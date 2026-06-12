Екатерина Рождественская женила младшего сына

Свадьба младшего сына Екатерины Рождественской. Коллаж/фото из личного архива Е.Рождественской

Дочь известного алтайского поэта-шестидесятника Роберта Рождественского Екатерина на днях женила своего младшего сына Данилу Бирюкова. О радостном событии она рассказала на своей странице во «Вконтакте»

«Вчера поженила своего младшего, Даню!!! Теперь у всех своя взрослая жизнь. Дай бог молодым здоровья, побольше радости от каждого дня, успеха во всем, счастья и терпения, оно тоже необходимо. А мы, если что, всегда поможем и будем рядом! Ура!» - написала Екатерина.

К своему эмоциональному посту она приложила несколько фотографий с торжества. На них видно, как за последнее время возмужал ее младший сын, которому в этом году исполняется всего 25 лет. Это уже не тот долговязый подросток в спортивных худи и очках, каким его встречали на Алтае во время Литературного фестиваля Роберта Рождественского. Это солидный и стильный молодой человек, с модной прической и под руку и красавицей-женой.

В комментариях доброжелательные подписчики засыпали молодожен пожеланиями долгой совместной жизни:

«Молодость! Красота! Счастье! Пусть все так и будет!!!»

«С днём рождения семьи, на долгие годы счастья, здоровья, верности, любви, благополучия, взаимопонимания»

«Желаю паре молодой дожить до свадьбы золотой!!»

«Глаз не оторвать от их красоты и молодости!»

Здорово! Счастья. А бабушке внуков побольше! Катя, очень рада за Вас!»

Напомним, в последние годы в семье Екатерины Рождественской очень много радостных событий. Среди них рождение долгожданной племянницы (в 2019 году Ксения Рождественская в 49 лет впервые стала мамой, - прим. ред.), а в сентябре 2025 года у среднего сына Екатерины Дмитрия Бирюкова родился второй ребенок – мальчик. Событие стало вдвойне значимым, после того как родители озвучили имя малыша – Роберт. Его назвали в честь знаменитого прадеда. Многие уже пророчат наследнику светлое творческое будущее.

Кстати, уже на следующей неделе, с 18 по 20 июня в память о выдающемся поэте, уроженце Алтайского края Роберте Рождественском состоится ежегодный Литературный фестиваль. Основные мероприятия пройдут в Барнауле и в Косихе. В программе творческие встречи с участниками фестиваля, концерты, выставки и многое другое.

К сожалению, в этом году Екатерина Рождественская не сможет принять участие в памятных мероприятиях.

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