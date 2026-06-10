Горели венки, деревянные кресты… Подробности пожара на Михайловском кладбище на Алтае

Пожар на погосте в Михайловском Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

9 июня в райцентре Михайловском на Алтае разгорелся пожар на кладбище.

«На месте работали два пожарных расчета МЧС России, специалисты лесоохраны. Огонь тушили с помощью тяжелой техники, помогали добровольцы», — сообщает пресс-служба МЧС.

«Причину пожара специалисты устанавливают, там все усеяно тополиным пухом, легко вспыхнуть может даже от преломления стекла в такую погоду», - прокомментировал «КП- Барнаул» глава района Евгений Юрьев.

Он сам выезжал на место, координировал работу по тушению. По оценкам главы, возгорание захватило около трех гектар христианского кладбища из десяти.

«Это большое кладбище в селе, примыкает к лесу, - рассказал чиновник, - Там есть и старые захоронения - начала 19 -го века, и новые. Горели и кресты, и оградки деревянные, а также венки на новых захоронениях, пластик было сложно тушить».

На борьбу с пожаром прибыли сотни добровольцев. Фото администрации Михайловского района

По словам главы района, сразу после тревожного оповещения в сетях к месту пожара прибыли многочисленные добровольцы.

«Около тысячи человек участвовали в тушении - пожарные, лесники, неравнодушные жители, - рассказывает Юрьев, - Там же технике трудно проехать, поэтому добровольцы, которым выдавались ранцы особые, очень помогли. Народ у нас откликался на призывы и в паводковых тревожных ситуациях, спасибо всем большое».

Около 18.00 вечера, по словам руководителя района, пожар на погосте был локализован.

В пресс-службе МЧС напоминают, что в Алтайском крае сохраняется аномально жаркая погода и высокая пожароопасность. Жителей региона призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности.

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