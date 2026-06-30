Козя и Кузя – не разлей-вода Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Эта удивительная история случилась в Барнауле. Маленький щенок был выброшен в мусорную кучу на кладбище, а козу бывшие хозяева решили пустить на мясо, потому что у той появились проблемы с выменем. Но благодаря добрым людям животные не только спаслись, но и счастливо подружились. Подробности в материале «КП-Барнаул».

Находка среди могил

Кузю нашли в декабре. В тот день сотрудники барнаульского предприятия «Аксоид» провожали в последний путь Владимира Ноева. Владимира Ильича при жизни чаще называли Эйнштейном. Чудаковатый человек с семи классами образования разбирался в электронике как гений и конструировал станки-роботы буквально из металлолома.

«Похоронили Эйнштейна, развернулись в город, буквально 20-30 метров отъехали от его могилы и вдруг видим, как будто нора в снегу, кто-то шевелится, - рассказывают Геннадий и Наталья Уваровы. - Раскопали, а там щенок - маленький, сиротливый, чуть больше ладони. Забрали с собой».

В тот же день найденыш был отмыт, осмотрен ветеринаром.

«Малыш сначала очень боялся и прятался, а когда мыли, пытался за палец укусить, а потом уснул, - вспоминает Геннадий Уваров.

Кузя в первый день всех боялся. Видео: личный архив

Если кошки рассматривали нового гостя спокойно, то собака Дора, подружка кобеля по кличке Черный, по словам Уваровых, аж захлебнулась в лае от ревности.

«Никого не принимает Дора, - рассказывает Геннадий. - Поэтому, когда малыш окреп и подрос, мы привезли его в Санниково к новому цеху».

Сначала Кузя жил внутри цеха, потом ему соорудили просторный вольер.

«Везите живую»

Козя в Санниково появилась в мае.

Первое знакомство. Видео: личный архив

«Позвонил знакомый, спросил, не нужно ли мяса диетического. Хотел козу на мясо пустить. Я ему ответил: «Привози, но живую», - рассказывает Игорь Афонин, директор предприятия «Аксоид». - Он мне и привез свою козу, вытащил из багажника, ноги развязал и уехал.

По пути в Санниково Козя с любопытством смотрела в окно Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Козя внимательно и с любопытством посмотрела на Афонина, а потом принялась жадно уплетать траву.

Кузя с Козей даже траву за компанию уплетает. Видео: личный архив

«Вот это косарь славный, подумал я тогда, - улыбается Игорь. - Задумался даже еще коз завести».

Козя Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Когда Козю везли в Санниково, то стреноживать не стали. Любопытная животина, выглянув в окно, рассматривала город. А на месте, не успела оглянуться и пару раз вымолвить «беее», как к ней подскочил радостный Кузя. Дружелюбный пес с энтузиазмом подпрыгивал возле новой подружки.

Кузя и Козя с любопытством инспектируют цех Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Та сначала пыталась рогами от него оттолкнуться, но Кузя не унимался в попытке завязать дружбу»,- вспоминают в цехе.

Козя и Кузя всегда рядом. Видео: личный архив

Сегодня Козя и Кузя - не разлей вода. Когда подружку закрывают в ее загон, Кузя сидит рядом, скучно без нее. А когда гуляют, даже пытается с ней траву поесть за компанию. Козя тоже давно перестала его чураться, иногда прилягут рядом в траву и задумчиво лежат, как дружные брат с сестрой.

Козя радуется жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кое-кто из работников предприятия, кстати, называет пса не Кузей, а Ноем, вспоминая историю его спасения, и Владимира Ноева, по прозвищу Эйнштейн. А заодно и теорию относительности и библейского Ноя…

Кузя от Кози не отходит, даже если она в загоне. Видео: личный архив

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