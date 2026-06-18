Развалюха или история? В Барнауле продолжаются тяжбы по памятнику архитектуры

Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП
Если вы часто ходите или проезжаете по улице Горького в Барнауле, то возможно замечали здание почти без окон со старым покрытием, из-под которого проглядывается старинная кирпичная кладка. Пару лет назад оно все было скрыто под сайдингом. Потом современное покрытие убрали и начали реконструкцию. Оказывается, за этим всем скрывается целая история. Почему сайдинг снимали через суд и зачем владелец здания начал новую тяжбу – в материале «КП»-Барнаул».
Про эту историю «Комсомолка» писала еще в 2024 году. Тогда стало известно, что за желтым старым сайдингом здания на улице Гоголя, 41 скрывается история.
«Здание было построено в начале XX века, как склад купца Михаила Страхова. В великом пожаре 1917 г. склад пострадал, но стены устояли. В конце 1920-х гг. в нем разместился Барнаульский канифольно-терпентинный завод. В бывшем складе находился химический цех - вредное производство. После банкротства завода его имущество перешло фирме «Аланко», - сообщал тогда историк Данил Дегтярев.
После этого он и еще несколько общественников обратились в Алтайохранкультуру. Там судьбой внешнего вида здания тоже заинтересовались и решили обязать собственника снять сайдинг. Это удалось сделать через суд.
«Да, эта стена кажется унылым старьем, но даже в таком виде она стократ эстетичнее новенького чистого сайдинга!» - говорил Данил Дегтярев.
Весной текущего года здание обтянули строительной сетью, поставили леса. Рабочие заштукатуривали проплешины, перекладывали кирпичную кладку.
Однако, как сообщает «Толк», судебные тяжбы не прекратились. Владелец здания Александр Шепшелев, директор фирмы «Аланко», имеет претензии к заключению историко-культурной экспертизы. Дело в том, что в архивных назначение у строения указано разное: склад, жилое здание, ледник (место для хранения скоропортящихся продуктов – прим. ред.). Само же здание досталось владельцу на законных основаниях и никаких данных об обременении не было.
«Канифольный завод был восстановлен после длительного простоя в конце 1990-х годов, но в дальнейшем столкнулся с экономическими трудностями из-за изменений на рынке сырья и был вынужден пройти процедуру банкротства. Все это время здание никому не было нужно и только в 2020 году нам объявили, что оно все это время находилось в перечне объектов культурного наследия», - говорит владелец здания.
Александр Шепшелев призывает провести ревизию существующего перечня объектов культурного наследия и указывает на высокую стоимость работ, связанных с реставрацией. Дорого обходится, например, подготовка документации и проведение экспертиз.
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