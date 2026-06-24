В связи с ремонтом водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В конце прошлой недели в Барнауле начался ремонт проспекта Строителей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся по четной стороне проспекта в границах улиц Челюскинцев и 2-й Строительной. Протяженность работ составляет 1,2 км, на которые выделено порядка 81 млн рублей.

Этапы работы

На первом этапе на участке проведут фрезерование асфальтобетонного покрытия, заменят бордюрный камень, отрегулируют колодцы инженерных систем и уложат нижний слой асфальта. После этого подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по обеим сторонам проспекта, а также на трамвайном переезде на пересечении Павловского тракта с улицей Советской Армии.

- Мы специально выбрали именно вечернее, ночное время, работу в выходные дни, чтобы минимизировать заторовые ситуации на данном участке, - отметил Валерий Ведяшкин, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула.

Ищите объезды

В связи с ремонтом водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, придерживаться скоростных ограничений и заранее выбирать пути объезда. Альтернативные маршруты движения возможны через проспект Ленина, по направлению в сторону улиц Матросова, Северо-Западной, Малахова и далее в спальные районы. Или же через улицу Кутузова, Южный тракт, Ленточный Бор.

Проверка работ

Ход работ по ремонту дороги проверил заместитель главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Он провел на месте выездное совещание, в котором приняли участие представители комитета по дорожному хозяйству и транспорту города, а также представители подрядных организаций ООО «ПАТАЙ» и ООО «СИБИНВЕСТ».

По итогам выездного совещания Андрей Курышин поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту города провести мониторинг дорожной обстановки на объектах, усилить контроль за соблюдением сроков и качества выполняемых работ. Завершить ремонт проспекта Строителей планируется в августе.

В конце прошлой недели в Барнауле начался ремонт проспекта Строителей Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году в Барнауле в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 9 участков дорог. В настоящее время идут работы одновременно на нескольких ключевых участках.

Так, на участке улицы Попова (в границах улиц Энтузиастов и Антона Петрова) подрядная организация ООО «ПАТАЙ» приступила к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

- Важность ремонта этого участка обусловлена его высокой загруженностью и необходимостью обеспечить качественное и безопасное движение транспорта через один из оживленных районов города, - отмечают в мэрии.

Всего протяженность ремонтируемого участка улицы Попова от Павловского тракта до улицы Георгия Исакова составляет 4,83 км. Стоимость работ - 112,3 млн рублей.

Еще один важный участок: по улице Взлетной от улицы Попова до улицы Лазурной. Здесь работы выполняет подрядная организация ООО «Сибинвест». На всем протяжении ремонтируемого участка полностью завершено фрезерование старого покрытия и выполнено высотное регулирование колодцев инженерных сетей. В настоящее время ведутся работы по подготовке основания для замены бортовых камней. Кроме того, на участке от улицы Шумакова до улицы Лазурной уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В рамках проекта также предусмотрено дополнительное обустройство - установка ливневой канализации. Капитальный ремонт данного участка значительно улучшит транспортную ситуацию в этой части города. Общая протяженность обновленного участка составляет 1,113 км. На эти цели было выделено порядка 36,3 млн рублей.

А на участке дороги от проспекта Космонавтов до здания № 64 по 9-му Заводскому проезду работы находятся на финальной стадии. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 445 метров. Стоимость строительно-монтажных работ - 19,8 млн рублей.