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29 июня 2026 1:00

Чипсы из опарышей, ракушки в качестве валюты и ночлег в племени папусов: история путешественника, который за 34 года посетил все 193 страны мирафото

Барнаулец Евгений Лавров посетил все 193 страны мира
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Экваториальная Гвинея стала 193 страной, которую посетил Евгений Лавров (в центре)

Экваториальная Гвинея стала 193 страной, которую посетил Евгений Лавров (в центре)

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Барнаулец Евгений Лавров - путешественник, который исполнил мечту миллионов. Он посетил все 193 страны мира. На это ушло 34 года, за которые он преодолел около 2 миллионов километров и 7 раз поменял загранпаспорт - просто потому, что страницы заканчивались.

В мире не больше тысячи человек, посетивших все 193 страны ООН.

В мире не больше тысячи человек, посетивших все 193 страны ООН.

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В его списке и Антарктида с ее лютым холодом, и пустыня Сахара – с адским пеклом, и даже один из самых изолированных островов в мире, на котором живут всего 27 человек - потомки мятежников с легендарного корабля «Баунти». А еще однажды он попал в Ирак в момент начала гражданской войны - пришлось уносить ноги.

Несмотря на весь этот экстрим, Евгений по сей день живет в Барнауле. Говорит, что в любом путешествии всегда хочется домой.

В интервью «Комсомолке» он рассказал, где живут самые красивые женщины, какая экзотическая еда запомнилась больше всего, и в каких необычных местах ему доводилось ночевать.

Остров Сан-Томе

Остров Сан-Томе

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Евгений, 193 страны ООН – это жирная точка? Или все только начинается? Пойдете на «второй круг»?

- На второй круг, наверное, я не пойду. Но это промежуточный итог, по которому хочется сделать выводы и наметить другие путешествия. Есть так называемые зависимые территории, где я еще не был. Например, Токелау – маленькое государство, которое находится под управлением Новой Зеландии. С начала пандемии они закрылись от всего мира. Возможно, съезжу туда.

Источник «Бассейн с шампанским» на острове Новой Зеландии

Источник «Бассейн с шампанским» на острове Новой Зеландии

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- В вашем списке почти 200 стран. Вы считали, сколько километров намотали за эти годы? Или сколько раз это до Луны и обратно?

- До Луны и обратно, думаю, получится раз шесть. Это примерно 2 миллиона километров.

- А сколько раз за 34 года вы меняли загранпаспорт?

- Сейчас у меня седьмой загранпаспорт. Последние паспорта уходят очень быстро - иногда за год. Это одна из главных головных болей.

- Сколько месяцев в году вы проводите в путешествиях?

- Раньше я путешествовал два-три месяца в год, но сейчас стал проводить в поездках больше - порядка пяти-шести месяцев. То есть примерно полгода.

Путешественник Евгений Лавров

Путешественник Евгений Лавров

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- А дома вас часто видят?

- Дома меня видят полгода в году. Это нормально.

- А работать когда успеваете?

- Я руководитель консалтинговой фирмы. У меня получается организовывать работу удаленно: я всегда беру с собой ноутбук, ставлю задачи подчиненным и контролирую их выполнение. Благодаря тому, что лет 20 назад мне удалось так наладить рабочий процесс, я могу много путешествовать и одновременно зарабатывать.

- Путешествуете один или с компанией?

- По-разному. Часто езжу один, но со временем сформировалось несколько компаний попутчиков. Вместе интереснее, безопаснее и дешевле. Например, в некоторые страны можно попасть только с туром: для одного человека это стоит несколько тысяч долларов, а когда нас десять - выходит примерно по тысяче на каждого. В таких поездках я выступаю как лидер группы. Но и в одиночку я чувствую себя комфортно.

- Многие боятся ехать в одиночку в чужую страну. А вы с самого начала так легко путешествовали?

- Мое первое путешествие в 2008 году было сразу кругосветным, и я поехал один. Тогда я вообще не представлял, как покупать билеты, бронировать отели или получать визы, а их нужно было в десять стран. У меня были знакомые, которые что-то умели, они подсказывали, но для меня это стал настоящий квест. Я распланировал все поминутно, купил единый билет на 16 сегментов. Если бы я пропустил хотя бы один перелет, то остался бы в чужой стране без понимания, что делать, ведь это было в первый раз.

