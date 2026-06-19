Гори оно всё синим пламенем: на Алтае водитель психанул на свою машину и сжег её

За секунду до поджога. Скриншот видео сообщества "В КУРСЕ 22"

Нервы сдают у всех, но автомобилисты – категория особая. Когда машина отказывается ехать, кто-то в сердцах бьет по рулю, кто-то пинает колеса, а один житель Алтайского края решил проблему радикально… Он просто сжег свой ВАЗ-2109. Позже, охваченный пламенем автомобиль внезапно завёлся.

«Прощалка» с огоньком

Видеозапись специфичного расставания с техникой накануне опубликовало сообщество «В КУРСЕ 22». На кадрах мужчина средних лет щедро поливает салон «девятки» горючей жидкостью. Делает это не в гордом одиночестве, а на глазах у случайной публики, среди которой, судя по всему, были дети. Более того, у юных зрителей он даже попросил зажигалку для финального аккорда.

Предупредив окружающих, чтобы те отошли подальше, владелец пустил искру. Пламя моментально поглотило салон, подняв плотные клубы черного дыма. Напомним, мужчина предал машину огню именно из-за того, что она наотрез отказывалась заводиться. По злой иронии, когда кузов уже вовсю полыхал, двигатель внезапно заработал. Впрочем, от полного уничтожения транспорт это не уберегло – на последних секундах ролика от легковушки остается лишь выгоревший железный остов.

От легковушки остался лишь выгоревший железный остов. Скриншот видео сообщества "В КУРСЕ 22"

Официальная проверка

Хотя для комментаторов в соцсетях ситуация стала поводом для шуток, сотрудники МЧС подобный подход не оценили. Как пояснили в ведомстве, любые публикации с огнем в интернете становятся поводом для разбирательства.

«Сведения о преступлениях, связанных с пожарами, выявленные в ходе мониторинга СМИ, подлежат регистрации и проверке в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. В ходе предварительной проверки устанавливается принадлежность объекта, причины и условия, способствующие совершению происшествия, а также материальный ущерб и виновные лица. По итогам расследования будет приниматься соответствующее процессуальное решение», – заявили представители спасательного ведомства.

Прямого запрета на утилизацию автомобиля путем сожжения в законе нет, однако точную правовую оценку действиям мужчины предстоит дать уже по итогам всех проверок.

Помимо юридических нюансов, спасатели обращают внимание на элементарную безопасность.

«Как мы говорим детям: спички – не игрушка. С огнем нужно быть аккуратнее, тем более нельзя выставлять подобное на всеобщее обозрение, показывая, какой я "молодец", занимаясь поджогом своего имущества», – подчеркнули в МЧС.

Как говорят специалисты МЧС, авто выгорает буквально за считанные минуты. Скриншот видео сообщества "В КУРСЕ 22"

Специалисты отмечают, что использование розжига легко могло закончиться трагедией. Мужчина рисковал пролить жидкость на себя и вспыхнуть вместе с салоном. Реальной опасности подвергались и стоявшие поблизости зеваки.

КСТАТИ

Многие уверены, что горящая машина обязательно должна эффектно взлететь на воздух. В МЧС киношный миф развенчали. Спасатели ранее проводили практические эксперименты и выяснили, что на бензиновых двигателях взрывов не происходит.

«Взрыва, как в голливудском боевике, у нас не было. Возможно, подобный эффект возникает у транспортных средств на газовом оборудовании: когда происходит разгерметизация баллона, раздается сильный хлопок. Но наш эксперимент проводился на бензиновом двигателе – там просто лопаются стекла и так далее», – объяснили специалисты, добавив, что на практике легковушка полностью выгорает буквально за считанные минуты.

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