-правнучкой главного мятежника с «Баунти» в седьмом поколении. Жители острова говорят на английском, причем на таком старомодном, необычном, у них в речи встречаются странные выражения.

Сам остров можно обойти пешком за четыре часа. Основной поселок Адамстаун находится у моря, есть еще несколько домиков на горе.

Так как народу мало, у каждого жителя несколько профессий. Например, дочка нашей хозяйки была одновременно почтальоном, медсестрой и матросом на лодке, которая подходит к кораблям.

Передвигаются местные жители на квадроциклах, но чтобы водить транспорт, нужно сдавать на местные права. Экзамен принимает та же женщина, которая является миграционным офицером и полицейским.

Того, городок Aneho c желтопесочными пляжами Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Чем они вообще занимаются?

- По большому счету - ничем. Живут на дотации. Есть небольшие хозяйства и рыболовство.

- А они образованные? Читать умеют?

- Да, они весьма образованные, с ними интересно общаться. У них хорошая библиотека, я даже видел книгу про Россию. Они знают, что такое Россия. Российские туристы там уже бывали - например, Артемий Лебедев. Так что я не первооткрыватель.

- В такие места наверняка едут не из-за достопримечательностей, их там и нет, а из-за аутентичной атмосферы? Что вас там еще поразило?

- Замкнутость общества часто приводит к некоторым вещам, которые для нас кажутся дикими и недопустимыми. Например, несколько лет назад выяснилось, что на острове процветала педофилия. И это всю жизнь считалось там нормой. Хозяйка, которой сейчас 76 лет, рассказывала, что с ней тоже «играли» взрослые. После разбирательств мужчин посадили в новозеландские тюрьмы, а всех детей вывезли с острова. Сейчас детей там нет.

- Вы были в Антарктиде. Для многих это загадочный континент, но по сути - лед и пингвины. Не было разочарования?

- Какое разочарование? Антарктида невероятно интересна. Южные пейзажи - голые горы в снегу, айсберги, пингвины, можно даже китов встретить. Картинка постоянно радует глаз. Смотришь, как пингвины плывут на льдине или как плавают в голубой лагуне и думаешь: «Как в мультфильме».

- Если не секрет, сколько стоило путешествие в Антарктиду?

- Мне оно обошлось не очень дорого. Сам круиз стоил всего 1000 долларов, но без высадки на берег. Это был большой круизный корабль, мы подходили к берегу метров на 500, всё было отлично видно. Круизы с высадкой начинаются от 5 тысяч долларов.

- А самое дорогое путешествие - куда и сколько?

- Некоторые страны очень дорогие, особенно если нужен организованный тур. Например, виза в Нигерию стоит 850 долларов. Но самый дорогой был остров Питкэрн (территория Великобритании в Тихом океане – прим. авт.): сам тур стоил около 4 тысяч долларов, плюс перелет до места отправления - еще 3–4 тысячи.

Океания Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Не считали, сколько денег за эти годы потратили на путешествия? Наверное, можно было бы свой круизный корабль купить…

- Я думаю, несколько таких кораблей...

- Мы поговорили про Антарктиду. Другая крайность - пустыня Сахара, адское пекло. Расскажите про быт: как мылись, что ели, где спали? Что было самым тяжелым?

- Мы были в Чаде, ездили по пустыне 10 дней к плато Эннеди - оно знаменито арками и необычными геоформациями. Дорога длинная, ночевали в палатках. Вечером садились за стол - и нас облепляли тучи насекомых, москитов, комаров. Я нисколько не преувеличиваю – ты с головы до ног в насекомых. Если ставили лампу, ее тоже сразу облепляли, поэтому приходилось сидеть в темноте. Днем жара невыносимая, выходить из машины, в которой есть кондиционер, очень тяжело. Сразу чувствуешь всё: жара, колючки на ногах, насекомые. И с этим набором «прелестей» идешь смотреть красоты.