- Первая поездка - и сразу кругосветка. Как вы на это решились?

- Говорят, надо начинать с малого: выйти из дома, доехать до соседней улицы, потом в соседний город… Но я решил, что это не мой путь. Тогда меня, может быть, привлекало не столько само путешествие, сколько идея - отправиться в кругосветку.

- Зачем? Чтобы потом сказать «я участвовал в кругосветке»? Или ради эмоций?

- Эмоции от той поездки были самыми сильными в моей жизни. Сейчас, чтобы добиться таких же ощущений, нужно очень постараться. Тогда все было в новинку: маршрут был максимально контрастным - Япония, Австралия, Новая Зеландия, Чили. Совершенно разные страны: футуризм, горы, пустыни, райские острова, дикий холод, пингвины.

За 34 года путешествий Лавров намотал около 2 млн километров.

За 34 года путешествий Лавров намотал около 2 млн километров.

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- А сейчас можно купить кругосветные билеты от авиаальянсов? Это все еще актуально?

- Да, вполне. Если тогда я отдавал за кругосветку около 3 тысяч долларов, то сейчас, думаю, это обойдется уже в 5 тысяч. Но я уже не вижу большого смысла покупать готовый пакет - гораздо дешевле собрать билеты самостоятельно. В свое время мне удавалось слетать из Москвы в Аргентину всего за 3 тысячи рублей. Просто у авиакомпании случился глюк на сайте. Некоторые перевозчики потом аннулируют такие билеты, но мне тогда повезло - репутация для этой компании оказалась важнее.

- То есть нужно постоянно мониторить сайты авиакомпаний?

- Да, чаще всего о таких вариантах узнаешь из специализированных форумов или Telegram-каналов. Иногда на принятие решения у тебя есть всего несколько минут - едешь ты или нет. Схватываешь билеты, а потом ждешь: аннулируют их или нет.

- А после почти двухсот стран не стало скучно жить?

- Раньше как было - ты просто приезжаешь в любую страну - и уже ходишь с открытым ртом. Сейчас впечатления даются с трудом. Поэтому я заранее готовлюсь к каждой стране, изучаю, что такого необычного там можно посмотреть. Например, что в Бенине есть деревня на воде – надо туда съездить, другое место славится необычными национальными танцами и т.д.

Подводный мир Палау

Подводный мир Палау

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- В какие государства было тяжелее всего попасть?

- Все течет, все меняется. За 20 лет многое изменилось. Какие-то страны раньше были труднодоступны, а теперь туда попасть легко. Например, Саудовская Аравия до 2019 года была закрыта - туда пускали только паломников в Мекку. Потом сменился лидер – папа умер, к власти пришел принц. Сын решил диверсифицировать экономику и открыл страну. Сначала нужна была виза, а сейчас для россиян визы вообще не нужны. То же самое с Туркменистаном: в свое время мне несколько раз отказывали в визе, а после смены власти доступ открыли.

Бывают ситуации, которые возникают внезапно и длятся недолго. Например, когда в Сирии свергли Башара Асада. В течение месяца-двух у властей просто не было понимания, что делать дальше, и они пускали в страну всех туристов подряд. Я успел воспользоваться этим моментом — бросил всё, купил билет и поехал.

- Но бывает и обратное: страны закрываются из-за политики или войн?

- Да, безусловно. Отношение к России может ухудшаться, может начаться гражданская война - всё это тормозит процессы.

- А попадали ли вы в страну, где начиналась война?

- Да, это было в Ираке. Я съездил к древнему Вавилону, вернулся в Багдад, вышел на улицу и увидел демонстрацию. Сначала подумал: «Ну, демонстрация и демонстрация – люди чего-то хотят». И я пошел гулять по дворам. Через какое-то время вернулся на главный проспект, а там горят машины. Дальше - люди бегут, слышны выстрелы. Я понял, что что-то не так, окольными путями вернулся в отель, включил телевизор - и узнал, что протестующих начали разгонять. Вот так попал в небольшой замес.

