«Призрака» заметили в небе над Алтаем

Призрак Кассиопеи Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника запечатлели в небе над Телецким озером «Призрак Кассиопеи». Они охотились за ним несколько месяцев.

«Знаете ли вы, что в созвездии Кассиопеи (знаменитая буква «W») скрывается один из самых неуловимых объектов северного неба? Его не увидеть даже в телескоп — глаз не способен накопить столько света. Но астрофотография творит чудеса», – говорят сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьёвы.

Вот и они охотились на небесного «Призрака» несколько месяцев: почти полгода, с января по май они выходили на площадку перед центральной усадьбой заповедника в селе Яйлю и пристально всматривались в звездное небо. Главная сложность заключалась в том, что объект чрезвычайно тусклый, а рядом находится звезда-монстр Гамма Кассиопеи (Нави), которая своей яркостью перебивает сигнал туманности. Если сравнивать ее с Солнцем, то она ярче его в 65 тысяч раз!

И все же съемка зимой и весной оказалась результативной. Профессиональная камера на длительной выдержке поймала слабый сигнал «Призрака», который потом удалось собрать в единый образ.

«Для финальной картинки пришлось накопить 456 таких снимков с узкополосным фильтром и еще немного отдельно звёзд, – говорят сотрудники заповедника. – Перед вами на фото – газовые облака, раздуваемые мощным звездным ветром от Гаммы Кассиопеи. Расстояние до туманности — около 550 световых лет. Мы видим эту картину такой, какой она была более полутысячи лет назад».

Кстати, июнь – тоже хорошее время за астрономическими наблюдениями, хоть ночь и достаточно короткая. Зато звезды, планеты и созвездия видны просто замечательно. Особенно в первые часы после заката и в первой половине ночи.

К примеру, жители Барнаула могут без труда увидеть такие созвездия как Лебедь с Денебом, Лира с Вегой, Орёл с Альтаиром. В эти дни неплохо видно Венеру и Юпитер. В середине месяца проявится Меркурий. В планетарии говорят, что лучше всего начать «охоту» за ним 15 июня.

Сатурн и Марс ярче всего видно в предрассветные часы, а в День России, 12 июня, над горизонтом можно будет заметить парад планет: Меркурий, Венера и Юпитер. Наблюдатели из Сибири увидят, что они как будто выстроились в один ряд.

А 27-29 июня ожидается пик Боотидов – это непредсказуемый метеорный поток, в котором иногда встречаются очень яркие болиды. Лучше всего наблюдать за ними поздним вечером.

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