Мавритания Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Мавритания Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Делали ли вы прививки перед такими поездками? В Африке много болезней.

- При въезде во многие страны требуют прививку от желтой лихорадки - ее можно поставить в Барнауле. От малярии мне повезло, я не болел. Но те, кто болел, говорят, что это страшная лихорадка с температурой 40–41°, бредом. Чтобы обезопасить себя, в каждой эндемичной стране нужно покупать местные лекарства, потому что в соседней стране могут быть свои штаммы малярии, и наши таблетки не помогут.

Водопады Боали в Африке Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Гориллы в Конго оказались дружелюбными Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Гамбия - самое маленькое государство в Африке Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Какое самое необычное место для ночевки?

- Я жил в племени папуасов в Папуа - Новой Гвинее. Для поиска ночлега использовал систему каучсерфинга (международная онлайн-платформа, которая объединяет путешественников и местных жителей для обмена гостеприимством, ее суть в безвозмездном предоставлении ночлега). Обычно эта система распространена в Европе и США, но я нашел хозяина на одном из островов. Кстати, это племя - бывшие каннибалы, так что всё замечательно. Мы списались, он пригласил. Конечно, в бедных странах это не совсем бескорыстно - всё равно втюхивают какой-то тур, но за адекватные деньги. Я жил в лачуге, спал в спальнике. Для меня главное - это было общение. Они немного говорили по-английски, иногда объяснялись жестами. В Папуа - Новой Гвинее 800 языков, и подготовиться невозможно, потому что не знаешь, в какое племя попадешь.

- Какие особенности у этого племени?

- У них вместо денег - ракушки. Да, официально они пользуются национальной валютой - киной, но в деревне ее часто нет. Тогда они всей семьей идут на берег, собирают ракушки, сушат, протыкают и делают бусы. Каждая бусина - это единица валюты. Ими и рассчитываются: за соль, за стрижку и т.д.

- Не привезли с собой на память такую бусину?

- К сожалению, не привёз, но это действительно было очень интересно - такая мера расчётов, близкая к натуральному хозяйству.

- А где была самая вкусная еда, а где - самая странная? Что из съеденного вы не забудете?

- Недавно в Буркина-Фасо я купил то, что принял за чипсы. Попробовал - ужаснулся. Спросил у гида - оказалось, это сушеные опарыши. Их сильно солят и добавляют специи, так что вкуса самого опарыша почти не чувствуешь, но если бы я знал заранее - не уверен, что попробовал. Вообще, индийская кухня меня пугает - она почти вся острая, и вегетарианская, даже в Макдоналдсе котлеты из сои.

Мне больше всего нравится наша кухня. Из иностранной -восточноевропейская: сербская, венгерская, особенно гуляши.

- Где живут самые красивые девушки?

- Самые красивые - у нас, конечно, в России. А из других стран – в Латинской Америке: Аргентина, Бразилия. Там действительно много красавиц, глаз не оторвать.

Пляж в Бразилии с интересными разноцветными холмами Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Белые дюны и изумрудные лагуны в Бразилии Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Вы объездили весь мир, но живете на Алтае. Не хотелось ли сменить место жительства? Или это ваше место силы?

- Меня держит вечный двигатель: когда я в путешествии - хочется домой, когда дома - хочется в путешествие. Это постоянно толкает меня куда-то.

- Если сравнивать Алтай с другими местами, с чем он похож?

- Горный Алтай очень похож на Швейцарию и Новую Зеландию. Там такие же леса, горы. Но в той же Новой Зеландии есть и побережье с морем, пингвинами, котиками фьордами - и это уже контраст.

- А что есть на Алтае такого, чего нет больше нигде?

- Дух! Если говорить о природе - похожее можно найти везде. А вот наш местный дух - его нигде нет.

- Положа руку на сердце: что делает человека по-настоящему счастливым - разнообразие вокруг или покой внутри?