- Вы бывали в одно из самых изолированных мест на Земле - на острове Питкэрн, где живут потомки мятежников с «Баунти». Расскажите, как там живут люди?

- На острове живут всего 27 человек. Мы жили в доме женщины, которая является пра-пра-правнучкой главного мятежника с «Баунти» в седьмом поколении. Жители острова говорят на английском, причем на таком старомодном, необычном, у них в речи встречаются странные выражения.

Сам остров можно обойти пешком за четыре часа. Основной поселок Адамстаун находится у моря, есть еще несколько домиков на горе.

Так как народу мало, у каждого жителя несколько профессий. Например, дочка нашей хозяйки была одновременно почтальоном, медсестрой и матросом на лодке, которая подходит к кораблям.

Передвигаются местные жители на квадроциклах, но чтобы водить транспорт, нужно сдавать на местные права. Экзамен принимает та же женщина, которая является миграционным офицером и полицейским.

Того, городок Aneho c желтопесочными пляжами

Того, городок Aneho c желтопесочными пляжами

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Чем они вообще занимаются?

- По большому счету - ничем. Живут на дотации. Есть небольшие хозяйства и рыболовство.

- А они образованные? Читать умеют?

- Да, они весьма образованные, с ними интересно общаться. У них хорошая библиотека, я даже видел книгу про Россию. Они знают, что такое Россия. Российские туристы там уже бывали - например, Артемий Лебедев. Так что я не первооткрыватель.

- В такие места наверняка едут не из-за достопримечательностей, их там и нет, а из-за аутентичной атмосферы? Что вас там еще поразило?

- Замкнутость общества часто приводит к некоторым вещам, которые для нас кажутся дикими и недопустимыми. Например, несколько лет назад выяснилось, что на острове процветала педофилия. И это всю жизнь считалось там нормой. Хозяйка, которой сейчас 76 лет, рассказывала, что с ней тоже «играли» взрослые. После разбирательств мужчин посадили в новозеландские тюрьмы, а всех детей вывезли с острова. Сейчас детей там нет.

- Вы были в Антарктиде. Для многих это загадочный континент, но по сути - лед и пингвины. Не было разочарования?

- Какое разочарование? Антарктида невероятно интересна. Южные пейзажи - голые горы в снегу, айсберги, пингвины, можно даже китов встретить. Картинка постоянно радует глаз. Смотришь, как пингвины плывут на льдине или как плавают в голубой лагуне и думаешь: «Как в мультфильме».

- Если не секрет, сколько стоило путешествие в Антарктиду?

- Мне оно обошлось не очень дорого. Сам круиз стоил всего 1000 долларов, но без высадки на берег. Это был большой круизный корабль, мы подходили к берегу метров на 500, всё было отлично видно. Круизы с высадкой начинаются от 5 тысяч долларов.

- А самое дорогое путешествие - куда и сколько?

- Некоторые страны очень дорогие, особенно если нужен организованный тур. Например, виза в Нигерию стоит 850 долларов. Но самый дорогой был остров Питкэрн (территория Великобритании в Тихом океане – прим. авт.): сам тур стоил около 4 тысяч долларов, плюс перелет до места отправления - еще 3–4 тысячи.

Океания

Океания

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Не считали, сколько денег за эти годы потратили на путешествия? Наверное, можно было бы свой круизный корабль купить…

- Я думаю, несколько таких кораблей...

- Мы поговорили про Антарктиду. Другая крайность - пустыня Сахара, адское пекло. Расскажите про быт: как мылись, что ели, где спали? Что было самым тяжелым?

- Мы были в Чаде, ездили по пустыне 10 дней к плато Эннеди - оно знаменито арками и необычными геоформациями. Дорога длинная, ночевали в палатках. Вечером садились за стол - и нас облепляли тучи насекомых, москитов, комаров. Я нисколько не преувеличиваю – ты с головы до ног в насекомых. Если ставили лампу, ее тоже сразу облепляли, поэтому приходилось сидеть в темноте. Днем жара невыносимая, выходить из машины, в которой есть кондиционер, очень тяжело. Сразу чувствуешь всё: жара, колючки на ногах, насекомые. И с этим набором «прелестей» идешь смотреть красоты.

