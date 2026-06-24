Накануне, 22 июня в краевой столице разгорелся скандал вокруг ценного архива лучших студенческих работ Института архитектуры и дизайна. Возле памятника архитектуры на Аванесова, 132, где раньше располагался институт, появилась груда сваленных рисунков, чертежей, эскизов, альбомов. Внутри тоже наблюдалась такая же хаотическая картина.
Художник Николай Замятин на своих страницах в соцсетях рассказал, что у здания сменился собственник и творческие работы вот-вот вывезут как макулатуру. На видео, снятом Замятиным, видны разбросанные стопки эскизов. Сам художник пришел туда, чтобы найти свои хорошие питерские работы и призывал других последовать его примеру. Вслед за ним на «руины» приехали и другие встревоженные бывшие студенты.
«Институту, который вынудили съехать из этого здания, даже времени не дали, чтобы работы увезти, они считались законсервированными и вдруг выкидывают», - прокомментировал «КП- Барнаул» Максим, один из выпускников.
«На улице под открытым небом (хорошо, вчера не было дождя) лежал архив с эскизами выпускников, который бывший директор института, известный архитектор, доктор наук и профессор Сергей Борисович Поморов очень ценил, хотел сохранить для истории», - прокомментировала «Комсомолке» Марина Шляхова, архитектор, дизайнер, член Союза дизайнеров России. Марина также отметила, что сами сотрудники Института стали заложниками нынешней ситуации.
Фото: из личного архива героя(ев) публикации.
«Может быть, я вас разочарую, но я считаю, этот скандал раздутым, -комментирует» КП- Барнаул» Елена Шарова, заместитель директора Института архитектуры и дизайна по научной работе. - Где все были, когда в 2024-м, когда мы просили помощи у архитекторов, дизайнеров, общественности – с просьбой помочь сохранить институт в историческом месте? Не случилось, очень мало, кто откликнулся. Мы тогда в десяти газелях кучу папок перевезли ценных. Сотрудники, студенты в холоде разбирали. Помню, морозной осенью приехала в это пустующее здание сама на машине с мужем. Увидела папки с персональными данными студентов, ахнула, забрала, нельзя таким разбрасываться, еще два макета сильных увидела. Руки мерзли, ветер дул, все было ирреально, как в фильме страшном. На стене качался рисунок детский одной из наших сотрудниц, тоже его забрала, ей привезла…»
Теперь, по словам Елены, в раздувшемся скандале, Институт архитектуры и дизайна делают стрелочником. Кто-то « Политех» обвиняет. Но виновных, в ситуации оптимизации, по мнению Шаровой искать сложно…
Один из выпускников, также побывавший накануне у здания бывшей альма- матер, рассказал «КП- Барнаул», что сейчас макеты и эскизы активно разбирают, их практически не осталось. Кто-то лично забрал, какие-то увезены в «Политех», часть предполагалось увезти в Дом архитекторов, оставшиеся забрали на хранение представители местного дизайн-завода «Зори». В дальнейшем сотрудники дизайн-завода планируют поискать авторов или их родственников и возможно организовать выставку.
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