- Должна быть абсолютная гармония между ними. Ты приезжаешь домой, чтобы побыть какое-то время в покое, отдохнуть. Но постепенно этот покой начинает гложить, и ты снова едешь в пучину событий. А через какое-то время пучина надоедает, и ты возвращаешься в покой. Этот вечный двигатель, когда всё гармонично, помогает избегать стрессов.

- А в ковид, когда границы были закрыты – как вы находили тот самый баланс гармонии?

- Я отправился путешествовать по России. До Якутии доехал по поезде, а дальше никакого общественного транспорта не ходило. У меня была с собой палатка, я встал на трассу, поднял палец и поехал дальше автостопом. За неделю добрался до Магадана.

- Есть ли вещь, которую вы берете с собой в каждое путешествие? Талисман или полезная вещь?

- Ничего удивительного не скажу. Всегда беру фотоаппарат, зарядки, ноутбук для работы, плащ. Я практичный человек, без ритуалов. Есть друзья, которые возят игрушки, спят с ними, фотографируют на каждом побережье и пне. Или собирают песок из каждой страны. А я ничего не привожу. Для меня главное - впечатления. Я не хочу захламлять квартиру. Важно то, что в моей голове есть набор радости и эмоций. Этого достаточно.

- Ваша страсть к путешествиям - это одержимость?

- Наверное, в каком-то смысле да. Как существует игромания, так и здесь мания путешествовать, передвигаться.

- Когда в следующее путешествие отправляетесь?

- Уже скоро, в начале июля…

Кадры с путешествий Евгения Лаврова Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Главный эндемик Сокотры - драконовые деревья Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

КСТАТИ

ТОП-10 любимых стран Евгения Лаврова

1. Исландия. Страна, сочетающая лавовые и изумрудно-зелёные пейзажи, разноцветные горы, ледники, вулканы, снег, водопады, лагуны с удивительной голубой водой.

2. Новая Зеландия. Находится где-то на краю света, но какие же интересные тут озера, фьорды, люпиновые поля, пещеры со светлячками, каньоны.

3. Французская Полинезия. Первая из «баунтиподобных» стран, посещённых мною, и потому особо запавшая в душу. Пожалуй, такого разнообразия, как в двух странах выше, тут нет, но цвет воды в лагунах и идиллические зелёные горы сводят с ума.

4. США. Страна, очень богатая ассортиментом ландшафтов, но badlands (по иронии – плохие, то бишь неплодородные земли), расположенные на западе страны, особенно приводят меня в восторг изобилием невероятных геоформирований.

5. Намибия. Моя любимая страна в Африке, где полно всего – дюн, геоформирований, пустынных пейзажей, удивительных деревьев и разнообразных животных – здесь можно увидеть всех представителей знаменитой «Большой пятерки» (африканского слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.

6. Аргентина. Страна протянулась от тропиков с огромными водопадами и разноцветными холмами до холодных югов с ледниками и величественными горами.

7. Япония. Японцев с детства учат ценить природную красоту. И хоть каких-то чудес тут не так много, сезоны цветения сакуры и «осенних кленовых листьев» всегда тут замечательны.

8. Норвегия. Фьорды, водопады, ледники, озера, серпантины – всем этим может похвастать суровая Норвегия.

9. Швейцария. Конечно, Швейцария славится, в первую очередь, своими горами, но и на альпийские луга, и на озера, и на водопады тут очень приятно посмотреть.

10. Пакистан. Из стран, находящихся на «крыше мира», я выбрал Пакистан, - уж больно меня пленили его белоснежные вершины, остроугольные пики и бирюзовые реки и озёра.

Рисовые терассы Duoyishu Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Южный Судан Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Республика Джибути Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Шанхай Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Остров Бурано неподалеку от Венеции (Италия) Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Самая узкая (43 сантиметра) улица в мире в городе Врбник Фото: из личного архива героя(ев) публикации.