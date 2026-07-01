Котята снежного барса погибли, а медведи занялись альпинизмом: итоги алтайской экспедиции

Команда проверила 70 фотоловушек. Фото: сообщество в VK "ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО БАРСА"

Дикая природа Алтая живет по своим суровым законам, скрытым от глаз обывателя. Но пару раз в сезон тайное становится явным. В Кош-Агачском районе завершилась 22-я добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». За полторы недели исследователи принесли с крутых склонов хребта Чихачёва кадры, неожиданные открытия и, к сожалению, грустные новости о потерях в семействе редчайших кошек планеты. Подробности в материале "КП – Барнаул".

Чтобы получить данные, команда исследователей и добровольцев проверила 70 фотоловушек на высоте до 3,5 тысяч метров. Главная цель – зафиксировать, как меняется популяция снежного барса.

Кто держит хребет и куда исчезли котята

Снимки с фотоловушек за период с прошлой осени по июнь показали, как ирбисы поделили территорию хребта. На юге безраздельно властвует доминантный самец Сатир – имя ему дали из-за характерного пятна на боку в виде латинской буквы «S». На севере всё активнее заявляет о себе самец Тошту (в переводе с алтайского – «Ледяной», –прим.ред.). Там же камеры засняли еще одного, пока неопознанного пожилого барса.

Его величество - ирбис. Фото: сообщество в VK "ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО БАРСА"

Главной интригой оставалась судьба потомства. Осенью камеры фиксировали самку Инемару с двумя котятами и самку Аккаю с одним детенышем. Летняя экспедиция показала, что суровую зиму малыши не пережили. Сейчас на всем участке мониторинга нет ни одной самки с потомством.

«Котята не попадают в объектив фотоловушек, – объясняет куратор экспедиции, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника. – Обычно они ходят с матерью два года и в течение этого времени стабильно фиксируются вместе с ней на всех снимках. В этом году самка везде появляется одна. Без матери они никуда уйти не могли. Соответственно, мы делаем вывод, что случилось нечто криминальное, раз котят с ней нет».

Медведи уходят в горы, а росомахи ломают технику

Снежные барсы далеко не единственные, кто удивил ученых в этом сезоне. Камеры зафиксировали свежие следы бурых медведей на высоте около 3300 метров. Для типичного обитателя лесов – настоящий альпинизм.

Увы, двух котят исследователи не досчитались. Фото: сообщество в VK "ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО БАРСА"

До 2020 года мишки забирались так высоко крайне редко, но в последние пять лет стало нормой. Эксперты связывают это с тем, что люди наступают на дикую природу.

«Полоса сельскохозяйственной деятельности, в частности выпас скота, поднимается все выше. Кроме того, активно развивается туризм: люди стремятся забраться все дальше в дикую природу, – отмечают в заповеднике. – Например, на одной из наших локаций прямо на высоте 2500 метров построили турбазу. Скорее всего, именно этот антропогенный пресс и вынуждает диких животных уходить выше в горы».

Еще одни нарушители спокойствия – росомахи. За год эти хищники стабильно выводят из строя одну-две дорогие фотоловушки.

«Еды рядом с камерами нет – у нас строгое правило не класть продукты в рюкзак с техникой, так как у зверей отличный нюх, – отмечают в заповеднике. – Почему именно росомахи так интересуются оборудованием, мы пока точно не установили. Скорее всего, дело в звуке и свете. Камера издает микрощелчки затвора, недоступные человеческому уху, а ночью срабатывает инфракрасная подсветка. Животные это замечают, останавливаются и, вероятно, пытаются изучить непонятный объект».

Сейчас специалистам предстоит детально проанализировать гигабайты полученных данных. Но главный вывод очевиден: хребет Чихачёва остается важнейшим коридором, по которому барсы мигрируют между Россией и Монголией. Если не защитить эту территорию от нарастающего давления людей, уникальная экосистема может не выдержать.

Впереди у специалистов долгий разбор собранных данных.

Как попасть в экспедицию и почему не берут блогеров

Экспедиция проходит дважды в год – в июне и сентябре, и она полностью добровольческая. Приехать можно из любых городов России. Однако купить тур или напроситься ради красивых селфи не выйдет.

«Мы стараемся не брать блогеров, потому что эти люди ради красивого кадра могут неоправданно рисковать своим здоровьем, – объясняет сотрудник Алтайского заповедника. – Любителей экстрима мы исключаем еще на этапе отбора. У нас серьезная рабочая экологическая экспедиция, горы ошибок и самонадеянности не прощают».

Организатор проекта из Новосибирска Игорь Паутов проводит строгий отбор. Так, например, кандидаты проходят тесты и пишут эссе, доказывая свою мотивацию.

Всех высокомотивированных добровольцев, готовых к реальной и тяжелой полевой работе в дикой природе, ученые всегда ждут. Подать заявку, узнать подробности отбора и задать любые вопросы о будущих выездах можно напрямую, написав в сообщество VK Алтайского биосферного заповедника.

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