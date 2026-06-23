Талисман, который подвел: предприниматель из Барнаула заплатит штраф за Чебурашку на кассе

Чебурашка не просто милый персонаж, а интеллектуальная собственность. Скриншот кадра мультфильма "Чебурашка"

Чебурашка - милый и добрый герой советской мультипликации, давно ставший одним из самых узнаваемых символов страны. Однако сегодня этот персонаж все чаще оказывается в центре судебных разбирательств. Все дело в том, что правообладатель «Союзмультфильм» запрещает использовать персонажа в коммерческих целях. В эту ловушку угодил и владелец популярного заведения в Барнауле. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Недавно в Барнауле появилась точка быстрого питания «Алтайские пышки». Небольшое заведение, работающее на вынос, открыл молодой предприниматель Иван Евтушевский. И почти сразу же бизнесмену пришлось столкнуться с необычными трудностями. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«На нас подаёт в суд «Союзмультфильм», потому что у нас за стеклом стоит игрушка Чебурашки небольшая», - рассказал Иван.

А история началась с того, что девушка, работающая в кафе, случайно нашла игрушку. И просто посадила Чебурашку в стаканчик у окошка кассира. Он быстро стал талисманом заведения, в его изображение даже поместили на меню.

По словам Ивана, вместе с претензией от «Союзмультфильма» ему сбросили видео в котором девушка расспрашивает кассира про Чебурашку. Видимо, она и поделилась видео с правообладателем, ведь вопросы от нее звучат странно-наводящие: «Он у вас клиентов привлекает?», «Продаёте его?», «Можно его поближе посмотреть?». Ну и снимала она игрушку детально и со всех сторон.

«В торговой точке установлен факт использования объекта интеллектуальной собственности в оформлении торговой точки (обозначение в оформлении меню и кассы). <…> Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории РФ принадлежит ООО «Союзмультфильм» <…> и Вам не предоставлялись», - говорится в тексте претензии, полученной Иваном.

Сначала с Ивана требовали 50 тысяч рублей, но после переговоров сумму снизили до 14 тысяч рублей. Ну и с Чебурашкой придется расстаться.

«Хорошо, что он был довольно долго с нами», - говорит молодой бизнесмен.

Напомним, что компания «Союзмультфильм» известна своими судебными претензиями. Так алтайские предприниматели уже сталкивались с подобными исками. В феврале прошлого года бизнесмена оштрафовали на 10 тысяч рублей за продажу резинок для волос с изображением Чебурашки. А в 2024 году предпринимательница из Заринска лишилась 80 тысяч рублей за использование образов Буратино, Дяди Федора, Кота Матроскина и Шарика. Такими вот «опасными» оказались любимые герои мультиков.

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