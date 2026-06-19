Про любовь, ревность и предрассудки. В Алтайском музыкальном театре покажут спектакль по бессмертной пьесе

В Алтайском музыкальном театре сегодня, 19 июня 2026 состоится премьера спектакля «Собака на сене» (12+) по бессмертной пьесе Лопе де Вега. А накануне прошла сдача спектакля. Самые яркие снимки – в материале «КП»-Барнаул».
Свою пьесу Лопе де Вега написал еще в начале XVII века, но она и в наше время продолжает привлекать зрителей вечными темами: о любви, ревности и социальных предрассудках.
В центре сюжета — графиня Диана, которая влюблена в своего секретаря Теодоро, но боится признаться в своих чувствах из-за разницы в их социальном статусе.
Музыкальная версия этой пьесы объединяет испанский темперамент и русскую душевность благодаря музыке Геннадия Гладкова и текстам арий Михаила Донского. Постановка вдохновлена традициями отечественного музыкального театра и фильмом Яна Фрида, который вышел на советские экраны в 1977 году в ролях с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским.
«Собака на сене» — это история о том, как легко потерять своё счастье, если следовать ложным принципам, и как трудно, но важно решиться на шаг навстречу любви. Это спектакль о страсти, ревности, юморе и настоящих чувствах, которые оказываются сильнее любых преград», - говорят в Музыкальном театре.
Над постановкой работали режиссер Михаил Сабелев, дирижер Мария Моисеенко, балетмейстер Оксана Малышева, художник Николай Чернышев, хормейстер Наталья Шабалина, художник по свету Елена Алексеева и звукорежиссер Константин Матренин.
В спектакле задействовано несколько актерских составов. Графиню Диану исполнят Юлия Башкатова, Иванна Милосердова и Екатерина Кириенко, а роль секретаря Теодоро доверили Николаю Бобровскому и Виталию Лою.
В массовых сценах примут участие артисты балета, хора и оркестр.