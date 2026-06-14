Фильмы с Добронравовым, Ефремовым и Кологривым покажут на Шукшинском кинофестивале

Никита Ефремов сыграл в одном из фильмов Шукшинского кинофестиваля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 21 по 25 июля в Алтайском крае пройдет XXVIII Шукшинский кинофестиваль. За полтора месяца до старта стала известна программа основного конкурса. Расскажем о том, какие фильмы поборются за чашу из ревневской яшмы и чем они интересны.

В этом году оргкомитет получил больше 300 заявок. Из них выбрали только восемь, которые и поборются за главный приз.

«Встречные» (18+)

Жанр: драма.

Режиссер: Камила Рамазанова.

В ролях: Дмитрий Куличков, Филипп Ершов, Михаил Горевой, Раиса Рязанова и др.

Сюжет: Фильм рассказывает о поездке 40-летнего Геннадия и 25-летнего Санька в поезде Челябинск-Москва. Первый едет к умирающей бабушке, а второй, молодой режиссер, на премьеру собственного фильма. Какой-то хитростью Генка подбивает соседа по плацкарту сойти с поезда далеко от конечной точки. Их ждут невероятные полтора дня. В конце концов они становятся настоящими друзьями.

«Гора влюбленных» (16+)

Жанр: драма.

Режиссер: Салават Юзеев.

В ролях: Рафик Тагиров, Ильдус Ахметзянов, Булат Гатауллин, Эльза Каримова и др.

Сюжет: Рядом с деревней есть гора, куда приходят влюбленные. Когда-то здесь дали слово друг другу Саит и Мунира, однако, война нарушила их планы и развела по разные стороны. Спустя много лет в случившемся пытается разобраться их сын. По мере этого поиска меняется и его отношение к отцу, и к собственной жизни.

«Красавица» (12+)

Жанр: приключения, драма, военный, история.

Режиссер: Антон Богданов.

В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Стася Милославская, Виктор Добронравов и др.

Сюжет: Ленинград, зима 1941 года. Старшина Николай Светлов после тяжелой контузии выписывается из госпиталя и по распределению попадает в зоосад, где работники каждый день спасают животных от неминуемой смерти. Сильнее всех страдает бегемотиха Красавица. Чем дольше старшина находится в заботе над местными обитателями, тем сильнее меняется его мировоззрение.

Актеры Федор Добронравов и Виктор Добронравов сыграли в фильме "Красавица" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кукла» (18+)

Жанр: драма.

Режиссер Егор Бероев.

В ролях: Анна Панкратова, Никита Тезин, Егор Бероев, Данила Краснов, Алексей Кравченко и т.д.

Сюжет: Юная Надя попадает за решетку. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребенка, которого родила в неволе. Единственный, кто решается помочь бывшей зэчке – Андрей, ее новый знакомый.

«Над вечным покоем» (18+)

Жанр: драма.

Режиссер: Светлана Проскурина.

В ролях: Мария Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Ольга Лапшина, Юлия Башорина и др.

Сюжет: в обязанности соцработника Рита входит уход за одинокими стариками. Она хороший сотрудник и старается никому не отказывать, но все начинает рушиться в тот момент, когда ее собственный сын окажется в ситуации, приведшей к смерти человека. Теперь ее жизнь стремительно превращается в ад.

«Охотник» (16+)

Жанр: драма.

Режиссер: Заур Цогоев.

В ролях: Казбек Багаев.

Сюжет: главный герой - профессиональный потомственный охотник. Однако он убивает не для пропитания, а только для своего удовольствия. Это приводит к тому, что сама природа начинает мстить ему.

Началом конца становится роковой выстрел в священного оленя. Это приводит к камнепаду, в котором охотник получает травму. Начинается его борьба за жизнь.

Фильм-притча без слов о падении и возрождении души через отказ от насилия.

«Холодное сердце» (18+)

Жанр: фэнтези, мелодрама.

Режиссер: Владимир Котт.

В ролях: Маша Кошина, Слава Копейкин, Никита Кологривый, Мила Ершова, Василина Юсковец, Юрий Кузнецов, Фёдор Добронравов и др.

Сюжет: в деревне, что далеко от райцентра, появляются персонажи «Снегурочки» Островского, только с поправкой на наше время. Бобыль и Бобылиха — станционные смотрители, Берендеи – сторож, Лель – модный DJ, вернувшийся на каникулы из Москвы. Единственный, кто не совсем реальный – это Снегурочка. Она все та же – внучка Дедушки Мороза.

Слава Копейкин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Цинга» (18+)

Жанр: триллер.

Режиссер: Владимир Головнев.

В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов.

Сюжет: Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал. Они собираются убедить оленеводов креститься. Они хотят дойти до места, которые местные называют «край земли». Но даже они не жалуют его, а приезжим здесь вовсе не рады.

Напомним, кроме полнометражного кино на фестивале состоится конкурс короткого метра и документального кино. Подробное расписание сеансов появится в июле.

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