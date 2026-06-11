Крути педали: под Барнаулом пройдет гонка на машинках времён СССР

Для детей будет два заезда – на советских машинках и велокартах. Фото: СТК «Ракета»

14 июня под Барнаулом на гоночном треке «Ракета» пройдет 2 этап «Кубка Ракеты» по дрифту. Помимо основных гонок главной изюминкой в этот раз станет детская гонка на педальных машинках времен СССР.

В гостях на радио «КП»-Барнаул» побывал тренер детской секции «Юный автомобилист» Алексей Стрыгин, который рассказал о необычных заездах и о том, как воспитать Шумахера.

- Если честно, кто в момент гонки будет нервничать больше всех? Дети или их родители, которые будут рядом бежать по трассе с гаечными ключами в руках?

- Наверное, это всё-таки буду я. Ну и родители, конечно, тоже. Планируется два заезда. Первый - дети до 7 лет на педальных машинках времён СССР. Им необходимо будет просто проехать по прямой. Родители малышей в качестве команды пилота будут сопровождать своего маленького гонщика, бежать за машинкой и поправлять в случае необходимости. Второй заезд – дети постарше, до 13 лет, которые посоревнуются в заезде-гонке по автомногоборью на спортивных велокартах.

- А для них правила гонки будут такие же жёсткие, как и для взрослых? Грозит ли, например, за нарушение дисквалификация?

- Обязательно. За грубые нарушения - дисквалификация, а за более незначительные, например, касание конуса, будут штрафы.

- Расскажите, откуда вообще вы взяли педальные машинки времен СССР? Это же уже раритет!

- Действительно, сохранившихся таких машинок сейчас очень мало. И, как правило, в свое время они были найдены выброшенными, а потом восстановлены. У нас в Барнауле такими машинками занимается Сергей Александрович Поспелов - известный спортсмен-автомобилист, создавший в краевой столице детский автоклуб. Педальные машинки - это как раз его тема. К нему приносят эти машинки в совершенно разном состоянии. Он вместе с ребятишками их реанимирует. Вместе они изготавливают необходимые детали - что-то из металла, что-то из пластика, печатают на 3D-принтерах. Это очень кропотливая работа.

- А в многоборье какие машинки будут участвовать?

- В многоборье используются тоже педальные машинки, но более современные. Это велокарты - типа картинга, только без двигателя, с педалями. На велокарте ребёнок должен проехать разные фигуры - змейку, передним ходом, задним, ходом, заехать в бокс задним ходом и т.д.

- А у таких машинок есть ручник?

- Да, в машинках есть ручник. Но есть и такие машинки, на которых нужно тормозить педалями, просто в обратную сторону их вращать.

- Интересно, а разрешён ли «контролируемый занос» на педальном ходу?

- Он не запрещается, но сделать его будет невозможно. Для такого заноса нужна инерция либо избыток мощности. Там нет ни того, ни другого.

- Дети специально готовились к этому заезду?

- Конечно. У педальных машинок времён СССР педали не крутятся, а толкаются - вперёд-назад-вперёд-назад. За счет этого машина едет. И если заранее не потренироваться, то ребенку будет непонятен механизм движения и он не сможет поехать. Что касаемо велокарта, то там нужно просто тренироваться в маневрировании.

- Как навыки, полученные в секции «Юный автомобилист» помогают детям потом в обычной жизни?

- Во-первых, дети привыкают к дисциплине, они понимают, что такое техника, что за ней нужно ухаживать, потому что иначе она не поедет. А при вождении они учатся самым разным навыкам - чувствовать инерцию, понимать, что машину невозможно остановить моментально, изучают правила дорожного движения и т.д.

- Дайте ваш совет тренера - как воспитать будущего Шумахера и во сколько обойдется такая мечта?

- Если мы говорим про юных автомобилистов, то это недорогое занятие. Купил самую простую машинку – и вперед. Но для того, чтобы воспитать будущего Шумахера, этого, конечно, недостаточно. Получив первоначальные навыки, нужно идти дальше. А дальше это - картинг, автокросс, кольцевые гонки. Там уже все зависит от кармана. Надо понимать, что автоспорт - самый дорогой вид спорта. Разве что авиаспорт его переплюнет в этом…

- Какое бы напутствие вы дали юным пилотам перед стартом на «Ракете» - бойся своих желаний, дави газ в пол или еще что-то?

- Смотри в оба на дорогу! Потому что здесь главное не то, насколько быстро ты поедешь, а то, насколько точно ты поедешь. Для пилота главное – добираться до финиша!

СПРАВКА КП

Второй этап Кубка «Барнаульской Ракеты» по дрифту пройдет 14 июня на гоночном треке спортивно-технического клуба «Ракета».

Пилоты Алтайского края и гости из других регионов продолжат борьбу за главный трофей.

Как добраться: едете по трассе в сторону Павловска, не доезжая трех километров увидите стелу аэродрома Стрижи и гоночного трека «Ракета» - здесь нужно повернуть налево.

Цена билета: 500-6000 рублей, для детей до 14 лет — бесплатно, без предоставления места на трибуне. 6+