Чили и Вилли до стрижки Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В эти жаркие летние дни в Барнаульского зоопарке начал работу «салон красоты» для альпак. Однако в паре Вилли и Чили после посещения мастера произошел семейный конфликт.

Первым на процедуру пошел Вилли и его, вроде бы, все устроило: дышаться стало легче, движения стали проще, а с тела как будто упал невероятный груз. И вот он, обладатель модной прически, накануне отправил на стрижку свою возлюбленную – Чили.

«Скажем честно: дикого восторга от процесса она не испытывала, но вела себя достойно и достаточно спокойно. Вилли же бродил рядом с видом строгого эксперта. Время от времени он выкрикивал что-то в сторону мастеров (мы подозреваем, что давал ценные советы)», – рассказывают в зоопарке.

Однако как только стрижка была завершена и красотка Чили побежала к Вилли хвастаться новой прической, он не оценил обновлений, которые произошли с его возлюбленной.

«Неопытный и, увы, глуповатый Вилли либо не заметил перемен в ее прическе, либо выдал слишком вялое восхищение. Реакция оказалась катастрофической: Чили, недолго думая, безжалостно оплевала обидчика», – добавляют сотрудники «Лесной сказки».

К счастью, пара оказалась вполне взрослой и мудрой и во что-то большее конфликт не перерос. Альпаки довольно быстро помирились и Вилли был прощен.

Но если серьезно, то стрижка альпак – это естественный процесс. Она производится раз в год летом. Это делается для их же блага. Таким образом улучшается терморегуляция. Животным становится легче и не так жарко. Но и под «ноль» из тоже не бреют – это вовсе не обязательно. После процедуры на теле остается коротки слой, который на ощупь может ощущаться как настоящий бархат. Он же защищает альпак от солнца и возможных прохладных дней.

А что же с руном? Во всем мире шерсть альпак ценится даже выше, чем овечья. В ней почти нет ланолина (натуральный животный воск, получаемый при вываривании и очистке овечьей шерсти, - прим. ред.), а соответственно, она гипоаллергенна, не притягивает к себе пыль. По этой же причине ее часто используют для создания вещей для младенцев и людей с чувствительной кожей.

Кстати, качество руна альпак тоже бывает разное: уакайа (пушистая, похожая на плюш) и более редкая сури (длинные локоны). Все зависит от породы. К первому относятся 95% всех представителей подвида. Их волосы растут густыми и придают животному шерстяной вид. Во втором случае представители фауны покрыты более тонкой и менее густой шерсткой, которая не имеет завитков. Кстати, сури хуже переносят суровые погодные условия.

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