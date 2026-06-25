Алтайский край стал абсолютным лидером по маркировке животных

Благодаря маркировке теперь все животные официально связаны со своими владельцами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с начала действия закона об обязательном чипировании зарегистрировали больше 81 тысячи собак. Как сообщили в пресс-службе Алтайского краевого Законодательного Собрания, регион стал абсолютным лидером в России по числу внесенных в ветсистему «Хорриот» животных.

Напомним, что ранее в крае был принят закон «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края», согласно которому ввели обязательную регистрацию и чипирование собак. Эта работа стала важным результатом деятельности комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии.

«Для нашего региона этот закон без преувеличения исторический. Проблема безнадзорных животных годами оставалась в топе жалоб от населения. Мы нашли правовой баланс между безопасностью людей и гуманным отношением к животным», - рассказал председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

По данным на 20 июня, в Алтайском крае зарегистрировали и чипировали 81 331 собаку. Благодаря маркировке теперь все животные официально связаны со своими владельцами. За безнадзорный выгул или ЧП с участием собак хозяева теперь законодательно несут ответственность. С 1 июля прошлого года за отсутствие регистрации у собак ввели штрафы.

Теперь стало проще найти владельца потерявшегося питомца – у каждого животного теперь есть свой уникальный идентификационный номер. А случаи, когда в крае отлавливают именно домашних собак, происходят ежемесячно. Большинство животных возвращают владельцам, которые обязаны полностью разместить расходы на отлов, транспортировку и содержание питомца. Некоторые не хотят платить деньги и просто отказываются от своих четвероногих друзей. На данный момент никакого наказания за это законодательством не предусмотрено.

В крае продолжает действовать механизм «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат» (ОСВВ). Городские и районные власти получили необходимые правовые инструменты, чтобы оперативно организовать отлов и содержание животных. Благодаря этому были созданы пункты временного содержания «хвостиков».

В некоторых случаях краевой закон допустил гуманное усыпление неизлечимо больных, тяжело травмированных или агрессивных животных.

«Этот закон - не просто итог многомесячной работы нашего комитета, это долгожданный ответ на острый запрос общества. Мы обязаны защитить наших детей, обеспечить безопасность на улицах городов и сел края. При этом закон стимулирует культуру ответственного владения питомцами, устраняя саму первопричину появления бродячих свор. Для края это важнейший шаг к наведению системного порядка», - подытожил Сергей Серов.

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