Мавритания

Мавритания

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Мавритания

Мавритания

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Делали ли вы прививки перед такими поездками? В Африке много болезней.

- При въезде во многие страны требуют прививку от желтой лихорадки - ее можно поставить в Барнауле. От малярии мне повезло, я не болел. Но те, кто болел, говорят, что это страшная лихорадка с температурой 40–41°, бредом. Чтобы обезопасить себя, в каждой эндемичной стране нужно покупать местные лекарства, потому что в соседней стране могут быть свои штаммы малярии, и наши таблетки не помогут.

Водопады Боали в Африке

Водопады Боали в Африке

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Гориллы в Конго оказались дружелюбными

Гориллы в Конго оказались дружелюбными

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Гамбия - самое маленькое государство в Африке

Гамбия - самое маленькое государство в Африке

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Какое самое необычное место для ночевки?

- Я жил в племени папуасов в Папуа - Новой Гвинее. Для поиска ночлега использовал систему каучсерфинга (международная онлайн-платформа, которая объединяет путешественников и местных жителей для обмена гостеприимством, ее суть в безвозмездном предоставлении ночлега). Обычно эта система распространена в Европе и США, но я нашел хозяина на одном из островов. Кстати, это племя - бывшие каннибалы, так что всё замечательно. Мы списались, он пригласил. Конечно, в бедных странах это не совсем бескорыстно - всё равно втюхивают какой-то тур, но за адекватные деньги. Я жил в лачуге, спал в спальнике. Для меня главное - это было общение. Они немного говорили по-английски, иногда объяснялись жестами. В Папуа - Новой Гвинее 800 языков, и подготовиться невозможно, потому что не знаешь, в какое племя попадешь.

- Какие особенности у этого племени?

- У них вместо денег - ракушки. Да, официально они пользуются национальной валютой - киной, но в деревне ее часто нет. Тогда они всей семьей идут на берег, собирают ракушки, сушат, протыкают и делают бусы. Каждая бусина - это единица валюты. Ими и рассчитываются: за соль, за стрижку и т.д.

- Не привезли с собой на память такую бусину?

- К сожалению, не привёз, но это действительно было очень интересно - такая мера расчётов, близкая к натуральному хозяйству.

- А где была самая вкусная еда, а где - самая странная? Что из съеденного вы не забудете?

- Недавно в Буркина-Фасо я купил то, что принял за чипсы. Попробовал - ужаснулся. Спросил у гида - оказалось, это сушеные опарыши. Их сильно солят и добавляют специи, так что вкуса самого опарыша почти не чувствуешь, но если бы я знал заранее - не уверен, что попробовал. Вообще, индийская кухня меня пугает - она почти вся острая, и вегетарианская, даже в Макдоналдсе котлеты из сои.

Мне больше всего нравится наша кухня. Из иностранной -восточноевропейская: сербская, венгерская, особенно гуляши.

- Где живут самые красивые девушки?

- Самые красивые - у нас, конечно, в России. А из других стран – в Латинской Америке: Аргентина, Бразилия. Там действительно много красавиц, глаз не оторвать.

Пляж в Бразилии с интересными разноцветными холмами

Пляж в Бразилии с интересными разноцветными холмами

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Белые дюны и изумрудные лагуны в Бразилии

Белые дюны и изумрудные лагуны в Бразилии

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

- Вы объездили весь мир, но живете на Алтае. Не хотелось ли сменить место жительства? Или это ваше место силы?

- Меня держит вечный двигатель: когда я в путешествии - хочется домой, когда дома - хочется в путешествие. Это постоянно толкает меня куда-то.

- Если сравнивать Алтай с другими местами, с чем он похож?

- Горный Алтай очень похож на Швейцарию и Новую Зеландию. Там такие же леса, горы. Но в той же Новой Зеландии есть и побережье с морем, пингвинами, котиками фьордами - и это уже контраст.

- А что есть на Алтае такого, чего нет больше нигде?

- Дух! Если говорить о природе - похожее можно найти везде. А вот наш местный дух - его нигде нет.

- Положа руку на сердце: что делает человека по-настоящему счастливым - разнообразие вокруг или покой внутри?

