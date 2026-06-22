«Я каждый день виню себя»: Бийчанин на шоу Андрея Малахова растрогал звезд и зрителей трагической историей своей семьи

Программа «Песни от всей души» уже давно стала одним из самых любимых народных шоу на телеканале «Россия 1». Где еще простые жители страны могут сесть за один стол с известными певцами, с ведущим Андреем Малаховым и спеть любимые песни? Жители Алтайского края тоже часто становятся гостями шоу. В этот раз участником стал Олег Яценко из Бийска. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».
«Мне 55 лет. Я приехал из города Бийска, Алтайского края. Это «ворота» Горного Алтая. Можно сказать, это - наша Швейцария», - представил себя Олег.
Интересно то, что на увлечение вокалом у Олега повлиял простой переезд.
«Раньше я жил в пригороде, в поселке. А когда переехал в город, мне стало нечем заниматься. Однажды я встретил мужчин с партитурами и нотами. Оказалось, что они из академического хора. И я пошел на прослушивание», - говорит мужчина.
В итоге Олега в 37 лет приняли в муниципальный академический хор Бийска. А работает он инженером крупной торговой сети.
В своем выступлении Олег исполнил песню «Вечерняя застольная», автором которой является Александр Розенбаум. Песня, где есть такие строки: «Родные, нас живых ещё не так мало. Поднимем за удачу на тропе шалой, чтоб ворон да не по нам каркал»
- Я знаю, что песню вы выбрали неслучайно? – сказал Андрей Малахов.
- Дело в том, что у меня совсем недавно произошла большая трагедия…
Оказалось, что в феврале мужчина в один день потерял трех самых родных людей. В страшном ДТП погибли его жена, дочь и 8-летний внук… Сдержаться от слез Олег, да и вся студия, не могли.
«Никогда не думал, что моя жизнь так изменится в одну секунду. Я каждый день виню себя, что не сел за руль тогда. Хочется прийти домой, рассказать, как день прошел. А рассказывать некому…», - говорит Олег.
Внук Олега занимался хоккеем. Мужчина признается, что сейчас нашел в себе силы снова приходить на арену и участвовать в жизни команды, даже работает диктором.
«Меня жена всегда отправляла к вам на программу. Жалко, что так получилось... Приезжать по веселому поводу всегда легче. Я просто попытался донести, чтобы знали о моей семье. Они были хорошими и добрыми людьми», - говорит Олег.
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