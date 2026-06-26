Туристы приехали на знаменитое розовое озеро, а оно оказалось серым: рассказываем, когда лучше всего ехать на Бурсоль

Озеро Бурсоль славится высоким содержанием соли в воде. Фото: тг-канал Виктора Томенко

Розовое Бурлинское озеро в Алтайском крае без преувеличения знаменито на весь мир – эффектные кадры воды малинового цвета привлекают тысячи туристов. Однако увидеть это вживую удается далеко не всем, ведь у озера есть один маленький секрет – свой розовый цвет оно приобретает лишь при определенных условиях. Каких – рассказываем в нашем материале.

Когда лучше всего ехать на Бурлинское озеро на Алтае

На днях в паблике «В курсе 22» рассказали, как туристы приехали к известному розовому озеру, а оно оказалось… обычным. Серый водоем не впечатлил туристов, которые ожидали увидеть своими глазами розовые переливы.

Озеро Бурсоль славится высоким содержанием соли в воде, поэтому оно не замерзает даже зимой. Сам по себе водоем неглубокий – уровень воды практически не превышает один метр. А знаменитый розовый цвет воде придают особая водоросль Дуналиелла Солоноводная (Dunaliella salina), которая выделяет красочный пигмент на солнце, и микроскопические рачки Артемия Салина (Artemia salina).

На самом деле озеро розовое не всегда. По сути это водоем-хамелеон: в холодное время года он становится серо-стальным, а в жару сиреневато-розовым. Озеро начинает розоветь в июне, однако самый насыщенный цвет приходится на июль-август.

Бурсоль известна тем, что еще с середины 18-го века тут добывают поваренную соль промышленным способом. В свое время её подавали к царскому столу, за что место получило название «Царская солонка». Перевозят соль на поезде, а рельсы проходят прямо по дну озера – глядя на вагоны, создается впечатление, будто поезд едет по воде.

Чем полезно Бурлинское соленое озеро

О целебной пользе соленых озер Алтая давно ходят легенды. Считается, что соленая вода Бурсоли заживляет раны, выравнивает поверхность кожи, улучшает кровоснабжение и так далее (перед оздоровительными процедурами лучше проконсультироваться со специалистом!)

Как добраться до Бурсоли

Озеро Бурлинское расположено в Кулундинской степи Алтайского края, в 40 км от курорта Яровое и в 27 км от города Славгорода. Озеро доступно круглый год, но дорога грунтовая, поэтому в дождливую погоду возможны трудности. От Барнаула расстояние составит около 430 км.

Прямого регулярного автобусного сообщения до озера нет. Сначала можно на поезде доехать до станций Славгород или Яровое, а затем пересесть на автобус до поселка Бурсоль.

Кстати, многие туристические агентства предлагают готовые экскурсии к озеру с трансфером из Барнаула, Бийска и других городов.

Соленые озера в Алтайском крае, список мест 2026

Рассказываем, какие еще есть соленые озера в Алтайском крае и публикуем список мест 2026:

- озеро Малиновое, Михайловский район;

- озеро Большое Яровое, Славгород;

- озеро Горькое, Егорьевский район;

- Кулундинское озеро, Благовещенский район;

- Завьяловские озера (Соленое, Щелочное, Пресное), Завьяловский район;

- озера Гуселетова (Горькое, Мормышанское), Романовский район;

- Кучукское озеро, Благовещенский район.

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