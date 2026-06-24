Работы студентов Института архитектуры и дизайна оказались в груде под открытым небом. Скриншот видео

Накануне, 22 июня в краевой столице разгорелся скандал вокруг ценного архива лучших студенческих работ Института архитектуры и дизайна. Возле памятника архитектуры на Аванесова, 132, где раньше располагался институт, появилась груда сваленных рисунков, чертежей, эскизов, альбомов. Внутри тоже наблюдалась такая же хаотическая картина.

На руинах

Художник Николай Замятин на своих страницах в соцсетях рассказал, что у здания сменился собственник и творческие работы вот-вот вывезут как макулатуру. На видео, снятом Замятиным, видны разбросанные стопки эскизов. Сам художник пришел туда, чтобы найти свои хорошие питерские работы и призывал других последовать его примеру. Вслед за ним на «руины» приехали и другие встревоженные бывшие студенты.

«Институту, который вынудили съехать из этого здания, даже времени не дали, чтобы работы увезти, они считались законсервированными и вдруг выкидывают», - прокомментировал «КП- Барнаул» Максим, один из выпускников.

На разбор завалов приехали добровольцы. Видео: личный архив

«На улице под открытым небом (хорошо, вчера не было дождя) лежал архив с эскизами выпускников, который бывший директор института, известный архитектор, доктор наук и профессор Сергей Борисович Поморов очень ценил, хотел сохранить для истории», - прокомментировала «Комсомолке» Марина Шляхова, архитектор, дизайнер, член Союза дизайнеров России. Марина также отметила, что сами сотрудники Института стали заложниками нынешней ситуации.

Макеты, спасенные осенью 2024-го Еленой Шаровой Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Как в страшном сне

«Может быть, я вас разочарую, но я считаю, этот скандал раздутым, -комментирует» КП- Барнаул» Елена Шарова, заместитель директора Института архитектуры и дизайна по научной работе. - Где все были, когда в 2024-м, когда мы просили помощи у архитекторов, дизайнеров, общественности – с просьбой помочь сохранить институт в историческом месте? Не случилось, очень мало, кто откликнулся. Мы тогда в десяти газелях кучу папок перевезли ценных. Сотрудники, студенты в холоде разбирали. Помню, морозной осенью приехала в это пустующее здание сама на машине с мужем. Увидела папки с персональными данными студентов, ахнула, забрала, нельзя таким разбрасываться, еще два макета сильных увидела. Руки мерзли, ветер дул, все было ирреально, как в фильме страшном. На стене качался рисунок детский одной из наших сотрудниц, тоже его забрала, ей привезла…»

Теперь, по словам Елены, в раздувшемся скандале, Институт архитектуры и дизайна делают стрелочником. Кто-то « Политех» обвиняет. Но виновных, в ситуации оптимизации, по мнению Шаровой искать сложно…

Один из выпускников, также побывавший накануне у здания бывшей альма- матер, рассказал «КП- Барнаул», что сейчас макеты и эскизы активно разбирают, их практически не осталось. Кто-то лично забрал, какие-то увезены в «Политех», часть предполагалось увезти в Дом архитекторов, оставшиеся забрали на хранение представители местного дизайн-завода «Зори». В дальнейшем сотрудники дизайн-завода планируют поискать авторов или их родственников и возможно организовать выставку.

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