Отдых без риска

В черте Барнаула насчитывается 14 мест отдыха у воды, которые признаны безопасными Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Барнаула прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. О том, как планируют обеспечивать безопасность людей на водоемах этим летом, рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Нейман.

14 мест отдыха у воды

В настоящее время в черте Барнаула насчитывается 14 мест отдыха у воды, которые признаны безопасными. В их числе - пять пляжей и девять открытых бассейнов.

Что касается городского пляжа на острове Помазкин, в данный момент его готовят к открытию. Администрация Центрального района в процессе заключения контракта на уборку и благоустройство территории. Также уже есть договоренность с центром гигиены и эпидемиологии о проверке песка и исследовании проб воды. Специалисты Управления Роспотребнадзора сделают это сразу после того, как уровень воды в Оби снизится.

Внимание, опасность!

На территории Барнаула также определены 25 мест, представляющих опасность для купания.

- В таких местах в весенний период текущего года установлены 49 информационных знаков «Купаться запрещено» и 16 информационных стендов, - сообщил Андрей Нейман.

В период с июня по сентябрь запланировано проведение рейдов в рамках акции «Вода - безопасная территория». Для этих целей создана мобильная спасательная группа и разработан график дежурств в необорудованных местах, где население отдыхает массово.

Профилактика

Председатель комитета по образованию Андрей Муль рассказал, что в школах тоже ведут работу. Учителя объясняют детям, как вести себя у воды.

Перед каникулами во всех школах города прошли инструктажи, классные часы и беседы о правилах поведения на воде в разное время года. Особое внимание уделили весне и лету.

Дополнительно в рамках общешкольных собраний были проведены беседы с родителями. Взрослым напомнили о необходимости сопровождать детей у воды - несовершеннолетним категорически запрещено находиться на водных объектах без лиц старше 18 лет.

В 16 школах города, которые расположены рядом с водоемами, педагоги и родители организовали «родительский патруль». Если увидят детей у воды, сразу проведут с ними и их родителями разъяснительную беседу.

В лагерях с дневным пребыванием запланированы дополнительные инструктажи и игры на тему безопасности на воде. Такие же занятия пройдут и в загородных лагерях.

Андрей Муль также отметил, что благодаря постоянной профилактике и помощи родителей удается снизить риск ЧП на воде и приучить детей к безопасному поведению. «Родительский патруль» будет работать все лето.

Патруль

На заседании также выступил и. о. начальника Центра ГИМС МЧС по Алтайскому краю Николай Шпет. Он рассказал, что в Барнауле за порядком на воде следят инспекторы Барнаульского отделения ГИМС.

- Государственными инспекторами Барнаульского отделения проводится патрулирование водных объектов, сотрудниками ГОЧС, МВД и Росгвардии проводятся тематические занятия в образовательных учреждениях города, ведется работа по информированию, - пояснил он.

В конце заседания замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин поручил усилить профилактическую работу при подготовке к купальному сезону.

СПРАВКА «КП»

Пляжи Барнаула:

- пляж «Городской» (Правобережный тракт, 10)

- частный пляж в кемпинг-парке на оз. Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор, 24)

- частный пляж на озере Варежка (ул. Зоотехническая, 29в, р. п. Южный)

- частный пляж «Водный парк Лапа» на Гребном канале (Новосибирский тракт, 23)

- частный пляж «Водный мир» (Правобережный тракт, 39)

Открытые бассейны:

- парк-отель «Чайка» (ул. Пионерская Долина, 4)

- парк-отель «Лесные дали» (ул. Широкая Просека, 17)

- «Планета Кю» (ул. Байкальская, 47)

- «Пул сайд» (ул. Жасминная, 3)

- «Адриатика» (ул. Попова, 167)

- «Магис Спорт» (ул. Взлетная, 25)

- спорткомплекс «Обь» (ул. Папанинцев, 96а)

- «Бонус 21» в парке развлечений и отдыха «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5)

- комплекс бассейнов «Пляж» в парке спорта Алексея Смертина (ул. Ленинградская, 7а).