Xolidayboy среди тракторов и удобрений. Известный певец выступит на Всероссийском дне поля на Алтае

Xolidayboy выступит в Алтайском крае Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В июле Алтайский край примет Всероссийский день поля. Все, казалось бы, стандартно – выставки тракторов, разговоры о развитии сельского хозяйства. Но в этот раз в культурной программе заявлено выступление популярного исполнителя Xolidayboy. О том, когда пройдет выступление и что можно увидеть кроме него – в материале «КП»-Барнаул»

Поле, русское поле…

Всероссийский день поля пройдет в Алтайском крае с 16 по 18 июля. Это крупнейшая выставка достижений агропромышленного комплекса. Пройдет она на территории Сибирского агропарка по адресу: в поселке Прутской, улица Промышленный сектор, 5.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, в этом году выставка будет посвящена Году единства народов России. Экспозиция продемонстрирует культурное разнообразие и аграрные традиции страны. В частности, на выставке можно будет увидеть: лучшие сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, новинки сельскохозяйственной техники и оборудования; агрохимию, удобрения и средства защиты растений; современные IT-решения и сервисы.

Посетит выставку министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Она примет участие в пленарном заседании, на котором обсудят реализацию крупного агротехнологического проекта.

Вход на мероприятие свободный.

«Прорыв года»

Внезапно в списке развлечений по типу тракторов и удобрений появляется Xolidayboy. Действительно, артист заявлен в культурную программу выставки наряду с другими артистами.

Сам артист пока официальных заявлений не делал. О времени выступления также станет известно отдельно.

Стоит отметить, что в 2024 году концерт Xolidayboy отменялся в Барнауле после возмущения «Русской общины», активисты которой заявляли, что творчество певца полностью деструктивно и наносит ущерб физическому и психическому здоровью, а также развитию граждан. Аналогичные отмены произошли и в других регионах.

Но постепенно волна негатива спала. В прошлом году артист все-таки выступил в Барнауле. И вообще 2025 год стал для певца прорывным - песня «Пожары» принесла ему премию «Нового Радио» за лучший сингл и признание «Прорывом года» на премии Муз-ТВ.

Теперь артиста ждет еще один прорыв – выступление на крупнейшей выставке достижений аграрно-промышленного комплекса. Ждем!

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