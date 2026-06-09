Что произошло с группой «Комната культуры» на Премии МУЗ-ТВ

"Комната культуры" на премии. Скриншот трансляции телеканала МУЗ-ТВ

В минувшие выходные в Москве состоялась ежегодная церемония вручения национальной телевизионной премии в области популярной музыки – Муз-ТВ. Это одно из самых престижных и значимых событий всего отечественного шоу-бизнеса. Группа из Барнаула «Комната культуры» удивила и поклонников и ведущих еще до начала всего мероприятия.

Музыканты «Комнаты культуры» приехали на церемонию вручения премии на красном кабриолете. Однако из автомобиля на такую же огненно-красную дорожку вышли только трое участников коллектива: Вячеслав Климашин, Тимофей Гураль и Владимир Васильковский. При этом в руках они держали три картонные фигуры: Жени Трофимова, Романа Рудыки и Басты. На лицах поклонников возник немой вопрос, который озвучила ведущая Марина Кравец:

«Что происходит? Где ребята? Почему они в картонном виде?»

Как выяснилось, это не просто вызывающий перформанс или скандальная выходка, а «производственная необходимость». Дело в том, что именно в этот самый день Трофимов и Рудыка были в Казани, где состоялся большой концерт Басты и они были его почетными гостями. Наши алтайские музыканты выступили перед 40-тысячной аудиторией. Кроме них на сольник Василия Вакуленко также были приглашены GUF, МакSим, MONA, Ramil' и дуэт NANSI & SIDOROV.

А в это время в Москве не унималась Марина Кравец. Она продолжала расспрашивать других участников «Комнаты культуры»:

«А интересно, Вася и Женя картонных вас с собой сейчас где-то держат? Кстати, если вы сегодня получите «тарелку», то вы ее ребятам просто подрисуйте, а настоящую оставьте себе», – отшутилась ведущая.

Напомним, в этом году «Комната культуры» претендовала на две «тарелки»: в номинации «Лучшая группа», где конкуренцию им составили «Моя Мишель», «Руки вверх!», Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград» и другие, а также «Лучшая коллаборация» – песня «Поезда» в исполнении Жени Трофимова и Басты.

К сожалению, барнаульцы остались без трофея. В номинации «Лучшая группа» их обошел коллектив The Hatters, а во второй номинации победил дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд.

К слову, годом ранее «Комната культуры» вполне заслуженно завоевала на премии МУЗ-ТВ звание «Прорыв года». Но уже на тот момент их включали в такие номинации как «Группа года» и «Песня года». Так что уже можно говорить о стабильности коллектива в отечественном шоу-бизнесе. Возможно в 2027-м музыканты из Барнаула все же смогут взять приз как лучшая группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солист «Комнаты культуры» рассказал о фото с Овечкиным, преследовании росомахой и разборками со СМИ

Лидер группы «Комната Культуры» Женя Трофимов побывал на подкасте известного комика Ивана Абрамова и рассказал о том, как к нему на самом деле относятся в родном Барнауле и за сколько он продает свои хиты другим артистам (подробнее)