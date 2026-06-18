Развалюха или история? В Барнауле продолжаются тяжбы по памятнику архитектуры

Сайдинг с здания сняли в 2024 году Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Если вы часто ходите или проезжаете по улице Горького в Барнауле, то возможно замечали здание почти без окон со старым покрытием, из-под которого проглядывается старинная кирпичная кладка. Пару лет назад оно все было скрыто под сайдингом. Потом современное покрытие убрали и начали реконструкцию. Оказывается, за этим всем скрывается целая история. Почему сайдинг снимали через суд и зачем владелец здания начал новую тяжбу – в материале «КП»-Барнаул».

«Кажется унылым старьем»

Про эту историю «Комсомолка» писала еще в 2024 году. Тогда стало известно, что за желтым старым сайдингом здания на улице Гоголя, 41 скрывается история.

«Здание было построено в начале XX века, как склад купца Михаила Страхова. В великом пожаре 1917 г. склад пострадал, но стены устояли. В конце 1920-х гг. в нем разместился Барнаульский канифольно-терпентинный завод. В бывшем складе находился химический цех - вредное производство. После банкротства завода его имущество перешло фирме «Аланко», - сообщал тогда историк Данил Дегтярев.

После этого он и еще несколько общественников обратились в Алтайохранкультуру. Там судьбой внешнего вида здания тоже заинтересовались и решили обязать собственника снять сайдинг. Это удалось сделать через суд.

«Да, эта стена кажется унылым старьем, но даже в таком виде она стократ эстетичнее новенького чистого сайдинга!» - говорил Данил Дегтярев.

Снова суд

Весной текущего года здание обтянули строительной сетью, поставили леса. Рабочие заштукатуривали проплешины, перекладывали кирпичную кладку.

В 2026 году началась реконструкция Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году началась реконструкция Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Однако, как сообщает «Толк», судебные тяжбы не прекратились. Владелец здания Александр Шепшелев, директор фирмы «Аланко», имеет претензии к заключению историко-культурной экспертизы. Дело в том, что в архивных назначение у строения указано разное: склад, жилое здание, ледник (место для хранения скоропортящихся продуктов – прим. ред.). Само же здание досталось владельцу на законных основаниях и никаких данных об обременении не было.

«Канифольный завод был восстановлен после длительного простоя в конце 1990-х годов, но в дальнейшем столкнулся с экономическими трудностями из-за изменений на рынке сырья и был вынужден пройти процедуру банкротства. Все это время здание никому не было нужно и только в 2020 году нам объявили, что оно все это время находилось в перечне объектов культурного наследия», - говорит владелец здания.

Александр Шепшелев призывает провести ревизию существующего перечня объектов культурного наследия и указывает на высокую стоимость работ, связанных с реставрацией. Дорого обходится, например, подготовка документации и проведение экспертиз.

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