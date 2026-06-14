Не бросила пациентов и продолжила их спасать: на Алтае простились с погибшей при обстреле по госпиталю в ДНР медсестрой

Посмертно Альмагуль наградили Орденом Мужества. Фото: администрация Усть-Канского района

В Республике Алтай 13 июня прошло прощание с Алмагуль Трудбековной Ендояновой. Женщина погибла во время обстрела по госпиталю в ДНР 10 марта 2026 года.

Как сообщил глава Усть-Канского района Рустам Кокушев на своей странице во Вконтакте, Алмагуль Ендоянова родилась 20 июня 1987 в селе Усть-Кан Республики Алтая. Ее вспоминают, как очень светлую, добрую и открытую. Она всегда хотела оказывать помощь другим. После окончания школы Алмагуль окончила экономический техникум, а затем отправилась в ГАГУ на экономическое направление. В 2024 года она прошла профпереподготовку и стала медсестрой по уходу за больными.

На службу она прибыла в 2025 году и работала в госпитале в Донецкой Народной Республике. Своих пациентов женщина ласково называла «мои дети», оказывала помощь и поддержку раненым, у которых была потеря памяти, и даже помогала им найти своих родных.

10 марта 2026 года ранним утром ВСУ нанесли удары по медучреждению беспилотниками. Как тогда сообщало Минобороны РФ, в момент удара по зданию внутри находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. Альмагуль и другие медики не бросили пациентов и остались их спасать. Во время налета медсестра погибла. Посмертно ее наградили Орденом Мужества.

13 июня в родном селе женщины прошло прощание.

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