Вступили в "диалог": градосовет Барнаула одобрил проект клубного ЖК в центре города

Проект ЖК "Достоевский". Источник: предоставлено "КП"

Градостроительный совет Барнаула 17 июня большинством голосов одобрил проект клубного ЖК "Достоевский", который расположится в центре города – на пересечении ул. Партизанской и пр. Ленина. Это была уже вторая защита проекта, который заметно доработали и создали больше элементов его "диалога" с окружающей застройкой.

Проект ЖК "Достоевский". Источник: предоставлено "КП"

Семиэтажный ЖК "Достоевский" – проект компании "Мой Дом". Он разместится на ул. Партизанской, 60. В нем предполагается построить 13 квартир общей площадью 1777 кв. метров. Коммерческие помещения будут организованы на первом этаже на общей площади 350 кв. метров. В комплексе предусмотрен паркинг на 39 машиномест.

Проект ЖК "Достоевский". Источник: предоставлено "КП"

Обновленный вариант представил архитектор Александр Деринг. Он напомнил, что одним из пожеланий Градосовета после апрельской защиты было изменение объемно-пространственных решений здания. По словам Деринга, дом проектируется на сложной архитектурной территории: рядом расположен памятник градостроительства и архитектуры – здание советской постройки с мозаикой, напротив крупный жилой комплекс (известен как "Три богатыря").

Разработчики, учитывая этот контекст, "поработали с композицией, с пропорциями".

"Мы добавили угловой округлый эркер, который вступает в диалог со зданием на противоположной стороне. Верхний двухэтажный ярус с линией дугообразных балконов поддерживает его идею", – сказал Александр Деринг.

Он также отметил, что компания-заказчик рассматривает возможность реновации части квартала вдоль ул. Партизанской, где сейчас расположены аварийные дома. Это позволит комплексно развивать территорию и сформировать здесь жилой комплекс из нескольких домов с единым архитектурным обликом и инфраструктурой.

Проект ЖК "Достоевский". Источник: предоставлено "КП"

Но и к обновленному варианту ЖК "Достоевский" у членов градосовета нашлись вопросы. Так, Сергей Шадрин считает, что объем дома по-прежнему "не вписан в конкретную градостроительную ситуацию", а предложенный вариант принципиально ничего не изменил:

"Если посмотреть на противоположную сторону, то там создан ансамбль. И здесь должно быть точно также".

Однако, ответил Александр Деринг, в данном случае уместна именно контекстная архитектура:

"Зачем нам конкурировать с домом напротив? Здесь не нужны условные башни, а нужна спокойная архитектура, которая подчеркнет сложившийся ансамбль. Не было задачи сделать вау-архитектуру. Она здесь, на мой взгляд, и не нужна".

Еще одним объектом дискуссии стала предусмотренная проектом эксплуатируемая кровля с детскими площадками на ней.

Проект ЖК "Достоевский". Источник: предоставлено "КП"

У участников градосовета возникли вопросы о том, как будет обеспечен доступ к ней, учтены ли все нормативы для размещения такого объекта, как ее наличие коррелируется с выводом вентиляции и размещением пентхауса на верхнем этаже.

По словам Александра Деринга, абсолютно все требования к размещению таких объектов соблюдены при проектировании. Кроме того, в случае дальнейшей застройки территории вдоль ул. Партизанской часть объектов рекреации – площадок для спорта, игр и отдыха – могут разместиться там, что расширит инфраструктуру для жителей, в том числе и ЖК "Достоевский".

Представитель заказчика также напомнил, что в проекте предусмотрены клубные функции: размещение на втором этаже дома фитнес-центра и игровой комнаты, которые будут общедоступны для жителей комплекса.

Разработчики добавили, что застройщик берет на себя обязательство благоустроить расположенный рядом небольшой сквер, хотя этот участок ему не принадлежит. "Эта территория будет еще более детально прорабатываться – с учетом существующей застройки, мнений жителей, интересов города", – сообщил представитель компании-девелопера.

Проект был поддержан большинством голосов членов градосовета.