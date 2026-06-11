Вся нога посинела. На жителя Алтая в огороде напала гадюка

После укуса нужно срочно, не раздумывая, обратиться к медикам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях на жителя одного из сел Павловского района напала гадюка. Мужчина работал на своем огороде и никак не ожидал встречи с такой «гостьей».

«Почему она напала – не известно, - рассказывают знакомые пострадавшего. – У мужчины после укуса полностью посинела нога. В больнице ему поставили сыворотку и сказали, что он вовремя обратился. Иначе были бы печальные последствия…»

Почему гадюки заползают в огороды и типичное ли это поведение для змей, «Комсомолке» рассказал доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Александр Фомичев.

Привлекают мусор и грызуны

По словам ученого, гадюки соседства с человеком не избегают. Поэтому то, что они заползают на участки, вполне нормально.

«Рядом с человеком всегда есть мусор и грызуны. Это и привлекает змей. Так было всегда, никаких изменений в поведении рептилий за последние годы не наблюдается», - говорит Александр Фомичев.

И первыми они никогда не нападают. Мужчина, по предположению зоолога, мог случайно наступить на гадюку или же попытался поймать, чтобы убить. Тогда поведение рептилии вполне объяснимо – она защищалась.

«Ни для одной змеи, даже для анаконды, человек не является добычей. Тем более для нашей маленькой гадюки. Поэтому у змеи нет задачи напасть. В 99,9% случаев, если человек увидел змею, она его тоже почувствовала и будет срочно уползать. Также она может затаиться, остаться на месте в надежде, что человек ее не заметит. Но если вы начнете с ней взаимодействовать, она может воспринять это как угрозу и будет обороняться», – говорит Александр Фомичев.

Можно умереть?

Укус гадюки, по словам ученого, не смертелен для взрослого человека, если у него нет аллергии. А вот для ребенка (так как у него небольшая масса тела) или человека с сильно ослабленным здоровьем он может быть опасен.

«Но в целом опасность от укусов наших алтайских змей сильно преувеличена. Большинство людей считают, что если тебя укусила змея – то все, умрешь. Меня самого несколько раз кусали. Конечно, это очень болезненно. Это совсем не так, как пчела ужалила. Но для взрослого, более-менее здорового человека это не смертельно», - рассказывает зоолог.

Конечно, после укуса нужно срочно, не раздумывая, обратиться к врачу. При этом самому «лечиться» ни в коем случае нельзя, предупреждает ученый. И если вам кто-то посоветовал какое-то чудодейственное народное средство - «противоядие», не слушайте.

«Противоядие - это вещь серьёзная, его должны только в больнице специалисты вводить. Во-первых, его достать невозможно простому человеку, во-вторых, его нужно правильно хранить - это целая наука», - объясняет ученый.

Также ни в коем случае нельзя самостоятельно вскрывать волдыри, делать надрезы, прижигания, накладывать жгуты и так далее. До консультации специалиста вообще ничего не нужно делать, иначе можно сделать только хуже, уточняет Александр Фомичев.

Что с мужчиной?

Как рассказали «Комсомолке» в Минздраве региона, пострадавший от укуса находится в Павловской ЦРБ. Пациенту своевременно была введена сыворотка, он получает специализированное лечение. В данный момент мужчина в удовлетворительном состоянии.

Всего в 2026 году, по данным Минздрава, от укуса змей в Алтайском крае пострадали девять человек. Чтобы этого избежать, Александр Фомичев рекомендует во время прогулок на природе или на своих участках почаще смотреть под ноги:

«Лучшая защита от укусов змей — это внимательность. Не садитесь на землю, не осмотрев место. А если заметили змею – не тяните к ней руки, не тормошите и не преследуйте! Это элементарная техника безопасности».

Еще один совет - надевать кроссовки или сапоги и плотные штаны.

«Гадюка не кусает в привычном нам понимании – сжимая челюсти. Она скорее наносит укол зубами с открытым ртом. Поэтому сапоги и плотные штаны она точно не прокусит», – отметил биолог.

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