Про любовь, ревность и предрассудки. В Алтайском музыкальном театре покажут спектакль по бессмертной пьесе

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском музыкальном театре сегодня, 19 июня 2026 состоится премьера спектакля «Собака на сене» (12+) по бессмертной пьесе Лопе де Вега. А накануне прошла сдача спектакля. Самые яркие снимки – в материале «КП»-Барнаул».

Свою пьесу Лопе де Вега написал еще в начале XVII века, но она и в наше время продолжает привлекать зрителей вечными темами: о любви, ревности и социальных предрассудках.

В центре сюжета — графиня Диана, которая влюблена в своего секретаря Теодоро, но боится признаться в своих чувствах из-за разницы в их социальном статусе.

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальная версия этой пьесы объединяет испанский темперамент и русскую душевность благодаря музыке Геннадия Гладкова и текстам арий Михаила Донского. Постановка вдохновлена традициями отечественного музыкального театра и фильмом Яна Фрида, который вышел на советские экраны в 1977 году в ролях с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским.

«Собака на сене» — это история о том, как легко потерять своё счастье, если следовать ложным принципам, и как трудно, но важно решиться на шаг навстречу любви. Это спектакль о страсти, ревности, юморе и настоящих чувствах, которые оказываются сильнее любых преград», - говорят в Музыкальном театре.

Над постановкой работали режиссер Михаил Сабелев, дирижер Мария Моисеенко, балетмейстер Оксана Малышева, художник Николай Чернышев, хормейстер Наталья Шабалина, художник по свету Елена Алексеева и звукорежиссер Константин Матренин.

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В спектакле задействовано несколько актерских составов. Графиню Диану исполнят Юлия Башкатова, Иванна Милосердова и Екатерина Кириенко, а роль секретаря Теодоро доверили Николаю Бобровскому и Виталию Лою.

В массовых сценах примут участие артисты балета, хора и оркестр.

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль "Собака на сене" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП