"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

Краевая столица приняла спортсменов всех возрастов, приехавших из разных городов страны. В этом году гонка прошла в память об Андрее Угарове – человеке, который придумал этот формат и посвятил жизнь развитию биатлона на Алтае. Подробнее – в материале "Толка".

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

Председатель Барнаульской федерации биатлона Виктор Кучеров объясняет суть состязания просто и емко:

"Что такое "Эстафета поколений"? Это соревнование, где на одной трассе встречаются все возрасты: от самых маленьких новичков до опытных ветеранов. Придумано это было не просто так, а чтобы дети могли плечом к плечу выступать рядом с теми, кто защищал и защищает честь Алтайского края и России, и брать с них пример", – поясняет он.

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

В этом году соревнования были посвящены памяти Андрея Угарова, погибшего в ходе специальной военной операции, – создателя краевой федерации биатлона и человека, придумавшего формат этой эстафеты.

"У него все время полная голова была идей. Он придумал такие форматы, которые не имеют аналогов. Наша задача сейчас – сделать так, чтобы его труды продолжали жить", – говорит Виктор Кучеров.

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

Накануне "Эстафеты поколений" прошла гонка ветеранов, ставшая серьезным испытанием для бывалых спортсменов. Тридцатиградусная жара превратила трассу в борьбу не только с соперниками, но и с природой. Организаторы создали зону питания прямо на дистанции, а зрители, не сговариваясь, бросились подавать спортсменам воду.

Ветераны разбились на три группы: элита (действующие спортсмены, участники Кубков России и международных соревнований), любители (те, кто приехал просто поучаствовать и почтить память Угарова) и женская группа.

В тройку призеров элиты вошли Дмитрий Новиков, Сергей Рыбин, Иван Лыжин. Среди женщин сильнейшей стала Люба Шадрина из Красноярска. А у любителей первое место занял Сергей Шкедов, специально приехавший из Забайкальского края, чтобы почтить память старого друга Андрея Угарова.

"Спортсмены из Москвы, Томска, Омска, Красноярска, Новосибирска и Канска приехали на гонку ветеранов и остались, узнав об "Эстафете поколений". Они сказали: "Хотим поучаствовать, у нас таких соревнований нет", – говорит Виктор Кучеров.

В этом году организаторы изменили формат комплектования команд. Если прежде регионы приезжали со своими составами, то теперь в ход пошел жребий.

"Мы разложили всех участников по восьми коробочкам, и самый старший ветеран вытаскивал себе команду. Мы хотели, чтобы составы были ровными и борьба была настоящей. Проводятся соревнования при поддержке Барнаульского пивоваренного завода, который помогает с организацией призового фонда и питьевым режимом для спортсменов", – рассказывает Кучеров.

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

Среди участников были в том числе и известные биатлонисты: Иван Лыжин, Сергей Рыбин, Евгений Якуба, Павел Волков. Ветераны преодолевали свои этапы на лыжероллерах и стреляли из малокалиберного оружия. Юные участники бежали кроссом и работали с пневматическими винтовками.

"Сегодня здесь собралось много участников и много болельщиков – сюда приезжают целыми семьями. На старт вышли биатлонисты от 8 до 78 лет. И особенно ценно, что младшее поколение получает возможность понаблюдать за ветеранами. Посмотреть, как они держатся, как владеют техникой, как проявляют характер на дистанции. А для самих ветеранов участие – это возможность проявить себя, показать, что возраст не помеха", – отметил руководитель Федерации биатлона ветеранов Алтайского края Сергей Локтев.

По итогам соревнований первой стала команда под номером 4. Символично, что именно за нее выступал Василий – сын Андрея Угарова. Подарки участникам эстафеты были предоставлены Барнаульским пивоваренным заводом.

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"

"Эстафета поколений". Источник: Виталий Барабаш/"Толк"