- Должна быть абсолютная гармония между ними. Ты приезжаешь домой, чтобы побыть какое-то время в покое, отдохнуть. Но постепенно этот покой начинает гложить, и ты снова едешь в пучину событий. А через какое-то время пучина надоедает, и ты возвращаешься в покой. Этот вечный двигатель, когда всё гармонично, помогает избегать стрессов.

- А в ковид, когда границы были закрыты – как вы находили тот самый баланс гармонии?

- Я отправился путешествовать по России. До Якутии доехал по поезде, а дальше никакого общественного транспорта не ходило. У меня была с собой палатка, я встал на трассу, поднял палец и поехал дальше автостопом. За неделю добрался до Магадана.

- Есть ли вещь, которую вы берете с собой в каждое путешествие? Талисман или полезная вещь?

- Ничего удивительного не скажу. Всегда беру фотоаппарат, зарядки, ноутбук для работы, плащ. Я практичный человек, без ритуалов. Есть друзья, которые возят игрушки, спят с ними, фотографируют на каждом побережье и пне. Или собирают песок из каждой страны. А я ничего не привожу. Для меня главное - впечатления. Я не хочу захламлять квартиру. Важно то, что в моей голове есть набор радости и эмоций. Этого достаточно.

- Ваша страсть к путешествиям - это одержимость?

- Наверное, в каком-то смысле да. Как существует игромания, так и здесь мания путешествовать, передвигаться.

- Когда в следующее путешествие отправляетесь?

- Уже скоро, в начале июля…

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Кадры с путешествий Евгения Лаврова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Главный эндемик Сокотры - драконовые деревья

Главный эндемик Сокотры - драконовые деревья

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

КСТАТИ

ТОП-10 любимых стран Евгения Лаврова

1. Исландия. Страна, сочетающая лавовые и изумрудно-зелёные пейзажи, разноцветные горы, ледники, вулканы, снег, водопады, лагуны с удивительной голубой водой.

2. Новая Зеландия. Находится где-то на краю света, но какие же интересные тут озера, фьорды, люпиновые поля, пещеры со светлячками, каньоны.

3. Французская Полинезия. Первая из «баунтиподобных» стран, посещённых мною, и потому особо запавшая в душу. Пожалуй, такого разнообразия, как в двух странах выше, тут нет, но цвет воды в лагунах и идиллические зелёные горы сводят с ума.

4. США. Страна, очень богатая ассортиментом ландшафтов, но badlands (по иронии – плохие, то бишь неплодородные земли), расположенные на западе страны, особенно приводят меня в восторг изобилием невероятных геоформирований.

5. Намибия. Моя любимая страна в Африке, где полно всего – дюн, геоформирований, пустынных пейзажей, удивительных деревьев и разнообразных животных – здесь можно увидеть всех представителей знаменитой «Большой пятерки» (африканского слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.

6. Аргентина. Страна протянулась от тропиков с огромными водопадами и разноцветными холмами до холодных югов с ледниками и величественными горами.

7. Япония. Японцев с детства учат ценить природную красоту. И хоть каких-то чудес тут не так много, сезоны цветения сакуры и «осенних кленовых листьев» всегда тут замечательны.

8. Норвегия. Фьорды, водопады, ледники, озера, серпантины – всем этим может похвастать суровая Норвегия.

9. Швейцария. Конечно, Швейцария славится, в первую очередь, своими горами, но и на альпийские луга, и на озера, и на водопады тут очень приятно посмотреть.

10. Пакистан. Из стран, находящихся на «крыше мира», я выбрал Пакистан, - уж больно меня пленили его белоснежные вершины, остроугольные пики и бирюзовые реки и озёра.

Рисовые терассы Duoyishu

Рисовые терассы Duoyishu

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Южный Судан

Южный Судан

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Республика Джибути

Республика Джибути

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Шанхай

Шанхай

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Остров Бурано неподалеку от Венеции (Италия)

Остров Бурано неподалеку от Венеции (Италия)

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Самая узкая (43 сантиметра) улица в мире в городе Врбник

Самая узкая (43 сантиметра) улица в мире в городе Врбник

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Мыс Рока в Португалии - самая западная точка континентальной Евразии

Мыс Рока в Португалии - самая западная точка континентальной Евразии

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.